Активистку Pussy Riot Никульшину подозревают в приеме наркотиков

Задержанную активистку арт-группы Pussy Riot Веронику Никульшину подозревают в приеме наркотиков. На нее составили протокол за отказ пройти медицинское освидетельствование, написал в своем микроблоге Twitter в четверг, 9 мая, издатель российского интернет-СМИ "Медиазона" и участник группы Петр Верзилов. По его словам, в этот же день полиция задержала в Москве подругу Никульшиной и ее молодого человека.

Активистку Pussy Riot и ее четырех друзей задержали 8 мая в квартире одного из друзей Никульшиной в Москве. Их доставили в ОВД "Тверской" и оставили в полиции на ночь. Правоохранители отказывались объяснять причину задержаний и пускать к задержанным адвоката, отметил Верзилов.

Акция"Милиционер вступает в игру" в финале ЧМ-2018

В июле 2018 года Никульшина и еще несколько участников Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча ЧМ по футболу между Францией и Хорватией, проходившего на московском стадионе "Лужники". На странице арт-группы в Facebook они заявили, что акция "Милиционер вступает в игру" призывала российские власти освободить политических заключенных, прекратить незаконные аресты на митингах, а также допустить политическую конкуренцию в стране. Участники акции были арестованы на 15 суток и оштрафованы на 1500 рублей за незаконное ношение полицейской формы.

Задержание номинантов "Золотой маски"

В середине апреля 2019 года полицейские при участии людей в штатском задержали в Москве Никульшину и руководителей "Театра на вынос" Алексея Ершова и Максима Карнаухова. Все трое были официально номинированы на театральную премию "Золотая маска" в категории "Эксперимент". Задержанных доставили в ОВД, тем самым помешав им прибыть на церемонию вручения премии в Большом театре, а спустя три часа - выпустили без предъявления обвинений.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах В списках не значатся Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Статистика по регионам Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Узники совести Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу".

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Против веры, оппозиции и экологии "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново. Автор: Елена Барышева

