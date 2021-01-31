Акции в поддержку Навального прошли по всей России

В российских городах в воскресенье, 31 января, проходят несанкционированные властями акции протеста. Митингующие выступают, в частности, в поддержку находящегося под арестом оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных. DW следит за событиями (время московское). За протестами в Москве можно было наблюдать в прямом эфире DW вFacebook и на Youtube.

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Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что "должна отстаивать права не только участников несанкционированных акций, но и сотрудников Росгвардии, МВД, находящихся при исполнении своих обязанностей". "Еще раз призываю к диалогу", - подчеркнула она. По ее словам, акты агрессии неизбежно приведут к столкновениям, конфликтам и хаосу.

Наземный транспорт в Москве возвращается к штатной работе

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Наземный пассажирский транспорт в Москве возвращается к штатной работе после ограничений по требованию полиции на фоне акции. Об этом сообщили в "Мосгортрансе". Между тем парковки, закрытые на некоторых улицах столицы, возобновят работу 1 февраля, уведомил столичный департамент транспорта. "Ограничения парковки на центральных улицах начнут снимать сегодня ночью. К 06.00 утра парковка будет снова доступна", - говорится в сообщении департамента в Telegram. Все станции столичного метро работают штатно. Кроме того, с 18.05 мск восстанавливается движение наземного транспорта на Невском проспекте и прилегающим улицам.

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Митинг у посольства РФ в Берлине подошел к концу, передал корреспондент DW. Участники акции расходятся. Собравшиеся требовали освобождения политзаключенных и соблюдения 31 статьи Конституции РФ о праве на мирные собрания.

Правозащитники: число задержанных на акциях в России превысило четыре тыс.

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По подсчетам правозащитного интернет-портала "ОВД-Инфо", число задержанных на протестных мероприятиях по всей России превысило четыре тыс. (4096). В Москве оно достигло 1167, во Владивостоке - 122, в Санкт-Петербурге - 862. Задержания проводились и в других городах РФ.

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Сотрудники правоохранительных органов разогнали остатки протестующих у Театра юных зрителей имени Брянцева в Санкт-Петербурге. Акция завершена. Как передало издание "Фонтанка", полиция уводила в автобусы с площади всех подряд, в том числе и людей, которые просто стояли на Пионерской площади без плакатов. Большая часть закрытых ранее станций метро в центре Северной столицы вернулась в обычный режим работы. Доступ пассажиров закрыт пока только на станцию "Чернышевская". Полиция опровергла сообщения ряла СМИ о применении светошумовых гранат и перцового газа на акции в Санкт-Петербурге

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В ходе освещения протестных акций 31 января по состоянию на 14:30 мск в разных регионах РФ было задержано 55 журналистов. Об этом сообщил на своем сайте Профсоюз журналистов и работников СМИ. Между тем правозащитники из "ОВД-Инфо" передали в Telegram-канале, что общее число составило 82. Задержания репортеров прошли в Хабаровске, Владивостоке, Иркутске, Новокузнецке, Белгороде, Москве, Улан-Удэ, Красноярске, Якутске, Благовещенске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Череповце, Твери, Самаре. По данным профсоюза, задерживались сотрудники изданий Baza, "Открытые медиа", "Коммерсантъ", "Холод", "МБХ-медиа", Sota Vision, RusNews, Activatica, радио "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", изданий "Новая газета", "Караван", канала "Штаб" и "Навальный Live", "БелСат", "Репортер-НН", "Якутия.Инфо", Udm-info, "Рабочая демократия" и других. Профсоюз журналистов отметил, что на этот раз репортеры "массово подверглись давлению со стороны полиции накануне акции в поддержку Алексея Навального".

Участники акции солидарности дошли до посольства РФ в ФРГ

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Колонна участников акции солидарности с протестующими в РФ подошла к посольству РФ в столице ФРГ, передал корреспондент DW. По его данным, митингующие планируют устроить у дипмиссии "перформанс с судом над Путиным". Рядом с посольством дежурит полиция, обеспечивающая охрану дипломатов.

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Задержанную на акции жену оппозиционера Алексея Навального - Юлию - доставили в отделение МО МВД России "Щербинский" в Новой Москве. Об этом сообщила ее адвокат Светлана Давыдова. По словам юриста, ее пока не допустили к Навальной.

Штаб Навального в Москве: акция в столице РФ закончена

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Штаб Алексея Навального в Москве говорит, что акция в столице РФ закончена. При этом в штабе признают, что координировали протесты. "В этот раз действовали скоординированно", - написали представители штаба в Telegram. Между тем у Театра юных зрителей имени Брянцева в Санкт-Петербурге продолжаются точечные задержания, полицейские выстроились в цепочки. По данным "Медиазоны", силовики применили слезоточивый газ. Официально эту информацию правоохранители пока не подтвердили.

