Ален Делон получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

Французский актер Ален Делон в воскресенье, 19 мая, получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах за вклад в кинематограф. Награду на церемонии ему передала его дочь Анушка. "Если я звезда, то я хочу поблагодарить вас за это, я благодарен за это публике и никому более", - сказал 83-летний актер на церемонии награждения, сообщает AFP.
О решении вручить актеру эту премию было объявлено в апреле этого года. Его резко раскритиковали организация "Женщины и Голливуд", а также ряд французских феминистских движений. Актер в последние годы выступал в поддержку правопопулистской партии "Национальный фронт", а также против усыновления детей однополыми парами. Сын Делона обвинил его в домашнем насилии, актеру также ставят в вину его отношение к бывшей возлюбленной Роми Шнайдер.
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Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола
Дебют
Актерский дебют Алена Делона состоялся в 1957 году в детективе "Когда вмешивается женщина". Затем последовали историческая мелодрама "Кристина", комедия "Слабые женщины" и другие. Первые фильмы не принесли Делону известности, разве что природные внешние данные новичка не остались незамеченными. Не имеющий специального образования Делон учился актерскому мастерству прямо на съемочной площадке.
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Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола
Человек с двойным дном
Признание ему принесла экранизация романа Патриции Хайсмит "Талантливый мистер Рипли". В триллере Рене Клемана "На ярком солнце" (1960) Делон сыграл Тома Рипли, бедного авантюриста, дьявольски обаятельного, сообразительного и абсолютно аморального типа... О Делоне заговорили как о таланте, отмечая у молодого актера важное для фильма сочетание "души дьявола" и "лика ангела".
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Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола
Самая красивая пара
В 1958 году на съемках фильма "Кристина" начался роман Алена Делона с молодой австрийской киноактрисой Роми Шнайдер. 22 марта 1959 года они обручились. Европейская пресса называла их самой красивой парой, появились также сообщения о скорой свадьбе влюбленных. Однако, ко всеобщему удивлению, пробыв женихом и невестой шесть лет, Роми и Ален расстались.
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Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола
Новый образ
Карьера Делона набирает обороты. В 1962 году он вновь работает с Лукино Висконти в эпической драме "Леопард" (1963) наряду с Бертом Ланкастером и Клаудией Кардинале. Делон сыграл офицера Танкреди и был номинирован на "Золотой глобус" как самый многообещающий новичок среди мужчин. Актеру-самоучке в самом начале карьеры удалось создать сложнейшие образы в истории киноискусства.
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Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола
На гребне успеха
В 1960-е годы Делон много работает. В гангстерской ленте Анри Вернея "Мелодия из подвала" (1963) его партнером был Жан Габен. В 1964-м картина была номинирована на "Золотой глобус" как лучший иностранный фильм года. В том же году Делон блистал в приключенческой комедии Кристиан-Жака "Черный Тюльпан" и опять появился у Клемана - в роли плейбоя Марка в "нуарном" триллере "Хищники" (на фото).
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Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола
Голливудский период
В 1964 году Делон женился на французской фотомодели и позднее актрисе Натали Бартелеми, с которой он прожил в браке четыре года. 1 октября 1964 года у супругов родился сын Энтони. Появился на свет он в Калифорнии, где Ален Делон снимался в своей первой голливудской ленте "Жил-был вор". Снятые в Голливуде картины с участием Алена Делона не имели большого успеха.
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Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола
Дьявольски успешен
По возвращении из Голливуда фильмография Алена Делона пополнилась сразу целым рядом заметных работ. В одном только 1967 году вышли четыре фильма с его участием: "Дьявольски ваш", "Искатели приключений", "Девушка на мотоцикле" (на фото кадр из этого фильма с Марианной Фэйтфулл) и знаменитая криминальная драма "Самурай", в которой Делон создал образ "ледяного ангела" - наемного убийцы Жефа Кастелло.
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Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола
Любовный треугольник
В 1968 году Делон вместе со своей бывшей возлюбленной Роми Шнайдер, Морисом Роне и Джейн Биркин снялся в одной из главных ролей в криминальной драме "Бассейн".
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Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола
Дело Марковича
В самый разгар съемок "Бассейна" был найден убитым Стефан Маркович, друг и телохранитель Делона, а также предполагаемый любовник его тогдашней жены Натали. Улик против актера найдено не было, но бульварная пресса сразу же сообщила о его связях с преступным миром. На фото: Ален Делон выходит из Дворца правосудия в феврале 1969 года после очной ставки с Александром Марковичем, братом убитого.
