Активистка-эколог Грета Тунберг удостоена премии Amnesty International

Грете Тунберг и ее движению в защиту климата Fridays for Future присуждена высшая награда Amnesty International - звание "Посол совести". В организации подчеркнули, что ситуация с климатом - это вопрос прав человека.
Шведская активистка Грета Тунберг и ее экологическое движение протеста Fridays for Future стали лауреатами высшей премии международной правозащитной организации Amnesty International (AI) - звания "Посол совести". "Весьма впечатляет, насколько решительно молодые активисты во всем мире указывают на кризисную ситуацию вокруг климата", - говорится в заявлении AI, обнародованном в пятницу, 7 июня.
"Эти активисты напоминают нам о том, что мы могущественнее, чем нам кажется, и что все мы должны играть свою роль в деле защиты прав человека от климатической катастрофы", - заявил генеральный секретарь Amnesty International Куми Найду. Он сказал, что не может представить себе более достойных лауреатов премии Amnesty в 2019 году, чем Тунберг и движение Fridays for Future.
Климатический кризис - это вопрос прав человека
В заявлении AI подчеркивается, что климатический кризис - это и вопрос прав человека. В документе цитируются слова Тунберг, сказавшей, что получить столь высокую награду от имени движения в защиту климата - большая честь. Активистка призвала бороться с несправедливостью, связанной с тем, что жители юга планеты меньше всех могут что-то сделать для борьбы с климатическим кризисом, но при этом страдают от него больше всех.
"Права человека и климатический кризис идут рука об руку. Мы не можем решить одного без другого", - подчеркнула Тунберг.
16-летняя Грета Тунберг с августа 2018 года регулярно устраивает акции протеста перед зданием риксдага в Стокгольме, призывая Швецию активнее содействовать защите климата. Из школьных забастовок, инициированных Тунберг, выросло международное экологическое движение, к которому присоединились сотни тысяч людей.
Amnesty International награждает званием "Посол совести" деятелей искусства и других выдающихся личностей, которые активно борются за права человека. Первым лауреатом этой премии в 2003 году стал чешский правозащитник Вацлав Гавел. Звания "Посла совести", в числе прочих, удостаивались лауреат Нобелевской премии мира из ЮАР Нельсон Мандела, пакистанская активистка в защиту прав детей Малала Юсуфзай и китайский художник Ай Вэйвэй.
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