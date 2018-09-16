Алжир примет своих граждан, получивших в ФРГ отказ в убежище

Алжир согласен принять обратно своих граждан, которые подлежат принудительной высылке из Германии после отказа в предоставлении убежища. Об этом алжирский премьер-министр Ахмед Уяхья заявил в понедельник, 17 сентября, в ходе визита в Алжир канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel).

"Мы примем и пять тысяч" мигрантов, отметил Уяхья, добавив, что данный шаг будет предпринят после того, как точно будет установлено, что речь идет об алжирских гражданах.

Информагентства называют цифру в 3700 алжирцев, которым предписано незамедлительно покинуть территорию ФРГ.

Меркель в свою очередь выразила удовлетворение ходом переговоров и добавила, что найдены новые "положительные модальности", чтобы сделать процесс депортации "более эффективным".

Канцлер ФРГ добавила, что Берлин будет эффективнее работать над тем, чтобы у молодых алжирцев появилась возможность легально приехать в Германию. В частности, речь идет о подвижках в визовых вопросах.

Ангела Меркель посетила Алжир в преддверии запланированного в австрийском Зальцбурге на 19 и 20 сентября чрезвычайного саммита ЕС, участники которого будут обсуждать проблему миграции. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц ранее предложил провести в декабре в Вене встречу в верхах по Африке с участием президента Руанды Поля Кагаме.

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