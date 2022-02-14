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Некоторые олигархи из РФ обладают огромными владениями в Германии, их следует реквизировать, если есть сомнения в финансировании, заявил замглавы фракции либералов Ламбсдорфф.
На нынешнем этапе конфликта с Россией речь идет, прежде всего, о переговорном процессе, заявил политик СвДП Александер Ламбсдорфф в интервью DW. На случай вторжения РФ в Украину Германия рассматривает "все варианты".
"Петербургский диалог" имеет важное значение, несмотря на видимое отсутствие интереса со стороны России, говорят внешнеполитические эксперты в ФРГ.
Выборы в РФ организованы так, чтобы подтвердить легитимность системы Путина, заявил представитель свободных демократов Александер Ламбсдорфф. Он призвал Европу выработать единую стратегию в отношениях с Москвой.
В годовщину начала протестов в Беларуси Берлин пообещал поддержку ее народу в борьбе за уважение демократических прав и основных прав человека.
ЕС не может мириться с тем, что Россия в случае с Навальным попирает права человека, подчеркнул Александер Ламбсдорфф. Он призвал главу европейской дипломатии напомнить Москве об угрозе санкций.
Свободного демократа Александера Ламбсдорфа возмутило подавление в России акций в поддержку Алексея Навального. "Зеленые" вновь призвали похоронить "Северный поток - 2".
Российские оппозиционеры в изгнании требуют объявить охоту на олигархов и друзей президента РФ. Немецкие "зеленые" впечатлены масштабом протестов в России против ареста Алексея Навального.
Свободный демократ Томас Кеммерих был избран премьером земельного правительства Тюрингии голосами правопопулистской партии АдГ. Это вызвало политическое землетрясение в Германии.
Ламбсдорф: Попытки Москвы разгромить процветающий концерн являются частью политической кампании против Михаила Ходорковского.
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