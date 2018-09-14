Акция протеста в Санкт-Петербурге прошла без задержаний

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 16 сентября, прошел очередной митинг противников повышения пенсионного возраста. Учитывая, что большое число участникованалогичной акции 9 сентября задержали сотрудники правоохранительных органов, существовали опасения, что и на этот раз дело может закончиться подобным образом.

На протестной акции побывал корреспондент DW.

Память о событиях столетней давности

Всю неделю члены оргкомитета митинга (куда входили представители "Открытой России" и "ПАРНАСа", а также депутаты городского собрания от "Яблока", "Справедливой России", "Партии роста" и ЛДПР) вели переговоры со Смольным по поводу предстоящей акции протеста. Городская администрация отправляла оппозиционеров в отдаленный Удельный парк, те указывали, что однажды данное согласование акции не может быть отозвано, и настаивали на площади перед Финляндским вокзалом. Наконец было найдено компромиссное решение: недовольные так называемой "пенсионной реформой" идут в Свердловский парк, находящийся, примерно, в километре от Финляндского вокзала, и там присоединяются к уже идущему митингу обманутых дольщиков. А полиция лишь следит за тем, чтобы по пути никто не вышел на проезжую часть, и не чинит препятствий митингующим.

Дополнительный интерес к этой акции придало присутствие бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, приехавшего в город на Неве по приглашению местного отделения "Открытой России". В беседе с корреспондентом DW Ройзман сказал: "Я думаю, все помнят, что происходило в этом городе 101 год назад и 100 лет назад. Санкт-Петербург – это особая территория. А такое скопление полиции абсолютно излишне, потому что здесь собрались здравые, трезвые и разумные люди".

Депутат городского Законодательного собрания Максим Резник считает, что власти поступили правильно, разрешив недовольным "пенсионной реформой" выразить свое мнение: "Очевидно, в Смольном у кого-то включилась голова, и этот человек понял, что разгонять акцию по явно лживым основаниям, связанным с разрывом трубы, Петербург не может. И еще - чем слаженнее и смелее действует оппозиция, тем больше шансов на то, что власть чаще будет включать голову".

Смелость есть, слаженности нету

Последующий митинг в Свердловском саду показал, что смелость у оппозиции есть. С трибуны звучали призывы отправить в отставку российское правительство, а заодно и президента Путина. Представители левых движений уверяли, что надо брать пример с рабочих из стран Запада, которые, по их словам, "при малейшем ущемлении своих прав выходят на улицы, строят баррикады и устраивают всеобщие забастовки".

Другие выступления звучали более миролюбиво, и ограничивались требованием отменить "пенсионную реформу". Стоявших в толпе радикалов это явно не устраивало, и по окончании таких выступлений они начинали скандировать вопрос: "Кто слил протест?".

В самом начале акция насчитывала около двух тысяч участников, но разочарование пришедшей в Свердловский парк молодежи постепенно росло, и представители таких движений, как "Весна" и "Время", а также сторонники Алексея Навального начали покидать акцию.

Под конец митинга омоновцы попытались задержать несколько человек, которые держали в руках плакаты с карикатурами на Владимира Путина и надписями "П. и компания! Да вы просто воры" и "Верните наши деньги". При этом в лицо одной пожилой женщине был распылен баллончик с перцовым газом. Но окружающие сомкнули ряды и не дали сотрудникам ОМОН никого вывести в автозаки.

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