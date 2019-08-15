Активисты в Гонконге требуют реформы политической системы

С середины июня 2019 года сотни тысяч людей выходят на улицы в Гонконге, чтобы выразить протест против усиливающегося влияния Пекина в автономии. Один из лидеров выступлений, Джошуа Вонг, во вторник, 10 сентября, в интервью DW рассказал о целях демонстрантов, дал оценку действиям главы правительства Гонконга Кэрри Лам и реакции канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) на события в Гонконге.

По словам Вонга, в настоящий момент важной темой протестов в Гонконге является всеобщее избирательное право. "Конечная цель народа в Гонконге - это право выбирать наше собственное правительство", - подчеркнул активист. "Мы надеемся, что Гонконг способен (существовать. - Ред.) в условиях автономии и свободы, и мы не единственные, кто отстаивает идеологию сепаратизма", - заявил Вонг.

Меркель о протестах в Гонконге

При этом он высоко оценил внимание, которое канцлер ФРГ Ангела Меркель и правительство Германии уделили событиям в Гонконге. "Особенно важны призывы отказаться от насилия и не использовать грубую силу для выхода из политического кризиса", - отметил Вонг. По его мнению, решением конфликта в Гонконге должна стать реформа политической системы.

В начале сентября Вонг написал открытое письмо Меркель, в котором сравнил выступления демонстрантов в Гонконге, направленные против усиливающегося влияния Пекина в китайской автономии, с мирными понедельничными демонстрациями в ГДР в 1989 году. При этом он открыто обратился к Меркель с просьбой о помощи: "Мы призываем Вас, госпожа федеральный канцлер, пожалуйста, помогите нам!"

Поведение Кэрри Лам и Си Цзиньпина во время протестов в Гонконге

В то же время активист осудил пассивность главы правительства Гонконга Кэрри Лам и председателя КНР Си Цзиньпин в деле поиска мирного решения конфликта в Гонконге. "Где проводят время председатель Си и Кэрри Лам, вместо того, чтобы стоять за ограничительными линиями полиции? - сказал Вонг. По мнению активиста, столкновения происходят в Гонконге каждые выходные, в том числе, и потому, что их допускают Си и Лам. "Мы понимаем, что Лам не способна принимать решения", - заявил он.

Говоря о действиях демонстрантов на улицах города, Вонг признал, что они продолжили проявлять насилие даже после того, как глава правительства отозвала спорный законопроект, позволяющий экстрадировать подозреваемых в совершении преступления для судебного разбирательства в Пекин. Однако при этом он отметил и необходимость провести справедливое судебное разбирательство случаев жестокого обращения полиции с демонстрантами.

По словам Вонга, демонстранты планируют продолжать выходить на улицы с призывами к проведению свободных выборов и протестами против жестокости полиции до 1 октября. Эта дата отмечается в Китае как День образования Китайской Народной Республики и считается в КНР главным национальным праздником.

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