Активист Салтыков признан политзаключенным

Политический активист Константин Салтыков, обвиняемый в "применении насилия" по отношению к полицейскому на акции "Забастовка избирателей", правозащитным центром "Мемориал" признан политзаключенным. Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщил руководитель программы "Мемориала" по поддержке политзаключенных Сергей Давидис. По его словам, на это решение повлияли "мотив, связанный с запугиванием участников мирных протестных акций", тот факт, что Салтыкова содержат под стражей в течение "такого долго времени" и "по незначительному обвинению" и другие обстоятельства. Салтыков обвиняется в том, что нанес "не менее одного удара по бедру полицейского".

Давидис отметил, что нет видеозаписей, которые могли бы доказать виновность Салтыкова. При этом, по словам сотрудника "Мемориала", если показания полицейских верны, то это лишь подтверждает, что столкновение произошло вследствие незаконного применения силы по отношению к участникам акции. В связи с этим, полагает Давидис, уголовное дело не может быть возбуждено.

"Забастовка избирателей" сторонников оппозиционного политика Алексея Навального прошла 28 января более чем в ста городах России. Митингующие призывали бойкотировать выборы президента РФ, к которым не допущен Навальный как оппозиционный кандидат. В Москве акция была несогласованной.

Смотрите также:

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было Старт от памятника Маяковскому Акция началась около 14 часов по Московскому времени. Большинство протестующих выбрали в качестве стартовой позиции Триумфальную площадь в Москве.

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было Самая массовая точка - у Пушкина По традиции, уже сложившейся в ходе последних протестных мероприятий, многие собрались на площади у памятника Пушкину.

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было Многочисленные плакаты с протестными лозунгами Несмотря на то, что акция не была согласована, многие заранее подготовились. Чаще всего на плакатах было написано об отсутствии выбора и о том, что граждане не считают эти выборы легитимными.

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было Тысячи возмущенных граждан Вся площадь перед памятником Пушкину и зданием "Известий" была заполнена людьми. Полиция не препятствовала выходу из метро. В общей сложности в Москве, по оценкам журналистов, митинговали несколько тысяч человек.

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было Воздушные шары Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального предлагал скачать макеты для плакатов со своего сайта, чем воспользовались многие из участников акции. Некоторые из протестующих также вышли на акцию протеста с воздушными шарами с буквой "Н".

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было Не только молодежь В числе протестующих было много молодежи и несовершеннолетних, но также вышло и немало пожилых людей.

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было "Не мешайте проходу других граждан" На Тверской улице прямо напротив памятника Пушкину был припаркован полицейский автобус с громкоговорителями, из которых раз в минуту раздавалось обращение к протестующим с призывом разойтись, поскольку акция не согласована с властями.

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было Ни шагу с тротуара Шеренга полицейских стояла на протяжении всей Тверской улицы, начиная от метро "Маяковская" и заканчивая зданием мэрии Москвы.

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было Соратники Немцова Среди пришедших на митинг был и соратник убитого политика Бориса Немцова, бывший замминистра энергетики РФ, лидер движения "Демократический выбор" Владимир Милов. В числе протестных слоганов звучало: "Борис Немцов - герой России".

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было На митинг как на праздник 28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции". Автор: Евлалия Самедова, Москва

