Немецкий политик призвал Борреля вступиться за Навального

ЕС не может мириться с тем, что Россия в случае с Навальным попирает права человека, подчеркнул Александер Ламбсдорфф. Он призвал главу европейской дипломатии напомнить Москве об угрозе санкций.