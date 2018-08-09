 Алехина вылетела из России, несмотря на запрет | Новости из Германии о России | DW | 09.08.2018

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Россия

Алехина вылетела из России, несмотря на запрет

Участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной удалось покинуть Россию, несмотря на запрет властей. На фестивале искусств в Эдинбурге будет показан спектакль по ее книге "Riot Days".

Мария Алехина

Мария Алехина

Участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина смогла выехать из России, вопреки наложенному на нее запрету властей покидать пределы страны. Известие о том, что Алехина "нашла способ выехать и в настоящий момент летит в Эдинбург", появилось в четверг, 9 августа, в микроблоге Twitter группы. Как именно Марии удалось сделать это, не уточняется.

На фестивале искусств "Фриндж" в Эдинбурге с 10 по 19 августа будет показан спектакль по книге Марии Алехиной "Riot Days", указывается в сообщении. Накануне Алехина написала в Twitter, что в аэропорту ей не позволили вылететь из страны.

Контекст

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Cотрудники погранслужбы ФСБ заявили Алехиной, что запрет на выезд из России выписали судебные приставы. Сама Алехина связывает его с проведенной накануне акцией у здания ФСБ. (08.08.2018)

В московском управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) утверждают, что Алехиной запрещено выезжать из России за уклонение от обязательных работ, которые были назначены ей за несколько акций - в поддержку мессенджера Telegram и растяжку "С днем рождения, палачи" у здания ФСБ. Однако сама она полагает, что власти наказывают ее за акцию, проведенную ей 7 августа вместе с православным активистом Дмитрием Цорионовым (Энтео) возле приемной Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В знак протеста против пыток и тяжелого труда заключенных в колониях, они прикрепили ко входу здания растяжку "ФСИН = ГУЛАГ".

"Две недели назад было нормально все, я летала, но видимо, после вчерашней акции они активизировались и решили запретить выезд", - предположила Алехина в беседе с DW.

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