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Александр Плющев

Известный российский журналист.

Александр Плющев - журналист, эксперт в области интернета и сетевых массмедиа, популярный блогер и радиоведущий. Автор еженедельной колонки на DW. Сайт Александра Плющева: plushev.com

MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 21: An official assists as people wait in line to receive coronavirus (Covid-19) vaccination at GUM department store near Red Square in Moscow, Russia, on January 21, 2021. Mass vaccination carried out against Covid-19 pandemic in the country is being implemented in culture and art centers such as shopping malls and opera houses. Sefa Karacan / Anadolu Agency

Комментарий: Обязательная вакцинация в Москве - вина и бессилие властей 17.06.2021

Российские власти ввели частичную обязательную вакцинацию в Москве и Московской области. Это признание в собственном бессилии, считает Александр Плющев.

Anbei ist die Karikatur von Sergey Elkin, ich bitte Euch sie ins CMS zu stellen. Der Autor ist Sergey Elkin, er hat die Karikatur extra für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden. Thema: Dritte Corona-Welle in Russland rückt näher Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Coronavirus, Covid-19, Russland, dritte Welle Jahr/Ort: Moskau, 31.03.2021 via Irina Schöll

Комментарий: Парадоксы российской вакцинации 28.04.2021

Россия все больше отстает по темпам вакцинации от стран-лидеров, но, похоже, это не очень волнует власти. Гораздо больше их беспокоят проблемы российской вакцины за рубежом - считает Александр Плющев. 
21.04.2021 A young woman holds a poster reading Russia will be happy as she attends a rally in support of jailed Russian opposition activist Alexei Navalny in Moscow, Russia. Navalny's team called for nationwide protests after reports about the politician's health deteriorating in prison. Russian authorities have stressed that the demonstrations were not authorized and warned against participating in them. Pavel Bednyakov / Sputnik

Комментарий: Акции сторонников Навального - не финальная не битва 22.04.2021

Самое неудачное во вчерашних акциях сторонников Навального - это ее название, считает Александр Плющев. Впрочем, кампания запугивания несогласных принесла определенные плоды.
Karikatur - Vladimir Putin hält in seiner gehobenen Hand Model eins Satelliten in Form einer Spritze mit der Aufschrift Sputnik-V

Комментарий: Что мешало Владимиру Путину вакцинироваться раньше? 23.03.2021

Похоже, президент России медлил, чтобы не создавать ажиотажный спрос на вакцину внутри страны, пока налаживалось ее производство и осуществлялись экспортные поставки, считает Александр Плющев.
Karikatur - ein Mann mit einem Messer hinter seinem Rücken, auf dem der Name russischer Aufsichtsbehörde Roskomnadzor geschrieben ist, lockt zu sich einen Twitter-Vogel in einem Hühnerstahl.

Комментарий: Атака властей РФ на Twitter - разминка перед YouTube 10.03.2021

Twitter - важная площадка для российского оппозиционного движения - под ударом властей. Но главная цель не он, а YouTube, ставший главным конкурентом пропагандистского ТВ, считает Александр Плющев.
Clubhouse Drop-in audio chat app logo on the App Store is seen displayed on a phone screen in this illustration photo taken in Poland on February 3, 2021. (Photo illustration by Jakub Porzycki/NurPhoto)

Комментарий: Clubhouse - соцсеть VIP и вызов для Роскомнадзора 19.02.2021

Популярность соцсети Clubhouse, в которой общаются голосом, растет и среди россиян. Российские власти уже задаются вопросом, как ее контролировать, считает Александр Плющев.
A participant holds a placard reading One for all, all for one during a rally in support of jailed Russian opposition leader Alexei Navalny in Moscow, Russia January 23, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov

Комментарий: Российский протест выходит из интернета на улицу 25.01.2021

Российской несистемной оппозиции удалось создать в интернете мощные ресурсы. Похоже, что миллионы просмотров в YouTube и TikTok превратились в реальный протест, считает Александр Плющев.
3013753 01/21/2017 Building of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation on Moscow_s Petrovka Street. Natalia Seliverstova/Sputnik |

Генпрокуратура РФ требует блокировки сайтов с призывами к митингам 23 января 21.01.2021

Сотрудники ФБК Кира Ярмыш и Любовь Соболь, а также журналисты Александр Плющев и Сергей Смирнов заявили о визите полицейских за два дня до митингов в поддержку Навального.
Putin hat in Russland eine Massenimpfung mit Sputnik V gegen Coronavorus angekündigt. Bildbeschreibung: Karikatur - russischer Präsident Wladimir Putin zielt von der Kremlmauer mit einer Riesenspritze Sputnik V.

Комментарий: В России - сертификация вместо вакцинации 05.01.2021

Начало вакцинации в России провалено, считает Александр Плющев. Поэтому российские власти предпочитают обсуждать выдачу населению справок и сертификатов. Это и проще, и спокойнее.
Sergey Elkin hat die Karikatur für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden. Thema: Russland hat ein Gesetz verabschiedet, laut dem ausländische Medien als ausländische Agenten eingestuft werden können. Dadurch wird ihre Arbeit erschwert.

Комментарий: "Иностранные агенты" - новые "враги народа"? 29.12.2020

Клеймо "иностранного агента" - не только очередной способ наказать неугодных, но и эксперимент над живыми людьми. Впрочем, далеко не новый, считает Александр Плющев.
A projection of cyber code on a hooded man is pictured in this illustration picture taken on May 13, 2017. Capitalizing on spying tools believed to have been developed by the U.S. National Security Agency, hackers staged a cyber assault with a self-spreading malware that has infected tens of thousands of computers in nearly 100 countries. REUTERS/Kacper Pempel/Illustration TPX IMAGES OF THE DAY

Комментарий: Главное - лишь бы не было кибервойны 15.12.2020

От кибершпионажа один шаг до кибердиверсий и даже до кибервойны, поэтому в будущем странам придется заключать в этой сфере договоры, как по оружию массового поражения, считает Александр Плющев.
Data Stream Traffic Copyright: xkentohx Panthermedia27426590

Комментарий: От сбора данных - к электронному контролю за населением 25.11.2020

Московские власти намерены собирать цифровые профили горожан. Это еще один шаг к "социальному рейтингу" по китайскому образцу, - пишет в комментарии для DW Александр Плющев.
FILE PHOTO: A picture illustration shows a YouTube logo reflected in a person's eye June 18, 2014. The picture was flipped horizontally. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Комментарий: Кремль выбивает у YouTube гарантии для своих СМИ 19.11.2020

Власти РФ не собираются сворачивать активность на YouTube. А цель угроз в его адрес и законопроекта против "цензуры на YouTube" - получить гарантии для своих СМИ, считает Александр Плющев.
June 19, 2018*** Soccer Football - World Cup - Group A - Russia vs Egypt - Saint Petersburg Stadium, Saint Petersburg, Russia - June 19, 2018 Russia's Artem Dzyuba celebrates their first goal scored by Egypt's Ahmed Fathy REUTERS/Fabrizio Bensch

Комментарий: От Дзюбы до Скипского - спорные моральные ориентиры России 09.11.2020

Скандалы с Артемом Дзюбой и Михаилом Скипским можно рассматривать как предлагаемые российскому обществу модели отношения к этическим проблемам. И модели эти очень своеобразны, считает Александр Плющев.
Karikatur von unserem Karikaturisten Sergey Elkin ins System. Copyright Sergey Elkin. Stichwörter: Telegram, Sperrung, Messenger, Russland, Karikatur, Elkin, Sergey Elkin.

Комментарий: Роскомнадзор против цензуры, или Пчелы против меда 29.10.2020

Обратившись с требованием к Google, Twitter и Facebook, госорганы РФ показали, как ревниво они относятся к нарушению монополии на цензуру - особенно теми, с кем они ничего не могут сделать, считает Александр Плющев.
Copyright: DW Russisch (Screenshot aus dem Beitrag von der DW-Reporterin Yuliya Vishnevetskaya) Tags: Juri Dmitrijew, Karelien, Memorial, Juri Dmitriev Beschreibung: Fall von Juri Dmitrijew in Karelien

Комментарий: Шокирующий приговор историку Юрию Дмитриеву 30.09.2020

Увеличение срока Юрию Дмитриеву - страшный промежуточный итог преследования карельского историка. Точку поставят в Москве, и подготовка к этому уже ведется, считает Александр Плющев.
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