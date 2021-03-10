Акция белорусов в Берлине: "Всякая диктатура заканчивается"

В руках бело-красно-белый флаг, голос срывается, на глазах слезы. Она представилась как Алена, предпочтя не называть ни фамилию, ни место жительства. Она родом из Беларуси, живет в Германии вот уже девять лет, у нее нет даже белорусского гражданства - и несмотря на все это она представляется только по имени. Она - одна из тех десятков белорусов, которые собрались в воскресенье, 8 августа, на митинг в центре Берлина в знак солидарностис демократической оппозицией на родине.

Протесты в Беларуси, год спустя

Год назад очередь у посольства Беларуси тянулась на десятки метров, а из-за шествия противников Лукашенко был частично перекрыт бульвар Унтер-ден-Линден.

Митинг солидарности с белорусской оппозицией в Берлине

Год спустя темы митинга - пытки, репрессии, убийства. Три полицейских наряда присматривают за порядком, но вмешиваются только для того, чтобы напомнить собравшимся, что пандемия все еще продолжается и что на массовых акциях полагается носить защитную маску, закрывающую рот и нос. Содержание речей и плакатов полицейских не интересует.

Сидя на брусчатке, один из активистов выводит фломастером на плакате актуальное число политзаключенныхв Беларуси: 610.

Митинг белорусской оппозиции в Берлине

От всеобщего вдохновения и повального восторга Светланой Тихановской, царившего на шествии год назад, осталось немного - участники акции в центре Берлина очень осторожно высказывались по поводу того, сможет ли оппозиция добиться ухода Лукашенко.

"Сегодня год, как у белорусов была огромная надежда изменить жизнь к лучшему и, к сожалению, она не совсем осуществилась. Этот год был очень сложным, - говорит Алена. - Я верила, что Тихановская выиграла выборы - и что все изменится. Но все оказалось очень подло".

"Я верю, что Беларусь будет свободной. Этот год был очень тяжелым для белорусов, новости читать невозможно - такое впечатление, что это новости с другой планеты", продолжает собеседница DW, имея в виду абсурдные по своей жестокости судебные приговоры за безобидные по меркам демократических стран комментарии в адрес властей. Но несмотря на все репрессии, Алена не сомневается: "Беларусь должна стать свободной - и наконец-то счастливой.

Для этого надо, чтобы ушел один-единственный человек".

"Репортеры без границ": всякая диктатура заканчивается

На митинге выступают не только белорусские оппозиционеры, но и немецкие активисты. Директор немецкого отделения "Репортеров без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr) говорит, что пришел на акцию в знак солидарности со всеми, кто выходил на улицы с требованиями демократических реформ - но, прежде всего, с теми, кто оказался за решеткой из-за профессиональной деятельности. Он считает санкции ЕС "частично правильными", но меры против белорусской авиационной компании Белавиа - неверными, поскольку они осложняют ситуацию для тех, кто хочет покинуть страну. "Я хочу, чтобы солидарность (с белорусской оппозицией - Ред.) не прекращалась, - говорит Мир. - Даже несмотря на то, что сегодня людей меньше, чем год назад, я бы хотел, чтобы в следующем году мы чуточку приблизились к тому, чтобы диктатор Александр Лукашенко ушел".

Кристиан Мир

Кристиан Мир уверен: рано или поздно это случится. "Уже на следующей неделе Берлин будет отмечать 60-летие с момента строительства Берлинской стены - которую строила диктатура, тоже преследовавшая журналистов, и в какой-то момент она исчезла - и ровно то же самое в какой-то момент случится и с Александром Лукашенко", - указал представитель "Репортеров без границ".

Но пока этого не произошло, участники митинга в центре Берлина признаются, что им страшно - страшно за друзей и знакомых,у которых нет возможности выйти на оппозиционный митинг в центре города, который полиция будет охранять, а не разгонять. "Да, мне страшно", - говорит Татьяна, которая также предпочитает не называть свою фамилию. По ее словам, она пришла на акцию белорусской оппозиции, чтобы поддержать всех тех, кто вышел на акции протеста на родине.

Юлия, другая участница митинга, приехала на акцию из Бремена. По ее словам, главный итог года протестов, состоит в том, что "мы - большинство. Белорусы, которые хотят перемен, белорусы которые хотят быть свободными, нас больше".

На вопрос о том, чего бы она хотела в августе 2022-го, девушка отвечает так: "Я очень надеюсь что соберемся праздновать. Но даже если этого не случится - это случится через несколько лет. Мы все равно соберемся поддержать всех тех, кто пал жертвой режима, и всех тех, кто хочет перемен".

Анна Шкор

Митинг в центре Берлина организовало движение "Разам" (Razam), зародившееся среди белорусских эмигрантов в Германии на волне стихийных протестов против итогов президентских выборов 2020-го. Сопредседатель движения Анна Шкор говорит, что число участников воскресной акции примерно соответствует ожиданиям организаторов - около полутора сотен человек. Чего ждет она от следующего года? "Конечно, свободных выборов! - улыбается активистка. - А еще хотелось бы немножко больше активных действий от Европы, немного более креативного подхода к решению проблем в Беларуси, а не такого медленного как сейчас”.

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