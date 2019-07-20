 Активист Марк Гальперин получил 30 суток ареста за 31 августа | Новости из Германии о России | DW | 03.09.2019

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Россия

Активист Марк Гальперин получил 30 суток ареста за 31 августа

Марка Гальперина и Сергея Бойко задержали во вторник в связи с несогласованной акцией против политических репрессий и за честные выборы, прошедшей в Москве 31 августа.

Протест в Москве 31 августа 2019 года

Протест в Москве 31 августа 2019 года

Замоскворецкий суд Москвы во вторник, 3 сентября, назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Марку Гальперину за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии, то есть за участие в мирной акции протеста на Чистопрудном бульваре 31 августа.

Как сообщил "Интерфаксу" защитник активиста Николай Зборошенко: "Суд назначил Марку 30 суток административного ареста. Решение суда будем обжаловать в Мосгорсуд, а затем в Европейский суд по правам человека".

Гальперин, со слов защитника, считает свое преследование попыткой изолировать его в предвыборный период.

Задержан также глава ЛПР Сергей Бойко 

Помимо активиста Марка Гальперина в Москве во вторник, 3 сентября, задержали председателя незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Сергея Бойко.

Контекст

Вопреки ожиданиям, на протестной акции в Москве 31 августа никого не задерживали. Властям не нужно обострение за неделю до выборов, считает Александр Плющев. (31.08.2019)

Цель немецких полицейских - обеспечить конституционные права граждан. Но в каких случаях полиции разрешено применять силу и бывают ли в ФРГ случаи полицейского произвола? (02.09.2019)

Один из лидеров ЛПР Михаил Светов пояснил в своем микроблоге в Twitter, что Бойко задержан за перепост видео юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, ему вменяют организацию несанкционированной акции протеста 31 августа в Москве.

Несогласованное шествие в Москве 31 августа

31 августа в Москве прошла несогласованная акция против политических репрессий и за честные выборы. Участники собрались у памятника Грибоедову на Чистых прудах и пошли по Бульварному кольцу к Пушкинской площади. Они требовали освободить активистов, массово задержанных на предыдущих митингах в июле и августе, и проводить честные выборы, в частности в Мосгордуму 8 сентября. Часть демонстрантов выступала в поддержку сестер Хачатурян и за меры против домашнего насилия.

По информации московской полиции, всего в мероприятии приняли участие 750 человек. По данным оппозиции, к шествию на его пике присоединились тысячи митингующих. Задержаний не было.

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