 Активисту Котову дали четыре года колонии по ″дадинской статье″ | Новости из Германии о России | DW | 05.09.2019

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Россия

Активисту Котову дали четыре года колонии по "дадинской статье"

Константин Котов стал вторым после Ильдара Дадина осужденным по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов, которая появилась в УК РФ в 2014 году.

Протест в Москве 10 августа 2019 года

Протест в Москве 10 августа 2019 года

Суд Тверского района города Москвы в четверг, 5 сентября, приговорил к четырем годам колонии общего режима Константина Котова, признав его виновным в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Ранее прокурор требовал дляя подсудимого четыре с половиной года колонии.

Защита настаивала на том, что участие Котова в акциях не представляло угрозы причинения вреда здоровью граждан, общественного порядка и безопасности. Судья заявил, что эти доводы опровергаются другими доказательства по делу, и основанием для привлечения к уголовной ответственности служит то, что Котов совершил правонарушение после того, как уже привлекался к административной ответственности.

После оглашения приговора слушатели начали шуметь, выкрикивая "Позор!" и другие лозунги, передает портал "Медизона". Приставы жестко вывели из зала всех кричащих.

"Судят не меня, а право на свободу слова"

Ранее в последнем слове Котов, не признавший вину, заявил: "Судят не меня, а право на свободу слова и свободу собраний. Нет независимых партий, нет честных выборов, остается один выход - идти на улицу и там прокричать свои требования. Но даже это не разрешают."

Контекст

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Разгром Baring Vostok не остановит инвесторов, пока режим Путина не обрушит сам себя. Так считает агентство Moody’s, с которым согласен и Константин Эггерт. (26.02.2019)

Котов был задержан 12 августа, расследование дела заняло всего три дня, а на ознакомление с материалами Котову и его защите дали 72 часа. В мае Котов был арестован на пять суток за акцию в поддержку фигурантов дела "Нового величия", в июне оштрафован на 15 тысяч рублей из-за митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова. Котова задерживали также 10 августа у здания администрации президента РФ на Старой площади в Москве.

Статья о неоднократном нарушении правил проведения митингов появилась в уголовном кодексе России в 2014 году, первым по ней осудили активиста Ильдара Дадина.

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    Автор: Григорий Аросев


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