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Председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы Илья Яшин задержан. Об этом он сообщил в Twitter. "ДПС блокировала нас в машине, приехали бойцы ОМОН и опера центра Э. Везут в отдел полиции", - уточнил он.

Правозащитники: число задержанных на акциях в России превысило 3329

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Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский отметил, что, по его мнению, в Северной столице было "очень много жестких задержаний с избиениями в кровь". "Видимо, полиция получила команду не стесняться", - считает он. В свою очередь корреспондент DW в Москве уверен, что задержания на акциях 23 января в российской столице были более силовыми. Между тем, по подсчетам правозащитного интернет-портала "ОВД-Инфо", количество задержанных на протестных мероприятиях по всей России возросло до 3329, в Москве - до 933, во Владивостоке - 122, в Санкт-Петербурге - 591.

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На Комсомольской площади продолжаются задержания. По данным издания "Медуза", ОМОН выстроился у входа на Ленинградский и Ярославский вокзалы и с криками "Пять шагов вперед!" начал продвигаться цепью по направлению к протестующим, стремясь вытеснить их с площади. На кадрах, которые поступили от корреспондента DW, одного из задержанных силовики были дубиной. Однако в целом правоохранители работают точечно, чтобы на перекрывать входы в вокзалы. Доступ пассажиров туда затруднен, однако в целом полиция продолжает пропускать жителей. Сложнее тем, кто из помещения вокзала хочет попасть в метро, проход туда перекрыли сотрудники ОМОНа.

Адвокат: Юлию Навальную везут в отделение полиции по Новой Москве

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Юлия Навальная в автозаке

Супругу оппозиционера Юлию Навальную, задержанную ранее на акции в Москве, везут в отделение полиции по Новой Москве. Об этом сообщила ее адвокат Светлана Давыдова.

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МИД России потребовал от Вашингтона прекратить действия, которые в Москве воспринимают как "вмешательства во внутренние дела суверенных государств". Соответствующее заявление размещено в Facebook ведомства. "Грубое вмешательство США во внутренние дела России - такой же доказанный факт, как и "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами", - считают на Смоленской площади.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен осудил российские власти за их "жесткую" реакцию на протесты. "США осуждают постоянное применение российскими властями жесткой тактики в отношении мирных демонстрантов и журналистов уже вторую неделю подряд", - говорилось в его заявлении в Twitter. "Мы вновь призываем Россию освободить тех, кто задержан за осуществление своих прав", - подчеркнул Блинкен.

В районе Комсомольской площади в Москве дежурят порядка трех десятков автозаков

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Как передают корреспонденты DW, в районе Комсомольской площади в Москве дежурят порядка трех десятков автозаков. При этом митингующим в районе станции метро "Красносельская" удалось объединиться в большую толпу, примерно в 5 тыс. человек. Площадь трех вокзалов, куда они движутся, буквально разбита силовиками на сектора. Особенно много задержаний - перед Ярославским вокзалом. По оценкам корреспонденов DW, основной возраст участников акций - 20-35.

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На площади Бориса Немцова перед посольством РФ в Праге проходит акция солидарности. Численность участников меньше, чем 23 января. По словам собравшихся, речь идет примерно о 300 человек.

В Мельбурне устроили "танцы под аквадискотеку"

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В австралийском Мельбурне митингующие устроили "танцы под аквадискотеку". "Мы пришли, чтобы выразить поддержку людям в России. Для них выход на демонстрации может стоить намного дороже, чем для нас", - говорили участники акции. О том, как она проходила, - в видео DW.

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Так выглядят задержания в центре Москвы

Недалеко от метро "Тверская" в центре Москвы мужчина "предпринял попытку самосожжения", передало агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник. Телеграм-канал 112 пишет, что неизвестный, предположительно, облил себя бензином и поджег себя. Мужчина остался жив, ему оказывают помощь. По данным правозащитного интернет-портала "ОВД-Инфо", количество задержанных на протестных акциях по всей России достигло 2948, в Москве - 789, во Владивостоке - 120, в Санкт-Петербурге - 467.

Рэпера Oxxxymiron отпустили из полиции

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Рэпера Oxxxymiron (Мирона Федорова), задержанного ранее на акции в Санкт-Петербурге, отпустили из отдела полиции, передало сетевое издание Sota Vision. Между тем на Пионерской площади, где акция начиналась и куда вернулись митингующие, идут жесткие задержания, сообщает местное издание "Бумага".

