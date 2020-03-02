 Акция протеста ветеранов конфликта в Приднестровье собрала тысячу участников | Новости из Германии о Европе | DW | 19.07.2020

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Европа

Акция протеста ветеранов конфликта в Приднестровье собрала тысячу участников

Протестующие в Кишиневе требовали отставки правительства, спикера парламента и президента Молдавии.

Здание парламента в Кишиневе

Здание парламента в Кишиневе

Около 1000 человек присоединились к акции протеста, организованной ветеранами приднестровского конфликта между зданиями парламента и администрации президента в Кишиневе. Об этом  в воскресенье, 19 июля, сообщила на своем сайте в интернете медиагруппа Open Media Group.

Как в свою очередь уточнило издание NewsMaker, собравшиеся требовали отставки правительства под руководством Иона Кику, спикера парламента Зинаиды Гречаной и президента Молдавии Игоря Додона. Они скандировали: "В отставку!", "Долой красную чуму!", "Позор!"

"Парламент превратился в торговый центр, где все продается и покупается. За один год ничего не изменилось к лучшему, эти схемы освоили Додон и его сторонники. Правительство - это инструмент для того, чтобы Додона переизбрали еще на четыре года", - утверждалось в заявлении, которое согласовали участники митинга.

Полиция стянула к месту его проведения сотрудников спецподразделений. Полицейские досматривали содержимое рюкзаков и сумок всех направлявшихся на протестную акцию.

МВД запретило манифестации с участием более чем 50 человек

МВД страны 18 июля объявило, что любые манифестации с участием более 50 человек "являются незаконными". В ответ международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти срочно пересмотреть этот запрет, выразив мнение, что он противоречит конституции и "по формальным мотивам" ограничивает право на собрания.

Проект вотума недоверия правительству

Депутаты партии "Платформа "Достоинство и правда" вместе с депутатами Партии действия и солидарности 16 июля зарегистрировали в парламенте проект вотума недоверия правительству Кику. Согласно действующему законодательству, инициатива о вотуме недоверия будет рассмотрена на следующей неделе в присутствии премьера и членов его кабинета министров.

В конце июня пропрезидентская Партия социалистов выступила за проведение досрочных парламентских выборов. По мнению вице-председателя парламента Влада Батрынчи, досрочные выборы по пропорциональной системе являются "единственным путем преодоления существующего политического кризиса".

Ранее Молдавия лишилась парламентского большинства, когда фракцию Демократической партии, входящей в правящую коалицию, покинула депутат Ефросинья Грецу, присоединившаяся к Pro Moldova, после чего у коалиционного большинства осталось 50 голосов.

За весну - начало лета из правящей коалиции ушли еще 10 депутатов-демократов. Двое перешли во фракцию партии "Шор", восемь присоединились к группе Pro Moldova, которая была сформирована в феврале текущего года шестью депутатами, покинувшими фракцию демократов.

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  • Участники акции протеста учителей и ученых Молдавии

    Протесты учителей и ученых в Молдавии

    По главной улице с протестом

    Протестовавшие, по данным организаторов акции собралось около 6 тысяч человек (полиция насчитала 2 тысячи), прошли маршем по центру Кишинева. Колонна растянулась на несколько кварталов. На главной улице молдавской столицы - бульваре Штефана Великого - образовались пробки. Но ни водители, ни прохожие не возмущались -  педагогов можно понять.

  • Преподаватель русского языка и литературы Майя Соболева

    Протесты учителей и ученых в Молдавии

    Уйти или остаться?

    Преподаватель русского языка и литературы Майя Соболева присоединилась к акции протеста в надежде на то, что педагогов услышит и правительство, и общество. "Я очень люблю свою работу, тем более, что преподаю в том же Городском театральном лицее Кишинева, где училась, но жить на учительскую зарплату невозможно". Майя призналась, что каждый год собирается уйти из школы, но коллеги удерживают.

  • Участники акции протеста учителей и ученых Молдавии

    Протесты учителей и ученых в Молдавии

    Все по минимуму

    На этом плакате "учительская арифметика". Педагоги требуют повысить расценки за проверку тетрадей. Учитель, который преподает математику с 5 по 9 класса, вынужден как минимум дважды в месяц проверять тетради в пяти классах и тратить на это не меньше 60 часов. Оплачивается этот труд по минимуму - 44 лея или 2 доллара в пересчете.

  • Председатель Национальной конфедерации профсоюзов Олег Будза

    Протесты учителей и ученых в Молдавии

    "Переговоры бесполезны"

    Профсоюзы ведут переговоры с правительством с января, сообщил в интервью DW председатель Национальной конфедерации профсоюзов Олег Будза. "Мы требуем поднять учителям зарплату на 50%, техническому персоналу - на 20%. Но нас не слышат, все наши доводы бесполезны", - констатировал Будза.

  • Молодые участники акции протеста учителей и ученых

    Протесты учителей и ученых в Молдавии

    Молодежь не хочет в школу

    На акции протеста молодежи куда меньше, чем людей старшего возраста. И в школах тоже. Глава Федерации профсоюзов работников образования и науки Леонид Иванов в беседе с DW посетовал: "Педуниверситет заканчивают 1600 человек, в школы приходят 300, да и те через год увольняются". Зарплата молодого учителя 2900 леев (149 долларов). Столько же стоят зимой коммунальные услуги в двухкомнатной квартире.

  • Преподаватель физики Глеб Кирсанов

    Протесты учителей и ученых в Молдавии

    "Государство меня обмануло"

    Трудовой стаж преподавателя физики Глеба Кирсанова - свыше 55 лет. Его первым ученикам уже по семьдесят, а Глеб Николаевич учил еще и их детей и внуков. Один из старейших педагогов страны работает и сегодня. "Государство меня обмануло дважды. Когда СССР распался, и я потерял все сбережения, и теперь, когда за весь мой труд я получил мизерную пенсию", - рассказывает он.

  • Участники акции протеста учителей и ученых

    Протесты учителей и ученых в Молдавии

    "Нас любят на выборах"

    Лидия Алексей из села Грибово Дрокиевского района никак не может выйти на пенсию - работать некому. Сорок лет она трудится воспитательницей детского сада. "Ни пенсии ни на что не хватает, ни зарплаты. Мы совершенно бесправны, никому не нужны. Нас любят только перед выборами", - говорит женщина.

  • Дети на уроке в школе

    Протесты учителей и ученых в Молдавии

    Уроков не будет?

    Участники акции протеста освистали министра образования Корину Фусу, которая спешно прошла мимо них на заседание правительства. Представители профсоюзов пообещали, что если их требования не услышат и теперь, то будет сорван учебный процесс во всей стране. Пока в акциях участвуют представители учебных заведений, их коллеги ведут уроки.

    Автор: Юлия Семенова, Кишинев


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