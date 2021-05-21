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Александр Солженицын

Soviet dissident Andrei Sakharov is surrounded by newsmen in Moscow after stepping off a train from Gorky, Dec. 23, 1986. It's his first time back in Moscow in seven years. (AP Photo/Boris Yurchenko) |

Виктор Ерофеев: Андрей Сахаров с точки зрения вечности 21.05.2021

21 мая исполняется 100 лет со дня рождения академика Андрея Сахарова. Чем он отличался от Горбачева и Солженицына - в комментарии писателя Виктора Ерофеева.
Reportage aus Twer (Russland): Streit um das Solschenizyn-Graffiti. Maler Viktor Lebedew Aufgenommen im Juli 2020 in Twer. Fotografin: Elena Baryschewa, DW.

Граффити по заказу, или Как портрет Солженицына взбудоражил Тверь 20.07.2020

Репортаж DW из Твери, где за деньги "Единой России" на стене дома нарисовали портрет писателя, по требованию коммунистов - замазали, а по воле губернатора снова воссоздали, хотя и не на прежнем месте.

Как в Твери власти граффити с изображением Солженицына восстанавливали (17.07.2020) 17.07.2020

В Твери суд обязал художника устранить граффити-портрет писателя Александра Солженицына на стене жилого дома. Рисунок закрасили и разразился скандал. При содействии властей граффити восстановили в другом месте.

Женское трио против Лукашенко: Тихановскую поддержат штабы Бабарико и Цепкало. DW Новости (17.07.20) 17.07.2020

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало сняты с выборов. Их штабы объединяют усилия со Светланой Тихановской, которая стала кандидатом в президенты РБ.

Как депортировали Солженицына и что он делал в Германии (11.12.2018) 11.12.2018

В 1974 году, после того, как на Западе был опубликован "Архипелаг ГУЛАГ", Александра Солженицына лишили гражданства и выслали из СССР. Его первой остановкой стала Западная Германия.

Прощание с Людмилой Алексеевой объединило даже Путина с Навальным - DW Новости (11.12.2018) 11.12.2018

11 декабря в Москве состоялась траурная церемония прощания главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой. Правозащитница, широко известная не только в России, умерла на 92-м году жизни.
An officer carries a portrait of Russian author, Soviet dissident and Nobel literature prize winner Alexander Solzhenitsyn during the funeral ceremony at the cemetery of Donskoy Monastery in Moscow, Russia, 06 August 2008. Alexander Solzhenitsyn died of heart failure late 03 August at the age of 89. EPA/YURI KOCHETKOV / POOL +++(c) dpa - Report+++ |

Комментарий: Что сказал бы Солженицын Путину 11.12.2018

Кремль празднует юбилей лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына и преследует оппозиционеров. В России не спешат расстаться с устаревшей политической традицией, считает Миодраг Шорич.
Der Schriftsteller Heinrich Böll in seiner Kölner Wohnung, aufgenommen im Dezember 1970. Böll war von 1970 bis 1972 Präsident des deutschen PEN-Zentrums und von 1971 bis 1974 Präsident des internationalen PEN-Clubs. Zu den bekanntesten Werken des Literaturnobelpreisträgers von 1972 gehören Ansichten eines Clowns, Das Irische Tagebuch und Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Er wurde am 21. Dezember 1917 in Köln geboren und starb am 16. Juli 1985 in Kreuzau (Kreis Düren) | Verwendung weltweit 100 Must-Reads Heinrich Böll Die verlorene Ehre der Katharina Blum

Как переправляли на Запад рукописи Солженицына 11.12.2018

11 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Солженицына. DW встретилась с сыном его немецкого друга - нобелевского лауреата Генриха Бёлля. Вот что рассказал Рене Бёлль.
One of the opposition activists who was detained during a protest against alleging fraud in the December 4 parliamentary polls shows a V-sign from his cell window in a remand prison in Moscow, on December 15, 2011. In his annual phone-in session, Prime Minister Vladimir Putin said today he was untroubled by a protest wave that shook his 12-year domination of Russia but ruthlessly mocked the opposition and rejected claims of election rigging. AFP PHOTO / ANDREY SMIRNOV (Photo credit should read ANDREY SMIRNOV/AFP/Getty Images)

