Александр Солженицын

В Твери суд обязал художника устранить граффити-портрет писателя Александра Солженицына на стене жилого дома. Рисунок закрасили и разразился скандал. При содействии властей граффити восстановили в другом месте.
Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало сняты с выборов. Их штабы объединяют усилия со Светланой Тихановской, которая стала кандидатом в президенты РБ.
11 декабря в Москве состоялась траурная церемония прощания главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой. Правозащитница, широко известная не только в России, умерла на 92-м году жизни.
Сотни людей собрались у здания Басманного районного суда в Москве, чтобы поддержать Кирилла Серебренникова. Режиссера обвиняют в мошенничестве. За худрука "Гоголь-центра" вступились и многие деятели культуры России.