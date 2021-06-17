Комментарий: Парадоксы российской вакцинации

Россия все больше отстает по темпам вакцинации от стран-лидеров, но, похоже, это не очень волнует власти. Гораздо больше их беспокоят проблемы российской вакцины за рубежом - считает Александр Плющев.