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В Берлине на Потсдамской площади (Potsdamer Platz) начинают собираться митингующие на акцию солидарности с Навальным и протестующими в РФ. Как передает корреспондент DW, пока пришли около 40 человек. Двое из них растянули транспарант с надписью: "Россия без Путина", другие захватили плакат "Ударим ершиком по путинизму".

Полиция ищет людей в подъездах жилых домов рядом с СИЗО "Матросская тишина"

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Как передает корреспондент DW, от СИЗО "Матросская тишина" протестующие пошли обратно, в сторону Комсомольской площади в Москве, где находятся три вокзала. Полиция ищет людей в подъездах жилых домов рядом с СИЗО, передает Avtozak Live. К Комсомольской площади едет усиление, на кадрах видны полицейские транспортные средства со спецсигналами.

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Порядка 2 тысяч человек приняли участие в акции в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России. В это число сотрудники ведомства включили и журналистов, хотя те работают на мероприятии. Цифры приводятся на 14.30 мск. По данным правозащитного интернет-портала "ОВД-Инфо", количество задержанных на протестных акциях по всей России достигло 2291, в Москве - 520, во Владивостоке - 120, в Санкт-Петербурге - 242. В столице задержали журналиста Сергея Пархоменко. Как рассказал он сам, он находился в районе Сокольники, возле пожарной каланчи. Его окружили 18 полицейских. "Они не понимают, что со мной делать, потому что нет свободного автозака. Говорят: "Подождите, сейчас транспорт подъедет", - отметил он до того, как его поместили в спецтранспорт.

В Санкт-Петербурге протестующие вернулись на Сенную площадь

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В Санкт-Петербурге протестующие идут по улице Гороховая, близ Адмиралтейства. В руках некоторые из них держат телефоны с зажженными фонариками. Кроме того, демонстранты вернулись от Заксобрания на Сенную площадь, там опять начались задержания.

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На юге Москвы, в районе метро "Братиславская", задержали 40-летнего жителя города. Два сотрудника ОМОН проверяли у него документы. "В ответ он достал нож. Правоохранители обезоружили и задержали нападавшего", - утверждает источник агентства "Интерфакс". На кадрах, поступающих с места событий видны только двое правоохранителей, у ног которых на снегу лежит нож.

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Как сообщил в Telegram-канале интернет-проект "Важные истории", электрошокер применили к задержанному на улице Русаковской на северо-востоке Москвы. По данным портала, мужчина потерял сознание, после чего его унесли.

В Омске на акцию протеста вышли около 550 человек

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Около 550 человек приняли участие в акции протеста в Омске, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Омской области. По данным полиции, 62 человека задержаны.

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В Новосибирске при температуре в минус 20 по Цельсию прошла одна из самых масштабных акций в российских регионах. По оценкам местных СМИ, там митинговали несколько тысяч человек. Жители города прошли маршем к зданию областного правительства, его полностью оцепил ОМОН. Задержаны десятки человек.

Акция солидарности проходит в Хельсинки

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Митинг в поддержку Алексея Навального проходит на Сенатской площади в Хельсинки. Собралось около ста участников, некоторые держат плакаты в знак солидарности с оппозиционером.

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Часть людей, двигавшихся к "Матросской тишине", остановилась в районе Русаковской улицы на северо-востоке Москвы. Как передает корреспондент DW, туда высылали подкрепления силовиков, протестующие дезориентированы. На дорогах образовались огромные пробки. Подходы к СИЗО, где содержится оппозиционер Алексей Навальный, перекрыты. Как сказал DW один из участников акции, он вышел на протест "за справедливость в России". "Я с народом, как и все здесь", - заявил он. Русаковскую улицу зачищают правоохранители.

Участники протестной акции собрались у Мариинского дворца

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Силовики в Санкт-Петербурге

Участники протестной акции собрались у Мариинского дворца, где располагается Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Как передало агентство "Интерфакс", перед дворцом - несколько сотен человек, активисты заняли ступени у входа в городской парламент. Вблизи Исаакиевского собора людей окружают, правоохранители бьют дубинками по щитам.

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По данным правозащитного интернет-портала "ОВД-Инфо", число задержанных на протестных акциях по всей России достигло 1643, в Москве - 338, во Владивостоке - 118, в Санкт-Петербурге - 126. Задержания продолжаются и в других городах.

К "Матросской тишине" продолжают движение несколько тысяч человек

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Как передает корреспондент DW, к "Матросской тишине" продолжают движение несколько тысяч человек. Части протестующих преградили путь сотрудники ОМОНа.

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По данным издания "Фонтанка", на Сенной площади в Санкт-Петербурге начались столкновения, после чего полиция распылила слезоточивый газ. Позднее в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергли информацию о применении правоохранителями перцового газа.

