Акции за Навального - начало новой волны протестов в РФ? Прогнозы западных экспертов

Акции в поддержку Алексея Навального прошли в десятках городов по всей России, полиция задержала рекордное число участников - более 3,7 человек, возбуждены несколько уголовных дел. Соратники Навального 25 января анонсировали новые демонстрации, которые они собираются провести в преддверии суда над оппозиционером 31 января. Западные эксперты оценили масштаб прошедших акций и прогнозируют, что протесты в России будут продолжаться.

Не столько за Навального, сколько за свободную страну без коррупции

Сьюзан Стюарт

В Москве на демонстрации 23 января вышли, по разным оценкам, несколько десятков тысяч человек. Всего по России в протестах приняли участие до 300 тысяч человек, заявил глава штабов Навального Леонид Волков. Важно, что люди вышли несмотря на действия властей и на заявления о нелегитимности акций, говорит DW эксперт берлинского Фонда "Наука и политика" Сюзан Стюарт. "Очень важно, что протесты прошли в таком большом количестве городов, важен охват. Это феномен, который мы в последние годы очень редко видели в России", - указывает Стюарт.

В демонстрациях участвовали люди в основном от 18 до 40 лет, так они отреагировали на арест Навального и на его расследование о дворце президента России Владимира Путина, считает профессор университета в Инсбруке, эксперт по Восточной Европе Герхард Манготт (Gerhardt Mangott). И он, и Стюарт сходятся во мнении, что многие вышли не столько в поддержку Навального, сколько против действующего режима, против коррупции, за свободу.

Герхард Манготт

"Большое число людей испытывают подавленные настроения из-за рецессии в экономике, падения реальных доходов, коррупции в политике и в повседневной жизни. Таких на улицы вышло точно больше, чем просто сторонников Навального", - уверен Манготт. В акциях, подчеркивает он, участвовали люди разного политического спектра.

Навальный привлек международное внимание к протестам

Алексею Навальному "удивительным образом" удалось сделать так, чтобы протест вышел за рамки только его поддержки, сказал в беседе с DW бывший координатор правительства ФРГ по отношениям с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Гернот Эрлер (Gernot Erler). Оппозиционер при этом смог привлечь "международное внимание к протестам в России", подчеркивает эксперт, указывая, что результатом может стать ухудшение отношений Запада с Россией. По мнению Эрлера, видеосъемки из России показывают, что там происходит "лукашенковизация" политики, но запугать людей с тем, чтобы они прекратили акции, властям не удалось.

Манготт в свою очередь сравнивает реакцию российских силовиков на протесты с действиями милиции в Минске в последние месяцы. "Полиция в России отреагировала решительно, чтобы Путин мог быть уверен в том, что участие в протестах будет и далее считаться опасным и рисованным, чтобы люди больше не выходили на улицы", - говорит эксперт. Протесты, по его словам, будут продолжаться: "Они могут усилиться, если суд 2 февраля приговорит Навального к серьезному тюремному сроку. Но чем больше будут демонстрации, тем более агрессивно будет реагировать полиция, чтобы держать под контролем число людей, которое выходит на улицы".

Стюарт дает похожий прогноз: она ожидает и волну протестов, и усиление насилия со стороны режима. Насилие, по ее словам, будет играть более важную роль, чем прежде, что тоже может вызвать разную реакцию. Кроме того, все будет зависеть от того, "как власти будут вести себя по отношению к Навальному и к протестам", говорит Стюарт.

Расследование про дворец защитит Навального?

Единой позиции по поводу того, как поступить с Навальным, в Кремле нет, считает Манготт: "Силовики выступают за большой срок для него, либералы - за его освобождение. Все зависит от того, какое решение примет Владимир Путин". Эксперт опасается, что, если Навальный на долгие годы останется в тюрьме, то есть большой риск того, что "у него будет приступ аллергии, какой-нибудь иной медицинский случай или ему просто не дадут доступ к нужным медикаментам". Под стражей оппозиционер не защищен от атак со стороны аппарата госбезопасности, подчеркивает Манготт.

Расследование Навального про дворец Путина, которое меньше чем за неделю посмотрели уже более 85 миллионов раз, - это защита оппозиционера, считает Стюарт. "Если с Навальным что-то произойдет, то этот фильм будет служить доказательством того, что Путин был очень в этом заинтересован", - отмечает она.

Как протесты повлияют на выборы в Госдуму

Стюарт видит проявление "дополнительной нервозности" со стороны российских властей из-за того, что протесты проходят на фоне событий в Беларуси, а также в год выборов в Госдуму. Причем для предстоящих выборов не так важно, находится Навальный на свободе или в тюрьме, его стратегия "умного голосования" может быть продолжена, уверен Манготт.

Гернот Эрлер

Эта стратегия может стать серьезным вызовом для получения большинства "Единой Россией", считает Эрлер. "Будет очень рискованно, если протесты против ареста Навального объединятся с недовольством по поводу экономического развития, пенсионной реформы, подорожанием продуктов и повседневной жизнью россиян. Эта связь опасна для Кремля", - говорит он.

Субботние протесты - это начало чего-то долгого, они не сойдут на нет через неделю или две, уверен Манготт. "Чем дольше будут продолжаться протесты, тем активнее эта тема будет обсуждаться в других социальных группах, это может серьезно повлиять на результаты выборов в Думу", - считает эксперт. Он исходит из того, что "Единая Россия" понесет на них серьезные потери.