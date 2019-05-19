Ален Делон получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

Французский актер Ален Делон в воскресенье, 19 мая, получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах за вклад в кинематограф. Награду на церемонии ему передала его дочь Анушка. "Если я звезда, то я хочу поблагодарить вас за это, я благодарен за это публике и никому более", - сказал 83-летний актер на церемонии награждения, сообщает AFP.

О решении вручить актеру эту премию было объявлено в апреле этого года. Его резко раскритиковали организация "Женщины и Голливуд", а также ряд французских феминистских движений. Актер в последние годы выступал в поддержку правопопулистской партии "Национальный фронт", а также против усыновления детей однополыми парами. Сын Делона обвинил его в домашнем насилии, актеру также ставят в вину его отношение к бывшей возлюбленной Роми Шнайдер.

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Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола Дебют Актерский дебют Алена Делона состоялся в 1957 году в детективе "Когда вмешивается женщина". Затем последовали историческая мелодрама "Кристина", комедия "Слабые женщины" и другие. Первые фильмы не принесли Делону известности, разве что природные внешние данные новичка не остались незамеченными. Не имеющий специального образования Делон учился актерскому мастерству прямо на съемочной площадке.

Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола Человек с двойным дном Признание ему принесла экранизация романа Патриции Хайсмит "Талантливый мистер Рипли". В триллере Рене Клемана "На ярком солнце" (1960) Делон сыграл Тома Рипли, бедного авантюриста, дьявольски обаятельного, сообразительного и абсолютно аморального типа... О Делоне заговорили как о таланте, отмечая у молодого актера важное для фильма сочетание "души дьявола" и "лика ангела".

Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола Самая красивая пара В 1958 году на съемках фильма "Кристина" начался роман Алена Делона с молодой австрийской киноактрисой Роми Шнайдер. 22 марта 1959 года они обручились. Европейская пресса называла их самой красивой парой, появились также сообщения о скорой свадьбе влюбленных. Однако, ко всеобщему удивлению, пробыв женихом и невестой шесть лет, Роми и Ален расстались.

Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола Новый образ Карьера Делона набирает обороты. В 1962 году он вновь работает с Лукино Висконти в эпической драме "Леопард" (1963) наряду с Бертом Ланкастером и Клаудией Кардинале. Делон сыграл офицера Танкреди и был номинирован на "Золотой глобус" как самый многообещающий новичок среди мужчин. Актеру-самоучке в самом начале карьеры удалось создать сложнейшие образы в истории киноискусства.

Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола На гребне успеха В 1960-е годы Делон много работает. В гангстерской ленте Анри Вернея "Мелодия из подвала" (1963) его партнером был Жан Габен. В 1964-м картина была номинирована на "Золотой глобус" как лучший иностранный фильм года. В том же году Делон блистал в приключенческой комедии Кристиан-Жака "Черный Тюльпан" и опять появился у Клемана - в роли плейбоя Марка в "нуарном" триллере "Хищники" (на фото).

Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола Голливудский период В 1964 году Делон женился на французской фотомодели и позднее актрисе Натали Бартелеми, с которой он прожил в браке четыре года. 1 октября 1964 года у супругов родился сын Энтони. Появился на свет он в Калифорнии, где Ален Делон снимался в своей первой голливудской ленте "Жил-был вор". Снятые в Голливуде картины с участием Алена Делона не имели большого успеха.

Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола Дьявольски успешен По возвращении из Голливуда фильмография Алена Делона пополнилась сразу целым рядом заметных работ. В одном только 1967 году вышли четыре фильма с его участием: "Дьявольски ваш", "Искатели приключений", "Девушка на мотоцикле" (на фото кадр из этого фильма с Марианной Фэйтфулл) и знаменитая криминальная драма "Самурай", в которой Делон создал образ "ледяного ангела" - наемного убийцы Жефа Кастелло.

Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола Любовный треугольник В 1968 году Делон вместе со своей бывшей возлюбленной Роми Шнайдер, Морисом Роне и Джейн Биркин снялся в одной из главных ролей в криминальной драме "Бассейн".

Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола Дело Марковича В самый разгар съемок "Бассейна" был найден убитым Стефан Маркович, друг и телохранитель Делона, а также предполагаемый любовник его тогдашней жены Натали. Улик против актера найдено не было, но бульварная пресса сразу же сообщила о его связях с преступным миром. На фото: Ален Делон выходит из Дворца правосудия в феврале 1969 года после очной ставки с Александром Марковичем, братом убитого.

Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола В амплуа киллера В 1970-е годы Ален Делон снимается в многочисленных боевиках и триллерах в образах гангстеров-одиночек, а потом и в роли бравых и не очень полицейских. На фото: кадр из фильма "Борсалино" (1970).

Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола На закате В 1980-е годы Ален Делон продолжал сниматься в детективах, несколько расширив репертуар: сыграл в советском фильме "Тегеран-43" и в немецком "Любовь Свана". В 1981 году он дебютировал в роли режиссера. Но кинозритель больше не восторгался Делоном, а тот все реже появлялся на киноэкране, жалуясь на отсутствие хороших сценариев. На фото: с Жанной Моро и Софи Лорен на кинофестивале в Каннах.

Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола В правом крыле Ален Делон называет себя французским патриотом, поклонником Наполеона и Шарля де Голля, а также личным другом националиста Ле Пена, взгляды которого он разделяет, но активно на выборах не поддерживает. В интервью "Фигаро" в 2013 году Делон назвал противоестественной гомосексуальность и выступил против разрешения однополым парам усыновлять детей. На фото: с президентом Жаком Шираком в 2002 году.

Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола Широкий жест В 2006 году Ален Делон удостоился немецкой премии DIVA 2006 за вклад в кинематограф. На церемонии награждения в Мюнхене актер заявил, что посвящает награду своей бывшей возлюбленной Роми Шнайдер. Автор: Элла Володина



Роми Шнайдер в жизни и на экране Роземари Альбах (Роми Шнайдер) родилась 23 сентября 1938 года в семье актеров. Магда Шнайдер и Вольф Альбах-Ретти (на фото - в картине "Сон в зимнюю ночь", 1935 г.) не раз снимались вместе. Из дневника Роми Шнайдер: "Моя мать не оставила мне никакого другого шанса, кроме как стать актрисой".

Роми Шнайдер в жизни и на экране Родители Роми быстро развелись. Кроме того, они постоянно были заняты на съемках. Девочка росла сначала у бабушки, а потом - в интернате, где часто играла в школьных постановках. Из дневника: "Играть на сцене мне ужасно нравится... Жаль, у мамы никогда нет времени посмотреть меня на премьере. К другим девочкам родители всегда приезжают". На фото - с матерью.

Роми Шнайдер в жизни и на экране Роми Шнайдер (в центре) дебютировала в картине "Когда вновь расцветает белая сирень" (1953 г.) Из дневника: "Все получилось! Я снимаюсь! Здорово!... Я попаду на обложку! Куплю штук десять журналов, не меньше. Вот шумиха-то будет!... Итак, мой первый фильм готов... Что касается меня, то я бы так и продолжала".

Роми Шнайдер в жизни и на экране Фильм "Сисси" (1955 г.) прославил Роми на весь мир. Из дневника: "Вот мучение! Сисси в юности носила черные волосы, гораздо длиннее, чем у меня сейчас... я ношу парик. Отвратительное чувство. Так непривычно, а главное - так утомительно. Это тяжесть, которую мне нужно постоянно таскать на себе!"

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника о встрече с Аленом Делоном: "Продюсеры устроили для прессы мою встречу с партнером по фильму прямо в аэропорту... Внизу, у трапа, стоял слишком красивый, слишком тщательно причесанный, слишком юный парень... Красные розы в его руках выглядели тоже слишком красными. Ну, и пошлятина, а мальчик этот - просто тоска! А его от меня тошнило, - так грубо он потом выразился на этот счет".

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника: "Из Парижа в Брюссель мы с Аленом поехали поездом. Почему-то в купе мы не ссорились. Наоборот, флиртовали. Стоило мне в Брюсселе выйти из вагона, как моя мама проницательно взглянула на меня и в один миг определила: "Ого! Да ты попалась..."

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1961 г.): "Никому не дано выпрыгнуть из своей шкуры. Ты же не можешь просто отшвырнуть то, что формировало твою натуру с самого детства. Ален этого не мог, я этого не могла. И поэтому наши отношения с самого начала были обречены... Ален был молодым кобелем - и всегда останется молодым кобелем... Я не хотела бы все это пережить еще раз, я бы этого просто не вынесла".