Солженицына читают в спецприемниках: из опыта отсидевших 11.12.2018

11 декабря - 100 лет со дня рождения Александра Солженицына. Его книги не утратили актуальности. В частности, его любят читать обитатели российских спецприемников.
Der russische Schriftsteller (Krebsstation; Der Archipel Gulag) und Nobelpreisträger für Literatur 1970, Alexander Solschenizyn (l), mit seinem Gastgeber, dem deutschen Schriftsteller Heinrich Böll (r), nach seiner Ausweisung am 14. Februar 1974 in Langenbroich (Kreis Düren) während eines Spaziergangs. Nach seiner Ausbürgerung und Ausweisung lebte der kritische Autor von 1976-1994 in den USA, 1991 rehabilitiert kehrte er 1994 in seine Heimat zurück. Alexander Solschenizyn wurde am 11. Dezember 1918 in Kislowodsk im Nordkaukasus geboren.

Александр Солженицын: каким его видела Германия 11.12.2018

Исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. Германия занимала особое место если не в жизни писателя, то, по крайней мере, в его биографии.
MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 11, 2017: Unveiling a plaque commemorating Russian novelist Aleksandr Solzhenitsyn in Tverskaya Street. Mikhail Tereshchenko/TASS Foto: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa |

Виктор Ерофеев: Будут ли знать Солженицына через сто лет? 10.12.2018

11 декабря исполняется 100 лет Александру Исаевичу Солженицыну - самому читаемому и самому известному в мире русскому писателю ХХ века. Вот как оценивает его Виктор Ерофеев.
19.04.2017 3077791 04/19/2017 Liya Akhedzhakova as Fonsia Dorsey in Donald L. Coburn's play The Gin Game directed by Galina Volchek at Sovremennik Theater. Sergey Pyatakov/Sputnik Foto: Sergey Pyatakov/Sputnik/dpa |

Ахеджакова, Мадонна, Рианна: главные юбиляры года 09.07.2018

9 июля исполняется 80 лет Лии Ахеджаковой - замечательной актрисе, борцу за справедливость, человеку с активной гражданской позицией. Какие еще круглые даты мы отмечаем в 2018 году?
ARCHIV 2015+++++++July 22, 2015 - Ukraine - A Soviet and Russian rock musician Andrey Makarevich performs in Kiev a program Yiddish Jazz Ukraine (c) Imago/Zuma Press

Андрей Макаревич и его "пятая колонна" (фотогалерея) 21.03.2018

Андрея Макаревича, певца, поэта, телеведущего, человека активной гражданской позиции, опять обвиняют с высоких трибун в том, что он "клевещет" на русский народ. Не его первого.
Der russische Schriftsteller, Literaturkritiker und Germanist Lew Kopelew besucht am 12. November 1980 seinen deutschen Kollegen Heinrich Böll in Köln, nachdem er im Oktober überraschend in die Bundesrepublik reisen durfte. Mit Böll gründete er 1982 nach seiner Ausbürgerung eine Gesellschaft zur Förderung von unterdrückten Ost-Autoren. Kopelew, Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1981, starb am Mittwoch (18.6.97) im Alter von 85 Jahren in einem Kölner Krankenhaus. dpa (Nur s/w)

Генрих Белль и Лев Копелев: тайная переписка друзей 21.12.2017

21 декабря исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии Генриха Белля. Одним из самых близких ему людей был Лев Копелев.

"Свободу Серебренникову" - как поклонники и деятели искусства поддерживают худрука "Гоголь-центра" (23.08.2017) 23.08.2017

Сотни людей собрались у здания Басманного районного суда в Москве, чтобы поддержать Кирилла Серебренникова. Режиссера обвиняют в мошенничестве. За худрука "Гоголь-центра" вступились и многие деятели культуры России.

Russischer Buchautor Gleb Morev © Michael Schulman

Большинство в КГБ были люди циничные 23.01.2017

20 интервью с правозащитниками советских времен вошли в книгу Глеба Морева "Диссиденты". Ее герои - очень разные люди. Их связывает одно: все они столкнулись с властью.
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