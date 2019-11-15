Актуальна ли для немецкого языка "клоачная" проблема

Об ужасающей трудности немецкого языка говорил еще Марк Твен. Американский писатель был уверен, что английский язык можно выучить за 30 часов, французский - за 30 дней, ну а на немецкий и 30 лет не хватит. Полушутя-полусерьезно он предлагал объявить немецкий мертвым языком (потому что только у мертвецов есть время на его полное освоение) или хотя бы существенно упростить его.

Прошло больше века - и слова Твена как будто услышаны, к великому сожалению не только германистов. Еще десять лет назад две трети опрошенных немцев выразили мнение, что немецкий язык стремительно ухудшается. Среди причин были названы коммуникация в интернете, то, что люди меньше читают книги, а также популярность англицизмов и молодежный сленг. И хотя "клоачным" немецкий язык никто не называет, некоторые эксперты говорят о его постепенном распаде. Так, в 2012 году тогдашний глава Совета по орфографии (Rechtsschreibrat) Ханс Цеэтмайр (Hans Zehetmair) критиковал особенно молодое поколение и сетовал по поводу очень ограниченного запаса слов в смс и Твиттере: "Немецкий язык в соцсетях скуднеет и превращается во вторсырье. Его сокращают, упрощают и снова пережевывают без всякой креативности".

С немецким не все так и плохо

В Обществе немецкого языка (Gesellschaft für deutsche Sprache) с таким пессимистическим сценарием гибели языка не согласны. "Наш язык не приходит в упадок, он постоянно меняется - хотя бы потому, что мир меняется в до сих пор невиданных масштабе и темпе", - возражает его руководитель Андреа-Ева Эвельс (Andrea-Eva Ewels) в интервью DW. - Мы же больше не говорим на языке, на котором говорили в 6-м веке или в Средневековье". По ее мнению, язык должен подстраиваться под новые жизненные реалии, чтобы он мог быть средством для рефлексии и коммуникации.

Андреа-Ева Эвельс

Поэтому и язык в WhatsApp и Твиттере она не считает убогим. Упрощенная грамматика, сказать основное минимумом слов, - все это не новое. Сегодня мы берем в руки смартфон, раньше люди отправляли телеграммы и тоже изъяснялись предельно сжато.

Немецкий язык и новояз

Критику по поводу молодежного сленга Андреа-Ева Эвельс тоже не разделяет. С точки зрения языкознания, нет подтверждения тому, что молодежный язык ухудшает немецкий язык. У молодых всегда был свой язык, на котором они общаются прежде всего между собой. Его характеризует креативность, спонтанность, прямота и гибкость. "Для подростков сленг - возможность отмежеваться от взрослых, это свободное пространство для языковых экспериментов и раскованного общения", - отмечает эксперт из Общества немецкого языка.

К тому, что в школах и университетах бьют тревогу по поводу хромающей орфографии и грамматики, она относится спокойно. На протяжении десятилетий Общество немецкого языка получает жалобы от учителей. Но неправильное употребление дательного падежа c предлогом вместо родительного или изьявительного наклонения вместо сослагательного Андреа-Ева Эвельс считает естественным развитием: "Языковые преобразования всегда приводят к упрощению структуры языка. Грамматические функции, изжившие себя и слившиеся с другими функциями, постепенно выходят из обихода".

У языковеда из Кельнского университета Арии Адли (Aria Adli) похожая позиция. "Если родители жалуются на то, что дети не владеют немецким языком, можно повернуть это по-другому и сказать, что взрослое поколение не научилось новому и не способно говорить на современном языке", - иронизирует филолог.

К новым языковым феноменам можно причислить, например, "I bims" - так подростки сокращают фразу "Ich bin" или "Ich bin’s" ("Это я"). В 2017-м в Германии и Австрии его назвали "Молодежным словом года". Ирония в том, что эта фраза была искуственно создана для высмеивания современного языка молодежи, но она прижилась и стала популярной не только у подростков.

Чужие слова в немецком

У нареканий по поводу обеднения немецкого языка долгая традиция. В 1852 году немецкий философ Артур Шопенгауэр (Arthur Schopenhauer) сетовал на "методичное обезображивание языка". Из-за загрязнения немецкого словами, заимствованными из других языков, раньше тоже шли на баррикады. Так, в 17-м веке, когда в высших кругах общества в Европе был распространен французский, несколько аристократов в Веймаре основали кружок и выступали против чужих, иностранных слов и за использование литературного немецкого языка в речи, письме и сочинительстве. И сейчас, четыре века спустя, в Германии есть сторонники языкового пуризма: Объединение немецкого языка (Verein Deutsche Sprache) отчаянно борется с англизизмами и требует придания немецкому языку в Основном законе статуса государственного.

Англицизмы в немецком языке

В Обществе немецкого языка в таком законодательной инициативе не видят смысла. "Мы серьезно относимся ко всем жалобам населения, но рассматриваем заимствования, у которых нет аналогов в немецком, как обогащение словарного запаса", - комментирует в интервью DW Андреа-Ева Эвельс. Хотя английский язык как всемирное средство коммуникации и в Германии приобретает все большее значение, эксперт не видит в англицизмах угрозы для немецкого языка. Статистически каждое третье-пятое слово в немецком происходят из латинского или греческого, около двух процентов немецких слов основаны на заимствованиях из английского. Самый распространенный англицизм - "окей". Его используют, как показал опрос YouGov, и те, кому мешают англицизмы.

https://yougov.de/news/2016/08/22/auch-wer-englisch-kann-kritisiert-oft-menge-der-an/

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