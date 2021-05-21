Александр Солженицын

Граффити по заказу, или Как портрет Солженицына взбудоражил Тверь

Репортаж DW из Твери, где за деньги "Единой России" на стене дома нарисовали портрет писателя, по требованию коммунистов - замазали, а по воле губернатора снова воссоздали, хотя и не на прежнем месте.