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Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола
В амплуа киллера
В 1970-е годы Ален Делон снимается в многочисленных боевиках и триллерах в образах гангстеров-одиночек, а потом и в роли бравых и не очень полицейских. На фото: кадр из фильма "Борсалино" (1970).
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Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола
На закате
В 1980-е годы Ален Делон продолжал сниматься в детективах, несколько расширив репертуар: сыграл в советском фильме "Тегеран-43" и в немецком "Любовь Свана". В 1981 году он дебютировал в роли режиссера. Но кинозритель больше не восторгался Делоном, а тот все реже появлялся на киноэкране, жалуясь на отсутствие хороших сценариев. На фото: с Жанной Моро и Софи Лорен на кинофестивале в Каннах.
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Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола
В правом крыле
Ален Делон называет себя французским патриотом, поклонником Наполеона и Шарля де Голля, а также личным другом националиста Ле Пена, взгляды которого он разделяет, но активно на выборах не поддерживает. В интервью "Фигаро" в 2013 году Делон назвал противоестественной гомосексуальность и выступил против разрешения однополым парам усыновлять детей. На фото: с президентом Жаком Шираком в 2002 году.
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Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола
Широкий жест
В 2006 году Ален Делон удостоился немецкой премии DIVA 2006 за вклад в кинематограф. На церемонии награждения в Мюнхене актер заявил, что посвящает награду своей бывшей возлюбленной Роми Шнайдер.
Автор: Элла Володина
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Роземари Альбах (Роми Шнайдер) родилась 23 сентября 1938 года в семье актеров. Магда Шнайдер и Вольф Альбах-Ретти (на фото - в картине "Сон в зимнюю ночь", 1935 г.) не раз снимались вместе. Из дневника Роми Шнайдер: "Моя мать не оставила мне никакого другого шанса, кроме как стать актрисой".
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Родители Роми быстро развелись. Кроме того, они постоянно были заняты на съемках. Девочка росла сначала у бабушки, а потом - в интернате, где часто играла в школьных постановках. Из дневника: "Играть на сцене мне ужасно нравится... Жаль, у мамы никогда нет времени посмотреть меня на премьере. К другим девочкам родители всегда приезжают". На фото - с матерью.
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Роми Шнайдер (в центре) дебютировала в картине "Когда вновь расцветает белая сирень" (1953 г.) Из дневника: "Все получилось! Я снимаюсь! Здорово!... Я попаду на обложку! Куплю штук десять журналов, не меньше. Вот шумиха-то будет!... Итак, мой первый фильм готов... Что касается меня, то я бы так и продолжала".
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Фильм "Сисси" (1955 г.) прославил Роми на весь мир. Из дневника: "Вот мучение! Сисси в юности носила черные волосы, гораздо длиннее, чем у меня сейчас... я ношу парик. Отвратительное чувство. Так непривычно, а главное - так утомительно. Это тяжесть, которую мне нужно постоянно таскать на себе!"
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из дневника о встрече с Аленом Делоном: "Продюсеры устроили для прессы мою встречу с партнером по фильму прямо в аэропорту... Внизу, у трапа, стоял слишком красивый, слишком тщательно причесанный, слишком юный парень... Красные розы в его руках выглядели тоже слишком красными. Ну, и пошлятина, а мальчик этот - просто тоска! А его от меня тошнило, - так грубо он потом выразился на этот счет".
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из дневника: "Из Парижа в Брюссель мы с Аленом поехали поездом. Почему-то в купе мы не ссорились. Наоборот, флиртовали. Стоило мне в Брюсселе выйти из вагона, как моя мама проницательно взглянула на меня и в один миг определила: "Ого! Да ты попалась..."
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из дневника (1961 г.): "Никому не дано выпрыгнуть из своей шкуры. Ты же не можешь просто отшвырнуть то, что формировало твою натуру с самого детства. Ален этого не мог, я этого не могла. И поэтому наши отношения с самого начала были обречены... Ален был молодым кобелем - и всегда останется молодым кобелем... Я не хотела бы все это пережить еще раз, я бы этого просто не вынесла".
