Акция белорусов в Берлине: "Всякая диктатура заканчивается"

В руках бело-красно-белый флаг, голос срывается, на глазах слезы. Она представилась как Алена, предпочтя не называть ни фамилию, ни место жительства. Она родом из Беларуси, живет в Германии вот уже девять лет, у нее нет даже белорусского гражданства - и несмотря на все это она представляется только по имени. Она - одна из тех десятков белорусов, которые собрались в воскресенье, 8 августа, на митинг в центре Берлина в знак солидарностис демократической оппозицией на родине.
Протесты в Беларуси, год спустя
Год назад очередь у посольства Беларуси тянулась на десятки метров, а из-за шествия противников Лукашенко был частично перекрыт бульвар Унтер-ден-Линден.
Митинг солидарности с белорусской оппозицией в Берлине
Год спустя темы митинга - пытки, репрессии, убийства. Три полицейских наряда присматривают за порядком, но вмешиваются только для того, чтобы напомнить собравшимся, что пандемия все еще продолжается и что на массовых акциях полагается носить защитную маску, закрывающую рот и нос. Содержание речей и плакатов полицейских не интересует.
Сидя на брусчатке, один из активистов выводит фломастером на плакате актуальное число политзаключенныхв Беларуси: 610.
Митинг белорусской оппозиции в Берлине
От всеобщего вдохновения и повального восторга Светланой Тихановской, царившего на шествии год назад, осталось немного - участники акции в центре Берлина очень осторожно высказывались по поводу того, сможет ли оппозиция добиться ухода Лукашенко.
"Сегодня год, как у белорусов была огромная надежда изменить жизнь к лучшему и, к сожалению, она не совсем осуществилась. Этот год был очень сложным, - говорит Алена. - Я верила, что Тихановская выиграла выборы - и что все изменится. Но все оказалось очень подло".
"Я верю, что Беларусь будет свободной. Этот год был очень тяжелым для белорусов, новости читать невозможно - такое впечатление, что это новости с другой планеты", продолжает собеседница DW, имея в виду абсурдные по своей жестокости судебные приговоры за безобидные по меркам демократических стран комментарии в адрес властей. Но несмотря на все репрессии, Алена не сомневается: "Беларусь должна стать свободной - и наконец-то счастливой.
Для этого надо, чтобы ушел один-единственный человек".
"Репортеры без границ": всякая диктатура заканчивается
На митинге выступают не только белорусские оппозиционеры, но и немецкие активисты. Директор немецкого отделения "Репортеров без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr) говорит, что пришел на акцию в знак солидарности со всеми, кто выходил на улицы с требованиями демократических реформ - но, прежде всего, с теми, кто оказался за решеткой из-за профессиональной деятельности. Он считает санкции ЕС "частично правильными", но меры против белорусской авиационной компании Белавиа - неверными, поскольку они осложняют ситуацию для тех, кто хочет покинуть страну. "Я хочу, чтобы солидарность (с белорусской оппозицией - Ред.) не прекращалась, - говорит Мир. - Даже несмотря на то, что сегодня людей меньше, чем год назад, я бы хотел, чтобы в следующем году мы чуточку приблизились к тому, чтобы диктатор Александр Лукашенко ушел".
Кристиан Мир
Кристиан Мир уверен: рано или поздно это случится. "Уже на следующей неделе Берлин будет отмечать 60-летие с момента строительства Берлинской стены - которую строила диктатура, тоже преследовавшая журналистов, и в какой-то момент она исчезла - и ровно то же самое в какой-то момент случится и с Александром Лукашенко", - указал представитель "Репортеров без границ".
Но пока этого не произошло, участники митинга в центре Берлина признаются, что им страшно - страшно за друзей и знакомых,у которых нет возможности выйти на оппозиционный митинг в центре города, который полиция будет охранять, а не разгонять. "Да, мне страшно", - говорит Татьяна, которая также предпочитает не называть свою фамилию. По ее словам, она пришла на акцию белорусской оппозиции, чтобы поддержать всех тех, кто вышел на акции протеста на родине.
Юлия, другая участница митинга, приехала на акцию из Бремена. По ее словам, главный итог года протестов, состоит в том, что "мы - большинство. Белорусы, которые хотят перемен, белорусы которые хотят быть свободными, нас больше".
На вопрос о том, чего бы она хотела в августе 2022-го, девушка отвечает так: "Я очень надеюсь что соберемся праздновать. Но даже если этого не случится - это случится через несколько лет. Мы все равно соберемся поддержать всех тех, кто пал жертвой режима, и всех тех, кто хочет перемен".
Анна Шкор
Митинг в центре Берлина организовало движение "Разам" (Razam), зародившееся среди белорусских эмигрантов в Германии на волне стихийных протестов против итогов президентских выборов 2020-го. Сопредседатель движения Анна Шкор говорит, что число участников воскресной акции примерно соответствует ожиданиям организаторов - около полутора сотен человек. Чего ждет она от следующего года? "Конечно, свободных выборов! - улыбается активистка. - А еще хотелось бы немножко больше активных действий от Европы, немного более креативного подхода к решению проблем в Беларуси, а не такого медленного как сейчас”.
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Лидер демократической Беларуси
Ровно год назад домохозяйка из Гомеля, в прошлом учительница английского Светлана Тихановская заявила о намерении участвовать в президентской кампании в Беларуси. 15 мая 2020 года она подала вместо и, как сама не раз подчеркивала, ради мужа документы на регистрацию в ЦИК - и по стечению обстоятельств стала лидером демократических сил. О том, как она провела год в этой роли, - в фотогалерее DW.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Сбор подписей за Тихановскую
Баллотироваться на пост президента Беларуси изначально планировал ее муж - автор YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский. Но ему в регистрации отказали, а в конце мая он был задержан и до сих пор находится в СИЗО. Не в последнюю очередь из-за популярности супруга и солидарности с ним по всей Беларуси на пикетах по сбору подписей за Светлану Тихановскую стояли огромные очереди.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Единый кандидат от оппозиции
Светлана Тихановская заявляла об анонимных угрозах в адрес ее и детей с требованием прекратить участие в предвыборной гонке, но решила не сдаваться. 14 июля ЦИК выдал ей удостоверение. Фактически она стала единым кандидатом от оппозиции. Другим сильным соперникам Лукашенко - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - в регистрации отказали. Всего к участию в выборах было допущено пятеро кандидатов.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Объединение штабов
Виктор Бабарико был задержан, Валерию Цепкало пришлось уехать за границу из-за преследований. 16 июля координатор штаба Бабарико Мария Колесникова, жена Валерия Цепкало Вероника и Светлана Тихановская объявили об объединении усилий. Женское трио стало лицом кампании за честные выборы в Беларуси. Его члены призывали идти голосовать, становиться наблюдателями и бороться с фальсификациями.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Три грации как символ мирных перемен
Агитационные митинги объединенного штаба собирали тысячи белорусов по всей стране. На официальный пикет Тихановской в минский Парк дружбы народов 30 июля, по разным оценкам, пришли до 70 тысяч человек. Ее предвыборными обещаниями были проведение повторных выборов с участием всех альтернативных кандидатов, референдума по возвращению конституции 1994 года, а также освобождение политзаключенных.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Непризнанные результаты выборов
10 августа ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах - уже в шестой раз. Тихановская, по официальным данным, набрала 10,1% голосов, в то время как Лукашенко - 80,1%. По мнению оппозиции и многих граждан Беларуси, результаты голосования были массово сфальсифицированы. На Западе их не признали.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Протесты после выборов
Сторонники Тихановской и аналитики считают, что на самом деле она, как минимум, прошла во второй тур и даже, возможно, выиграла выборы уже в первом туре. Протесты против фальсификации результатов голосования, вспыхнувшие в Беларуси сразу после выборов, не прекращаются по сей день, хотя к весне они уже утратили массовость из-за репрессий со стороны белорусских властей.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Вынужденная эмиграция
Под давлением властей в ночь на 11 августа Тихановская была вынуждена уехать в Литву. "Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала она в видеообращении. Сейчас Светлана живет в Вильнюсе - под защитой литовского государства. Белорусские власти добиваются ее экстрадиции и обвиняют в терроризме. Ее команда подчеркивает, что Тихановская поддерживает мирные методы.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
За диалог при международном посредничестве
Выход из политического кризиса в Беларуси - в диалоге между властями и оппозицией и проведении новых выборов, считает Тихановская. Сейчас ее команда создает предпосылки для этого. В марте на платформе "Голос" было запущено голосование за переговоры при международном посредничестве. Инициативу поддержали более 770 тыс человек. С этой целью поддерживается и работа Координационного совета оппозиции.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель
Необходимость диалога в Беларуси - одна из главных тем и на международных конференциях и встречах Светланы Тихановской с главами западных государств и правительств. Ее команда также налаживает международные связи для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от репрессий белорусам и экономической поддержки страны после новых выборов - своего рода "плана Маршалла для Беларуси".
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Внимание к пыткам в Беларуси
Санкции против высокопоставленных лиц, виновных в насилии против мирных граждан, а также помощь международного сообщества в документировании пыток в Беларуси и уголовном преследовании силовиков - другие ключевые направления в работе штаба Тихановской. Иски против белорусских силовиков рассматривают в Литве, Польше и Чехии. Соответствующий иск подан и в прокуратуру ФРГ.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Премия Сахарова "За свободу мысли"
В декабре 2020 года Светлане Тихановской была вручена премия Сахарова "За свободу мысли". Помимо нее Европарламент присудил эту награду Светлане Алексиевич, Марии Колесниковой, Веронике Цепкало, Алесю Беляцкому, Степану Путило и другим активистам объединенной белорусской оппозиции. "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская на церемонии вручения премии в Брюсселе.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
На встрече с диаспорой в Риме
Встречи с диаспорой, поддержка Народных посольств, которые информируют мировое сообщество о ситуации в Беларуси, контакты с теми, кто продолжает протестовать в Беларуси, - Тихановская называет себя лидером, избранным белорусским народом. Агентство Bloomberg включило ее в топ-50 самых влиятельных персон 2020 года. И как бы к ней ни относились, без нее история современной Беларуси уже немыслима.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Новый имидж лидера
За этот тяжелый, насыщенный год Светлана Тихановская существенно изменилась внешне и как политик. И дело не только в новой прическе. Она стала одеваться более стильно, вести себя более уверенно, звучать более компетентно, не утратив при этом своей естественности и теплоты. Среди мировых лидеров она смотрится на равных, и простые белорусы воспринимают ее как "свою" - в этом ее уникальность.
Автор: Янина Мороз