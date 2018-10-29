Акция "Возвращение имен": память о погибших в годы сталинизма жжет сердца

29 октября 2019 года в Москве у Соловецкого камня на Лубянке - прямо напротив здания ФСБ (в советское время в нем находился КГБ) - прошла ежегодная акция "Возвращение имен", организованная международным благотворительным и правозащитным обществом "Мемориал". Акция посвящена памяти жертв политических репрессий советского периода.

Ежегодно тысячи людей приходят к Соловецкому камню, чтобы назвать имена погибших в годы Большого террора. Как прошла акция в этом году и чем отличалась от предыдущих - в репортаже DW.

"Свободу всем невинно осужденным"

Как и прежде, в этом году "Мемориал" начал подготовку к акции задолго до ее проведения. В Сети активно шел сбор средств на все необходимое - генератор, звуковую аппаратуру, уличные обогреватели (температура в Москве поднялась лишь чуть выше нуля), свечи, лампады, чай и кофе, раздаточные материалы и прочее. Акция была согласована, и присутствие полиции почти не ощущалось. На выходе из метро в сторону Политехнического музея двое полицейских проверяли сумки, вдоль сквера было припарковано несколько автобусов полиции.

Зачитывать имена репрессированных начали как всегда в 10 часов утра. Всем, кто приходил к Соловецкому камню, сотрудники "Мемориала" выдавали распечатку, на которой было написано имя, профессия, возраст и дата гибели репрессированного. Несмотря на будний день, очередь желающих, растянулась вдоль всего сквера. В этом году организаторы впервые решили установить второй микрофон.

Зачитывать имена репрессированных начали в 10 часов утра

С одной стороны, очередь стала продвигаться быстрее (отстоять ее было можно примерно за полтора-два часа), с другой - акция приобрела еще больший драматический накал. Имена погибших не утихали ни на секунду - как только заканчивал чтение один участник, сразу же начинал говорить второй. Складывалось ощущение, что слово "расстрелян" бесконечным эхом повторяется над Лубянской площадью.

По давно сложившейся традиции каждый участник, прочитав имя с распечатки, выданной сотрудниками "Мемориала", мог произнести имя своего репрессированного родственника и сказать несколько слов от себя. В этом году почти каждая речь заканчивалась репликами "Свободу всем политзаключенным", "Свободу невинно осужденным" и "Не забудем, не простим". Многие говорили в завершение о том, что репрессии вернулись, называли имена арестованного в 2016 году историка Юрия Дмитриева и фигурантов "московского дела", в частности Константина Котова. "КГБ снова правит бал в нашей стране, это не должно повториться", - сказала одна из участниц акции.

"Если мы перестанем приходить, власти вычеркнут этих людей из памяти"

Историк Алла Морозова около пяти лет подряд в свой день рождения приходит на акцию "Возвращение имен". Она согласилась поделиться своей историей с DW: "Моего дедушку звали Павел Иванович Шарапов-Антонов, по специальности он был химиком-колористом, много лет проработал на текстильных фабриках в Иваново, был основателем Ивановского научно‑исследовательского института текстильной промышленности.

Историк Алла Морозова (у микрофона) пятый год подряд участвует в акции "Возвращение имен"

Он родился в 1899 году в Нижегородской губернии, был арестован в ночь с 29 на 30 декабря 1937 года. Отец вспоминал, что примерно за полгода до этого кто-то из товарищей предлагал деду уехать из Москвы и затаиться, чтобы избежать ареста. Но он не мог поверить в то, что могут арестовать его, верного ленинца, члена партии с 1917 года, соратника Фрунзе…".

После многочисленных допросов с истязаниями 9 апреля 1938 году постановлением Особого совещания Павел Иванович получил восемь лет исправительно-трудовых лагерей с правом переписки (ст. 58-7 и 58-11 УК РСФСР). Отбывал срок в Ухта-Печорских лагерях. Был освобожден в декабре 1945 года, однако был оставлен для работы в качестве вольнонаемного еще на год и лишь в марте 1947 года вернулся в Иваново, где начал работать по специальности.

В Москве, где жила его семья, Шарапову-Антонову жить было запрещено, и он несколько раз приезжал туда нелегально. В июле 1949 года он был вновь арестован как "повторник", ему грозила ссылка на поселение. "Но приговора он не дождался: объявил голодовку и умер. Отец узнал об этом от двух женщин, которые привезли ему в Москву из Иванова предсмертное письмо деда. В документах причиной смерти назван паралич сердца", - рассказала Алла Морозова.

Дедушка Морозовой был реабилитирован в 1955 году. А ее отец всю жизнь носил предсмертное письмо своего отца в нагрудном кармане. "Он говорил, что оно жжет его сердце, как пепел Клааса. Мне кажется, что память о миллионах сгинувших в годы террора так же жжет сердца тех, кто приходит в этот день к Соловецкому камню. Если мы перестанем это делать, власти просто вычеркнут этих людей из общественной памяти, как пытались сделать это раньше", - считает Алла Морозова.

Сотрудники "Мемориала" то и дело подходили к стоявшим в очереди, особенно пожилым, которых было довольно много, и спрашивали, не замерзли ли они. Предлагали чай и даже специальные согревающие вкладки в варежки и обувь. Многие признавались, что замерзли, но уверяли, что точно свою очередь достоят.

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