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Роми Шнайдер вышла замуж за немецкого актера и режиссера Харри Мейена в 1966 году. Из дневника: "После Алена... я была смертельно несчастна... Мейен меня так защищает... С Харри я наконец-то в безопасности. Я стала спокойнее. Перестала быть столь болезненно честолюбивой, как раньше... Для некоторых мы стали обычной мещанской супружеской парой..."
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из дневника о рождении сына (1966 г.): "Харри привез меня в больницу, и когда профессор сказал, что это будет еще нескоро, вернулся домой и принял снотворное, чтобы унять волнение и уснуть... Через шесть часов Давид уже был тут как тут, и Харри проспал это событие дома на диване... Дитя воплощает для меня жизнь, полную мира, семьи, защищенности".
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из дневника (1966 г.): "Беременность - это было прекрасно. И потом я еще два года не работала... и мне было так хорошо. Мой сын родился в Берлине. Там я провела самые прекрасные, самые счастливые годы моей жизни".
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из письма отцу (1967 г.): "Мой родной отец не был по-настоящему отцом. Увы. Но сегодня я думаю: он слишком рано умер... Юной девочкой я больше всего любила сидеть в комнате моего отца, которого уже не было в доме: он оставил мою мать... Отец был человек очень легкомысленный, детей он вообще не хотел, хотел только женщин... Он умер от второго инфаркта".
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из дневника (1972 г): "Всякий раз, увидев журналистов, я чувствую себя как кролик перед удавом. Взгляды этих людей меня настолько парализуют, что я не могу произнести ничего разумного... Это же невозможно: выйдешь вечером, а на следующий день читаешь, что разрушаешь брак или обманываешь своего мужа!"
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из дневника (1971 г.): "Лучше всего я чувствую себя, когда снимаюсь. Мое нездоровье становится заметнее, как только заканчиваются съемки. В перерывах. Мое низкое давление сразу дает о себе знать... Во Франции я могу играть роли, каких мне в других странах не предлагают". На фото - с режиссером Лукино Висконти.
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из дневника (1972 г.): "Моя каждодневная жизнь такая же, как будни любой женщины, имеющей мужа и сына. Разве что я не хожу покупать молоко и булочки..."
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из дневника (1972 г.): "Французы научили меня жить, любить, одеваться и спать... Почему я не снимаюсь в Германии? Это зависит не от меня. А от того, что мне не предлагают ролей, которые я хотела бы играть". На фото - с Клаусом Кински в картине "Главное - любить", режиссер - Анджей Жулавский.
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из дневника (1973 г.): "В действительности я просто опередила свое время. В те годы, когда еще и речи не было об освобождении женщин, я предприняла свое собственное освобождение. Я выстроила свою судьбу сама, и я ни в чем не раскаиваюсь... После моего разрыва с Харри Мейеном меня в Германии определили как еще более наглую, еще более красивую и еще более эксцентричную".
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из дневника (1974 г.): "Я уехала из Германии, потому что кроме Сисси мне ничего не предлагали. Но потом это было превратно истолковано как предательство. Не уехала бы я тогда во Францию - никогда не получила бы такого развития". На фото - в картине "Адское трио", режиссер - Франсис Жиро.
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из дневника о втором браке: "Главное сейчас - Даниэль Биазини... Я могу любить и быть счастливой... Я хотела бы второго ребенка". Сара, дочь Роми Шнайдер и Даниэля Биазини, родилась в 1977 году. В 1979 году в Гамбурге повесился бывший муж Роми Шнайдер Харри Мейен. В 1981 году Биазини и Шнайдер развелись. Из дневника: "Даниэль оставил меня в полном хаосе"...
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из дневника (1976 г.): "В сентябре я снимаюсь в Берлине в "Групповом портрете с дамой" по роману Генриха Бёлля... Уже давно хотела здесь работать, но не было ничего подходящего... самое интересное в этом фильме - то, что трагедия 1939-1945 годов показана здесь с точки зрения побежденных, ведь до сих пор ее изображали с точки зрения победителей". На фото - с Генрихом Бёллем.
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
В 1981 году в результате несчастного случая погиб Давид - 14-летний сын Роми Шнайдер. Он перелезал через забор и напоролся на кол ограды. Из дневника (1981 г.): "Мама, мой ребенок... Мой ребенок умер..." После смерти сына актриса снялась в своем последнем фильме - драме "Прохожая из Сан-Суси". 29 мая 1982 года Роми Шнайдер умерла от остановки сердца...
Автор: Дарья Брянцева