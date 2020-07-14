Алексея Навального вызвали на допрос в СК

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального во вторник, 14 июля, вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) России. Об этом сообщил сам Навальный на своей странице в Twitter.

По словам оппозиционного политика, ему сообщили, что против него было возбуждено уголовное дело по статье о клевете, повестку ему вручил сам следователь. Никаких других подробностей, связанных с вызовом Навального на допрос в СК 14 июля, на момент публикации материала DW не сообщалось.

15 июня против Алексея Навального было возбуждено дело о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, после того как оппозиционер прокомментировал в интернете ролик, посвященный голосованию по поправкам в конституцию, в котором снялся ветеран.

Навального обвиняют в оскорблении чести и достоинства ветерана ВОВ

Речь идет о снятом телеканалом RT ролике, в котором известные люди зачитывают выдержки из первой главы Конституции РФ. Помимо ветерана Игната Артеменко, в видео снялись дизайнер Артемий Лебедев, актеры Иван Охлобыстин и Василий Лановой, бывший министр культуры Михаил Швыдкой и другие. Комментируя этот ролик, Навальный назвал его участников "холуями" и "позором страны".

9 июня внук ветерана Артеменко, Игорь Колесников, заявил, что его деду "стало плохо с сердцем, когда он узнал об оскорблениях в свой адрес со стороны Алексея Навального". По мнению СК, в комментарии Навального содержались "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко", а опубликовав комментарий, он "преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц".

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