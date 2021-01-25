 Акции за Навального - начало новой волны протестов в РФ? Прогнозы западных экспертов | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 25.01.2021

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Россия

Акции за Навального - начало новой волны протестов в РФ? Прогнозы западных экспертов

Алексей Навальный привлек международное внимание к акциям в России и расширил рамки протеста. Об этом говорят западные эксперты, DW собрала их мнения.

Протесты в Москве 23 января 2021 года

Протесты в Москве 23 января 2021 года

Акции в поддержку Алексея Навального прошли в десятках городов по всей России, полиция задержала рекордное число участников - более 3,7 человек, возбуждены несколько уголовных дел. Соратники Навального 25 января анонсировали новые демонстрации, которые они собираются провести в преддверии суда над оппозиционером 31 января. Западные эксперты оценили масштаб прошедших акций и прогнозируют, что протесты в России будут продолжаться.

Не столько за Навального, сколько за свободную страну без коррупции

Сьюзан Стюарт

Сьюзан Стюарт

В Москве на демонстрации 23 января вышли, по разным оценкам, несколько десятков тысяч человек. Всего по России в протестах приняли участие до 300 тысяч человек, заявил глава штабов Навального Леонид Волков. Важно, что люди вышли несмотря на действия властей и на заявления о нелегитимности акций, говорит DW эксперт берлинского Фонда "Наука и политика" Сюзан Стюарт. "Очень важно, что протесты прошли в таком большом количестве городов, важен охват. Это феномен, который мы в последние годы очень редко видели в России", - указывает Стюарт.

В демонстрациях участвовали люди в основном от 18 до 40 лет, так они отреагировали на арест Навального и на его расследование о дворце президента России Владимира Путина, считает профессор университета в Инсбруке, эксперт по Восточной Европе Герхард Манготт (Gerhardt Mangott). И он, и Стюарт сходятся во мнении, что многие вышли не столько в поддержку Навального, сколько против действующего режима, против коррупции, за свободу.

Герхард Манготт

Герхард Манготт

"Большое число людей испытывают подавленные настроения из-за рецессии в экономике, падения реальных доходов, коррупции в политике и в повседневной жизни. Таких на улицы вышло точно больше, чем просто сторонников Навального", - уверен Манготт. В акциях, подчеркивает он, участвовали люди разного политического спектра.

Навальный привлек международное внимание к протестам

Алексею Навальному "удивительным образом" удалось сделать так, чтобы протест вышел за рамки только его поддержки, сказал в беседе с DW бывший координатор правительства ФРГ по отношениям с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Гернот Эрлер (Gernot Erler). Оппозиционер при этом смог привлечь "международное внимание к протестам в России", подчеркивает эксперт, указывая, что результатом может стать ухудшение отношений Запада с Россией. По мнению Эрлера, видеосъемки из России показывают, что там происходит "лукашенковизация" политики, но запугать людей с тем, чтобы они прекратили акции, властям не удалось.

Манготт в свою очередь сравнивает реакцию российских силовиков на протесты с действиями милиции в Минске в последние месяцы.  "Полиция в России отреагировала решительно, чтобы Путин мог быть уверен в том, что участие в протестах будет и далее считаться опасным и рисованным, чтобы люди больше не выходили на улицы", - говорит эксперт. Протесты, по его словам, будут продолжаться: "Они могут усилиться, если суд 2 февраля приговорит Навального к серьезному тюремному сроку. Но чем больше будут демонстрации, тем более агрессивно будет реагировать полиция, чтобы держать под контролем число людей, которое выходит на улицы".

Стюарт дает похожий прогноз: она ожидает и волну протестов, и усиление насилия со стороны режима. Насилие, по ее словам, будет играть более важную роль, чем прежде, что тоже может вызвать разную реакцию. Кроме того, все будет зависеть от того, "как власти будут вести себя по отношению к Навальному и к протестам", говорит Стюарт.

Расследование про дворец защитит Навального?

Единой позиции по поводу того, как поступить с Навальным, в Кремле нет, считает Манготт: "Силовики выступают за большой срок для него, либералы - за его освобождение. Все зависит от того, какое решение примет Владимир Путин". Эксперт опасается, что, если Навальный на долгие годы останется в тюрьме, то есть большой риск того, что "у него будет приступ аллергии, какой-нибудь иной медицинский случай или ему просто не дадут доступ к нужным медикаментам". Под стражей оппозиционер не защищен от атак со стороны аппарата госбезопасности, подчеркивает Манготт.

Расследование Навального про дворец Путина, которое меньше чем за неделю посмотрели уже более 85 миллионов раз, - это защита оппозиционера, считает Стюарт. "Если с Навальным что-то произойдет, то этот фильм будет служить доказательством того, что Путин был очень в этом заинтересован", - отмечает она.

Как протесты повлияют на выборы в Госдуму

Стюарт видит проявление "дополнительной нервозности" со стороны российских властей из-за того, что протесты проходят на фоне событий в Беларуси, а также в год выборов в Госдуму. Причем для предстоящих выборов не так важно, находится Навальный на свободе или в тюрьме, его стратегия "умного голосования" может быть продолжена, уверен Манготт.

Гернот Эрлер

Гернот Эрлер

Эта стратегия может стать серьезным вызовом для получения большинства "Единой Россией", считает Эрлер. "Будет очень рискованно, если протесты против ареста Навального объединятся с недовольством по поводу экономического развития, пенсионной реформы, подорожанием продуктов и повседневной жизнью россиян. Эта связь опасна для Кремля", - говорит он.

Субботние протесты - это начало чего-то долгого, они не сойдут на нет через неделю или две, уверен Манготт. "Чем дольше будут продолжаться протесты, тем активнее эта тема будет обсуждаться в других социальных группах, это может серьезно повлиять на результаты выборов в Думу", - считает эксперт. Он исходит из того, что "Единая Россия" понесет на них серьезные потери.

  • Russland Moskau | Proteste gegen Regierung | wegen Verhaftung von Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    За Навального - в более чем 110 городах

    По всей России прошли несанкционированные властями акции в поддержку политика Алексея Навального, которому грозит реальный тюремный срок. К протестам присоединились более 110 городов страны, подсчитал портал "ОВД-Инфо". DW собрала главные кадры и самые важные факты о митингах 23 января.

  • Russland Moskau | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Рекордные задержания

    Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.

  • Russland Moskau | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Более десяти уголовных дел

    По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.

  • Russland Moskau | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    Десятки тысяч на улицах Москвы

    Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.

  • Russland Sankt Petersburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    На Невском проспекте

    Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.

  • Russland Chabarowsk | Protestaktion für Alexej Nawalny
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала

    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"

    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 03:48

Что говорят на Западе о несанкционированном митинге в поддержку Навального

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Ждать ли от ЕС санкций за арест Навального  

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