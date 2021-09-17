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Александер Ламбсдорф

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Alexander Graf Lambsdorff of the Free Democratic Party (FDP) speaks during a session at the Bundestag (lower house of parliament) on May 19, 2021 in Berlin. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo by ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

Немецкий политик: У граждан РФ нет подлинного выбора 17.09.2021

Выборы в РФ организованы так, чтобы подтвердить легитимность системы Путина, заявил представитель свободных демократов Александер Ламбсдорфф. Он призвал Европу выработать единую стратегию в отношениях с Москвой.
30.06.2021 Außenminister Heiko Maas (SPD) gibt vor einem Treffen mit dem jemenitischen Außenminister bin Mubarak im Außenministerium eine Pressekonferenz.

Берлин обещает поддерживать народ Беларуси 09.08.2021

В годовщину начала протестов в Беларуси Берлин пообещал поддержку ее народу в борьбе за уважение демократических прав и основных прав человека.
Alexander Lambsdorff, Mitglied des Deutschen Bundestages und stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion, im Interview mit Konstantin Eggert am 25.11.2020 Quelle: DW

Немецкий политик призвал Борреля вступиться за Навального 05.02.2021

ЕС не может мириться с тем, что Россия в случае с Навальным попирает права человека, подчеркнул Александер Ламбсдорфф. Он призвал главу европейской дипломатии напомнить Москве об угрозе санкций.
Riot police detain a man during a rally in support of jailed opposition leader Alexei Navalny in Moscow on January 31, 2021. - Navalny, 44, was detained on January 17 upon returning to Moscow after five months in Germany recovering from a near-fatal poisoning with a nerve agent and later jailed for 30 days while awaiting trial for violating a suspended sentence he was handed in 2014. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

Оппозиция в ФРГ требует ужесточить курс против Путина 01.02.2021

Свободного демократа Александера Ламбсдорфа возмутило подавление в России акций в поддержку Алексея Навального. "Зеленые" вновь призвали похоронить "Северный поток - 2".
6444989 23.01.2021 Supporters of jailed Russian opposition activist Alexei Navalny take part in a rally to support him, in Moscow, Russia. Alexey Maishev / Sputnik

Каспаров и Ходорковский требуют жестких санкций против окружения Путина 24.01.2021

Российские оппозиционеры в изгнании требуют объявить охоту на олигархов и друзей президента РФ. Немецкие "зеленые" впечатлены масштабом протестов в России против ареста Алексея Навального.

05.02.2020, Sonderplenum mit Wahl des Ministerpräsidenten - Thüringer Landtag 05.02.2020 , Erfurt, Thüringer Landtag, Plenarsaal, 7.Wahlperiode, Sondersitzung Wahl des Ministerpräsidenten im Bild: Thomas L. Kemmerich FDP *** Special plenum with election of the Minister President of the Thuringian state parliament 05 02 2020 , Erfurt, Thüringer Landtag, plenary hall, 7 election period, special session election of the Minister President in the picture Thomas L Kemmerich FDP

Новый премьер Тюрингии не хочет уходить в отставку 06.02.2020

Свободный демократ Томас Кеммерих был избран премьером земельного правительства Тюрингии голосами правопопулистской партии АдГ. Это вызвало политическое землетрясение в Германии.