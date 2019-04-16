 Активистку Pussy Riot Никульшину подозревают в приеме наркотиков | Новости из Германии о России | DW | 09.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Активистку Pussy Riot Никульшину подозревают в приеме наркотиков

Вероника Никульшина и четверо ее друзей, задержанные 8 мая, более суток находятся в отделении полиции. На активистку арт-группы составили протокол за отказ пройти медицинское освидетельствование.

Активистка Pussy Riot Вероника Никульшина

Активистка Pussy Riot Вероника Никульшина

Задержанную активистку арт-группы Pussy Riot Веронику Никульшину подозревают в приеме наркотиков. На нее составили протокол за отказ пройти медицинское освидетельствование, написал в своем микроблоге Twitter в четверг, 9 мая, издатель российского интернет-СМИ "Медиазона" и участник группы Петр Верзилов. По его словам, в этот же день полиция задержала в Москве подругу Никульшиной и ее молодого человека.

Активистку Pussy Riot и ее четырех друзей задержали 8 мая в квартире одного из друзей Никульшиной в Москве. Их доставили в ОВД "Тверской" и оставили в полиции на ночь. Правоохранители отказывались объяснять причину задержаний и пускать к задержанным адвоката, отметил Верзилов.

Контекст

Pussy Riot переиграли власть, проведя яркую акцию, когда сурово наказать их было бы неразумно. А ЕСПЧ напомнил, что и за акцию 2012 года наказание было чрезмерным, пишет Александр Плющев для DW. (18.07.2018)

Как немецкие зрители приняли спектакль "Riot Days"? Почему Мария Алехина не собирается уезжать из России? Ответы - в репортаже DW. (21.09.2017)

Среди лауреатов российской театральной премии "Золотая маска" - спектакль "Когда гора сменила свой наряд", поставленный одним из самых радикальных режиссеров Хайнером Гёббельсом. (18.04.2016)

Акция"Милиционер вступает в игру" в финале ЧМ-2018

В июле 2018 года Никульшина и еще несколько участников Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча ЧМ по футболу между Францией и Хорватией, проходившего на московском стадионе "Лужники". На странице арт-группы в Facebook они заявили, что акция "Милиционер вступает в игру" призывала российские власти освободить политических заключенных, прекратить незаконные аресты на митингах, а также допустить политическую конкуренцию в стране. Участники акции были арестованы на 15 суток и оштрафованы на 1500 рублей за незаконное ношение полицейской формы.

Задержание номинантов "Золотой маски"

В середине апреля 2019 года полицейские при участии людей в штатском задержали в Москве Никульшину и руководителей "Театра на вынос" Алексея Ершова и Максима Карнаухова. Все трое были официально номинированы на театральную премию "Золотая маска" в категории "Эксперимент". Задержанных доставили в ОВД, тем самым помешав им прибыть на церемонию вручения премии в Большом театре, а спустя три часа - выпустили без предъявления обвинений.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 03:03

Театр Pussy Riot в ФРГ: об успехе перформанса и роли политпротеста

Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Верзилов: о Путине, новой акции и экс-политиках Германии в России  

Театр Pussy Riot в ФРГ: об успехе перформанса и роли политпротеста  

Алехина в “Немцова.Интервью”: Каждый может быть Pussy Riot  

Также по теме

Veronika Nikulschina, die Freundin von P. Wersilow . Sie ist auch Mitbegründerin von Pussy Riot

В Москве задержаны номинанты премии "Золотая маска" 16.04.2019

В числе задержанных людьми в штатском номинантов на "Золотую маску" - участница Pussy Riot. Их продержали три часа в отделении полиции и отпустили без предъявления обвинений.

WM 2018 - Protest von Pussy Riot bei der Finale

"Милиционер вступает в игру": Участников Pussy Riot задержали повторно 30.07.2018

Петра Верзилова и трех активисток Pussy Riot задержали сразу после выхода из спецприемников, где они отбывали арест за акцию в поддержку политзаключенных в России.

Russland Pussy Riot - Aktivisten stürmen das WM-Finale

Pussy Riot подали жалобу в ЕСПЧ из-за арестов во время акции на ЧМ-2018 22.11.2018

Юристы международной правозащитной группы "Агора" представляют интересы Петра Верзилова и его коллег в Страсбурге.

Реклама

Самые читаемые

День Победы в побежденной стране: как отмечают 9 мая в Германии  

В Германии открылся первый электрический автобан  

Что известно и что скрывают про грязную нефть в "Дружбе"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно