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Известный российский журналист.
Александр Плющев - журналист, эксперт в области интернета и сетевых массмедиа, популярный блогер и радиоведущий. Автор еженедельной колонки на DW. Сайт Александра Плющева: plushev.com
Российские власти ввели частичную обязательную вакцинацию в Москве и Московской области. Это признание в собственном бессилии, считает Александр Плющев.
Россия все больше отстает по темпам вакцинации от стран-лидеров, но, похоже, это не очень волнует власти. Гораздо больше их беспокоят проблемы российской вакцины за рубежом - считает Александр Плющев.
Самое неудачное во вчерашних акциях сторонников Навального - это ее название, считает Александр Плющев. Впрочем, кампания запугивания несогласных принесла определенные плоды.
Похоже, президент России медлил, чтобы не создавать ажиотажный спрос на вакцину внутри страны, пока налаживалось ее производство и осуществлялись экспортные поставки, считает Александр Плющев.
Twitter - важная площадка для российского оппозиционного движения - под ударом властей. Но главная цель не он, а YouTube, ставший главным конкурентом пропагандистского ТВ, считает Александр Плющев.
Популярность соцсети Clubhouse, в которой общаются голосом, растет и среди россиян. Российские власти уже задаются вопросом, как ее контролировать, считает Александр Плющев.
Российской несистемной оппозиции удалось создать в интернете мощные ресурсы. Похоже, что миллионы просмотров в YouTube и TikTok превратились в реальный протест, считает Александр Плющев.
Сотрудники ФБК Кира Ярмыш и Любовь Соболь, а также журналисты Александр Плющев и Сергей Смирнов заявили о визите полицейских за два дня до митингов в поддержку Навального.
Начало вакцинации в России провалено, считает Александр Плющев. Поэтому российские власти предпочитают обсуждать выдачу населению справок и сертификатов. Это и проще, и спокойнее.
Клеймо "иностранного агента" - не только очередной способ наказать неугодных, но и эксперимент над живыми людьми. Впрочем, далеко не новый, считает Александр Плющев.
От кибершпионажа один шаг до кибердиверсий и даже до кибервойны, поэтому в будущем странам придется заключать в этой сфере договоры, как по оружию массового поражения, считает Александр Плющев.
Московские власти намерены собирать цифровые профили горожан. Это еще один шаг к "социальному рейтингу" по китайскому образцу, - пишет в комментарии для DW Александр Плющев.
Власти РФ не собираются сворачивать активность на YouTube. А цель угроз в его адрес и законопроекта против "цензуры на YouTube" - получить гарантии для своих СМИ, считает Александр Плющев.
Скандалы с Артемом Дзюбой и Михаилом Скипским можно рассматривать как предлагаемые российскому обществу модели отношения к этическим проблемам. И модели эти очень своеобразны, считает Александр Плющев.
Обратившись с требованием к Google, Twitter и Facebook, госорганы РФ показали, как ревниво они относятся к нарушению монополии на цензуру - особенно теми, с кем они ничего не могут сделать, считает Александр Плющев.
Увеличение срока Юрию Дмитриеву - страшный промежуточный итог преследования карельского историка. Точку поставят в Москве, и подготовка к этому уже ведется, считает Александр Плющев.
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