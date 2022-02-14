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Александер Ламбсдорфф

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В бундестаге предложили конфисковать недвижимость российских олигархов

В бундестаге предложили конфисковать недвижимость российских олигархов 14.02.2022

Некоторые олигархи из РФ обладают огромными владениями в Германии, их следует реквизировать, если есть сомнения в финансировании, заявил замглавы фракции либералов Ламбсдорфф.
В бундестаге объяснили отказ ФРГ поставлять оружие Украине

В бундестаге объяснили отказ ФРГ поставлять оружие Украине 31.01.2022

На нынешнем этапе конфликта с Россией речь идет, прежде всего, о переговорном процессе, заявил политик СвДП Александер Ламбсдорфф в интервью DW. На случай вторжения РФ в Украину Германия рассматривает "все варианты".
Немецкие политики призывают к сохранению Петербургского диалога

Немецкие политики призывают к сохранению "Петербургского диалога" 31.12.2021

"Петербургский диалог" имеет важное значение, несмотря на видимое отсутствие интереса со стороны России, говорят внешнеполитические эксперты в ФРГ.
Немецкий политик: У граждан РФ нет подлинного выбора

Немецкий политик: У граждан РФ нет подлинного выбора 17.09.2021

Выборы в РФ организованы так, чтобы подтвердить легитимность системы Путина, заявил представитель свободных демократов Александер Ламбсдорфф. Он призвал Европу выработать единую стратегию в отношениях с Москвой.
Берлин обещает поддерживать народ Беларуси

Берлин обещает поддерживать народ Беларуси 09.08.2021

В годовщину начала протестов в Беларуси Берлин пообещал поддержку ее народу в борьбе за уважение демократических прав и основных прав человека.
Немецкий политик призвал Борреля вступиться за Навального

Немецкий политик призвал Борреля вступиться за Навального 05.02.2021

ЕС не может мириться с тем, что Россия в случае с Навальным попирает права человека, подчеркнул Александер Ламбсдорфф. Он призвал главу европейской дипломатии напомнить Москве об угрозе санкций.
Оппозиция в ФРГ требует ужесточить курс против Путина

Оппозиция в ФРГ требует ужесточить курс против Путина 01.02.2021

Свободного демократа Александера Ламбсдорфа возмутило подавление в России акций в поддержку Алексея Навального. "Зеленые" вновь призвали похоронить "Северный поток - 2".
Каспаров и Ходорковский требуют жестких санкций против окружения Путина

Каспаров и Ходорковский требуют жестких санкций против окружения Путина 24.01.2021

Российские оппозиционеры в изгнании требуют объявить охоту на олигархов и друзей президента РФ. Немецкие "зеленые" впечатлены масштабом протестов в России против ареста Алексея Навального.

Новый премьер Тюрингии не хочет уходить в отставку

Новый премьер Тюрингии не хочет уходить в отставку 06.02.2020

Свободный демократ Томас Кеммерих был избран премьером земельного правительства Тюрингии голосами правопопулистской партии АдГ. Это вызвало политическое землетрясение в Германии.

Отто Ламбсдорфф обвиняет российские власти в политическом преследовании Ходорковского 26.07.2004

Ламбсдорф: Попытки Москвы разгромить процветающий концерн являются частью политической кампании против Михаила Ходорковского.