Алехину оштрафовали на 400 тысяч рублей за неисполнение решений суда

Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину суд в Москве оштрафовал на 400 тысяч рублей за уклонение от обязательных работ. Они были назначены Алехиной во вторник, 10 июля, за две акции, проведенных возле здания российского ФСБ - в поддержку мессенджера Telegram в апреле текущего года и в День работника органов безопасности в декабре 2017 года. В отношении активистки было вынесено два решения суда об обязательных работах, по каждому из них она оштрафована на 200 тысяч рублей. Ранее 10 июля Алехина сообщила, что ее задержали судебные приставы.

При этом, как передает "Интерфакс", Мария Алехина не собирается исполнять решение суда. "Она не считает, что совершила такое деяние, за которое нужно нести административную ответственность. Она сказала, что не собирается исполнять решения", - заявила адвокат активистки Светлана Сидоркина. Она подчеркнула, что Алехину могут оштрафовать еще неоднократно, однако применить к ней административный арест нельзя, "так как у нее находится на попечении несовершеннолетний ребенок".

Участники протестной акции в поддержку мессенджера Telegram, собравшиеся на Лубянской площади 16 апреля, бросали в здание ФСБ разноцветные бумажные самолетики (эмблема Telegram, изображенная на логотипе мессенджера). Позже их задержали. В декабре 2017 года Алехина была задержана у здания ФСБ, где она стояла с плакатом "С днем рождения, палачи". Тогда Мещанский суд Москвы назначил активистке административное наказание в виде 40 часов обязательных работ.

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