Юлию Навальную задержали в Москве

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Супруга оппозиционера Юлия Навальная вышла на акцию в районе Сокольники в Москве. Ее фото размещено в Instagram. По данным телеканала "Дождь", вскоре Навальную задержали. Как уточнил соратник Алексея Навального - Иван Жданов - в эфире "Навальный Live", жену политика задержали в районе улицы Стромынка. Юрист Вячеслав Гимади написал в Twitter, что защитника к ней не пустили, удостоверений правоохранители не предъявили. Между тем политики Дмитрий Гудков и Александр Соловьев присоединились к митингующим у Тверского районного суда в Москве, передало сетевое издание Sota Vision.

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Протестующие в Москве продолжают движение к следственному изолятору "Матросская тишина", где содержится оппозиционер Алексей Навальный. Полиция пытается опередить шествие, автомобили правоохранителей следуют к СИЗО.

В Мюнхене - акция солидарности с Навальным

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В центре Мюнхена в ФРГ проходит акция солидарности с оппозиционером Алексеем Навальным и протестующими в РФ. Возле здания Национального театра на площади Макса Иосифа собрались около 300 активистов, сообщают участники. Площадь была выбрана не случайно. По данным расследования немецкой прессы, жилой и офисный комплекс Palais an der Oper там может принадлежать Аркадию Ротенбергу, который недавно заявил, что именно он - владелец дворца в Геленджике. Перед собравшимися в Мюнхене выступила, в частности, вдова Александра Литвиненко, отравленного полонием в Великобритании.

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Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс написала в Twitter, что, по ее данным, поступают "многочисленные сообщения о задержании журналистов в жилетах с надписями "пресса" во время освещении протестов" в России. По информации ежедневного сетевого издания Sota Vision, его журналиста Данила Афонина отправили в автозак, несмотря на наличие у него пресс-карты. "Российские власти должны уважать международные права человека и свободу прессы", - подчеркнула Росс.

Правозащитники: число задержанных на акциях в РФ превысило одну тыс.

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По данным правозащитного интернет-портала "ОВД-Инфо", число задержанных на протестных акциях по всей России достигло 1009, в Москве - 142, во Владивостоке - 113, в Санкт-Петербурге - 26.

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Протестующие в российской столице перемещаются разрозненными группами. Общую численность митингующих оценить сложно. Плакаты и другую символику практически никто с собой не принес. В районе Красных ворот в Москве, по оценкам корреспондента DW, на пике акции собрались 1-1,5 тыс. демонстрантов.

В Санкт-Петербурге задержан рэпер Oxxxymiron

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Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) задержан на акции в Санкт-Петербурге. По данным телеканала "Дождь", исполнитель пришел поддержать политических заключенных в день своего рождения. Музыканту исполнилось 36 лет.

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Участники акции в центре Москвы отправились от метро "Красные ворота" к Комсомольской площади. Как следует из поступающих с места событий кадров, туда же движется колонна спецтехники.

Журналист: в Санкт-Петербурге полицейские используют электрошокеры

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Задержание участника протестов в Санкт-Петербурге

Отряды Росгвардии вытеснили участников несанкционированной акции с Пионерской площади в Санкт-Петербурге. Митингующие направились по Звенигородской улице, но им опять преградили дорогу, передает корреспондент DW. По его информации, вооруженные силовики избивают молодых людей, задерживают и уводят в автозаки. По оценкам участников, около Театра юных зрителей имени Брянцева в Северной столице собрались около 4-5 тыс. человек. МВД численность протестующих в Санкт-Петербурге пока не оценивало. Между тем журналист Арсений Веснин сообщил в Telegram, что полицейские в районе Пионерской площади используют электрошокеры. По информации корреспондента DW в Москве, электрошоковое оружие есть и у правоохранителей в столице.

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Во Владивостоке протестующих, собравшихся на центральной площади, вытеснили на лед Амурского залива. Задержали, по предварительным данным департамента внутренней политики Приморского края, около 100 человек. На прошлой неделе в городе состоялась одна из самых масштабных акций на Дальнем Востоке, там собрались порядка трех тыс. человек.

В районе Большой Сухаревской площади в Москве продолжаются задержания

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Как передает корреспондент DW, в районе Большой Сухаревской площади в Москве продолжаются точечные задержания. Так, в один из полицейских автобусов ОМОН заводил задержанного практически впятером. В столице закрыты для пассажиров девять станций метро.

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По данным правозащитного интернет-портала "ОВД-Инфо", число задержанных на протестных акциях по всей России достигло 878, в Москве - 100, в Санкт-Петербурге - 10.

Протесты в России в поддержку Навального 31.1 (с 05.00 до 13.00 МСК)>>>

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