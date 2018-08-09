Алехина вылетела из России, несмотря на запрет

Участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина смогла выехать из России, вопреки наложенному на нее запрету властей покидать пределы страны. Известие о том, что Алехина "нашла способ выехать и в настоящий момент летит в Эдинбург", появилось в четверг, 9 августа, в микроблоге Twitter группы. Как именно Марии удалось сделать это, не уточняется.

На фестивале искусств "Фриндж" в Эдинбурге с 10 по 19 августа будет показан спектакль по книге Марии Алехиной "Riot Days", указывается в сообщении. Накануне Алехина написала в Twitter, что в аэропорту ей не позволили вылететь из страны.

В московском управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) утверждают, что Алехиной запрещено выезжать из России за уклонение от обязательных работ, которые были назначены ей за несколько акций - в поддержку мессенджера Telegram и растяжку "С днем рождения, палачи" у здания ФСБ. Однако сама она полагает, что власти наказывают ее за акцию, проведенную ей 7 августа вместе с православным активистом Дмитрием Цорионовым (Энтео) возле приемной Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В знак протеста против пыток и тяжелого труда заключенных в колониях, они прикрепили ко входу здания растяжку "ФСИН = ГУЛАГ".

"Две недели назад было нормально все, я летала, но видимо, после вчерашней акции они активизировались и решили запретить выезд", - предположила Алехина в беседе с DW.

Смотрите также:

Смотреть видео 12:54 Now live 12:54 мин Поделиться Алехина: Каждый может быть Pussy Riot Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2f5Ht Алехина в “Немцова.Интервью”: Каждый может быть Pussy Riot