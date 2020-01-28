Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое исчезновение в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем "исчезновении" в Мексике. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram во вторник, 28 января.

Актриса отметила, что ей пришлось много работать в последнее время, поэтому она решила "набраться сил". По словам Андрейченко, она отправилась в "специальное поселение в джунглях", где была организована встреча с "духовными лидерами" из разных стран. "В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении, и никто не имеет права тебя побеспокоить", - рассказала артистка. При этом она добавила, что перед поездкой отключила свой мобильный телефон.

Андрейченко не выходила на связь несколько дней

Ранее стало известно, что Наталья Андрейченко, находящаяся в Мексике, не выходит на связь с субботы, когда она выехала от своей подруги за рулем машины, написал в официальных аккаунтах актрисы в Instagram и Facebook ее представитель Ян Трунцев. По его словам, 63-летняя актриса плохо себя чувствовала, говорила подруге об усталости, поскольку в последние дни напряженно готовилась к запуску проекта.

Ян Трунцев пишет, что телефонные звонки и сообщения, которые он с субботы отправляет Наталье на ее российский и американский телефоны, не доходят до абонента. Одновременно он пишет в комментариях к посту, что пытается связаться с сыном Андрейченко, который живет в Швейцарии, а также обзванивает больницы и уже связался с мексиканской полицией. Трунцев отмечает, что на машине Наталье Андрейченко надо было проехать около часа.

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по главным ролям в фильмах "Мэри Поппинс, до свидания", "Военно-полевой роман", "Леди Макбет Мценского уезда", "Тихий Дон" и других, вышла замуж за американского актера Максимилиана Шелла и эмигрировала в США в 1991 году. После развода в 2005 году вернулась в Россию.

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