Роми Шнайдер в жизни и на экране Роми Шнайдер вышла замуж за немецкого актера и режиссера Харри Мейена в 1966 году. Из дневника: "После Алена... я была смертельно несчастна... Мейен меня так защищает... С Харри я наконец-то в безопасности. Я стала спокойнее. Перестала быть столь болезненно честолюбивой, как раньше... Для некоторых мы стали обычной мещанской супружеской парой..."

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника о рождении сына (1966 г.): "Харри привез меня в больницу, и когда профессор сказал, что это будет еще нескоро, вернулся домой и принял снотворное, чтобы унять волнение и уснуть... Через шесть часов Давид уже был тут как тут, и Харри проспал это событие дома на диване... Дитя воплощает для меня жизнь, полную мира, семьи, защищенности".

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1966 г.): "Беременность - это было прекрасно. И потом я еще два года не работала... и мне было так хорошо. Мой сын родился в Берлине. Там я провела самые прекрасные, самые счастливые годы моей жизни".

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из письма отцу (1967 г.): "Мой родной отец не был по-настоящему отцом. Увы. Но сегодня я думаю: он слишком рано умер... Юной девочкой я больше всего любила сидеть в комнате моего отца, которого уже не было в доме: он оставил мою мать... Отец был человек очень легкомысленный, детей он вообще не хотел, хотел только женщин... Он умер от второго инфаркта".

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1972 г): "Всякий раз, увидев журналистов, я чувствую себя как кролик перед удавом. Взгляды этих людей меня настолько парализуют, что я не могу произнести ничего разумного... Это же невозможно: выйдешь вечером, а на следующий день читаешь, что разрушаешь брак или обманываешь своего мужа!"

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1971 г.): "Лучше всего я чувствую себя, когда снимаюсь. Мое нездоровье становится заметнее, как только заканчиваются съемки. В перерывах. Мое низкое давление сразу дает о себе знать... Во Франции я могу играть роли, каких мне в других странах не предлагают". На фото - с режиссером Лукино Висконти.

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1972 г.): "Моя каждодневная жизнь такая же, как будни любой женщины, имеющей мужа и сына. Разве что я не хожу покупать молоко и булочки..."

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1972 г.): "Французы научили меня жить, любить, одеваться и спать... Почему я не снимаюсь в Германии? Это зависит не от меня. А от того, что мне не предлагают ролей, которые я хотела бы играть". На фото - с Клаусом Кински в картине "Главное - любить", режиссер - Анджей Жулавский.

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1973 г.): "В действительности я просто опередила свое время. В те годы, когда еще и речи не было об освобождении женщин, я предприняла свое собственное освобождение. Я выстроила свою судьбу сама, и я ни в чем не раскаиваюсь... После моего разрыва с Харри Мейеном меня в Германии определили как еще более наглую, еще более красивую и еще более эксцентричную".

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1974 г.): "Я уехала из Германии, потому что кроме Сисси мне ничего не предлагали. Но потом это было превратно истолковано как предательство. Не уехала бы я тогда во Францию - никогда не получила бы такого развития". На фото - в картине "Адское трио", режиссер - Франсис Жиро.

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника о втором браке: "Главное сейчас - Даниэль Биазини... Я могу любить и быть счастливой... Я хотела бы второго ребенка". Сара, дочь Роми Шнайдер и Даниэля Биазини, родилась в 1977 году. В 1979 году в Гамбурге повесился бывший муж Роми Шнайдер Харри Мейен. В 1981 году Биазини и Шнайдер развелись. Из дневника: "Даниэль оставил меня в полном хаосе"...

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1976 г.): "В сентябре я снимаюсь в Берлине в "Групповом портрете с дамой" по роману Генриха Бёлля... Уже давно хотела здесь работать, но не было ничего подходящего... самое интересное в этом фильме - то, что трагедия 1939-1945 годов показана здесь с точки зрения побежденных, ведь до сих пор ее изображали с точки зрения победителей". На фото - с Генрихом Бёллем.

Роми Шнайдер в жизни и на экране В 1981 году в результате несчастного случая погиб Давид - 14-летний сын Роми Шнайдер. Он перелезал через забор и напоролся на кол ограды. Из дневника (1981 г.): "Мама, мой ребенок... Мой ребенок умер..." После смерти сына актриса снялась в своем последнем фильме - драме "Прохожая из Сан-Суси". 29 мая 1982 года Роми Шнайдер умерла от остановки сердца... Автор: Дарья Брянцева

