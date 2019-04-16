Активистку Pussy Riot Никульшину подозревают в приеме наркотиков

Вероника Никульшина и четверо ее друзей, задержанные 8 мая, более суток находятся в отделении полиции. На активистку арт-группы составили протокол за отказ пройти медицинское освидетельствование.
Задержанную активистку арт-группы Pussy Riot Веронику Никульшину подозревают в приеме наркотиков. На нее составили протокол за отказ пройти медицинское освидетельствование, написал в своем микроблоге Twitter в четверг, 9 мая, издатель российского интернет-СМИ "Медиазона" и участник группы Петр Верзилов. По его словам, в этот же день полиция задержала в Москве подругу Никульшиной и ее молодого человека.
Активистку Pussy Riot и ее четырех друзей задержали 8 мая в квартире одного из друзей Никульшиной в Москве. Их доставили в ОВД "Тверской" и оставили в полиции на ночь. Правоохранители отказывались объяснять причину задержаний и пускать к задержанным адвоката, отметил Верзилов.
Акция"Милиционер вступает в игру" в финале ЧМ-2018
В июле 2018 года Никульшина и еще несколько участников Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча ЧМ по футболу между Францией и Хорватией, проходившего на московском стадионе "Лужники". На странице арт-группы в Facebook они заявили, что акция "Милиционер вступает в игру" призывала российские власти освободить политических заключенных, прекратить незаконные аресты на митингах, а также допустить политическую конкуренцию в стране. Участники акции были арестованы на 15 суток и оштрафованы на 1500 рублей за незаконное ношение полицейской формы.
Задержание номинантов "Золотой маски"
В середине апреля 2019 года полицейские при участии людей в штатском задержали в Москве Никульшину и руководителей "Театра на вынос" Алексея Ершова и Максима Карнаухова. Все трое были официально номинированы на театральную премию "Золотая маска" в категории "Эксперимент". Задержанных доставили в ОВД, тем самым помешав им прибыть на церемонию вручения премии в Большом театре, а спустя три часа - выпустили без предъявления обвинений.
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