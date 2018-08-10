 Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.08.2018

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Мир

Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска

Держатели акций Tesla понесли потери после заявления ее основателя о возможном выводе компании с биржи. Акционеры считают, что Маск предоставил рынку ложную информацию, спровоцировав скачки цены.

Илон Маск в салоне электромобиля Tesla

Группа акционеров американской компании-производителя электромобилей Tesla подала иск против основателя компании Илона Маска. Суд в Сан-Франциско в пятницу, 10 августа, принял коллективный иск к рассмотрению.

7 августа основатель Tesla опубликовал несколько сообщений о возможном выводе компании с биржи в своем микроблоге в Twitter.

Контекст

Маленький, но быстрорастущий производитель электромобилей обогнал по рыночной капитализации гиганта General Motors. Эйфорию на бирже подогревает предстоящее начало продаж Model 3. (11.04.2017)

Из-за переориентации автопрома на выпуск электромобилей в Германии окажутся не у дел десятки тысяч моторостроителей и их поставщики. Эксперты требуют срочных контрмер. (22.11.2016)

"Заявления Маска об обеспечении финансирования имели большое значение и вызвали существенное движение на рынке", - сообщил Bloomberg один из акционеров компании. По его словам, основатель Tesla предоставил рынку "ложную и вводящую в заблуждение" информацию, из-за чего "играющие на понижение продавцы были вынуждены покрыть свои позиции, купив акции по искусственно завышенным ценам".

Комиссия по ценным бумагам и биржам США проверяет сообщение Маска о возможном выводе компании с биржи при цене в 420 долларов за акцию. В день публикации максимальная цена одной акции Tesla на фондовой бирже Нью-Йорка составляла 387 долларов 46 центов. К пятничному закрытию стоимость одной акции упала до 355 долларов 49 центов.

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    Автор: Андрей Гурков


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