 Активистка ″Другой России″ вскрыла вены на выставке полицейской техники | Новости из Германии о России | DW | 25.10.2018

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Россия

Активистка "Другой России" вскрыла вены на выставке полицейской техники

Ольга Шалина протестовала против "репрессивной системы ФСИН". В листовках, разбросанных активисткой, говорится, что в России легализована система, похожая на ГУЛАГ.

На выставке Интерполитех

На выставке "Интерполитех"

Активистка оппозиционного движения "Другая Россия" Ольга Шалина вскрыла вены на выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех", сообщила в четверг, 25 октября, интернет-порталу meduza близкая подруга активистки - участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина.

Контекст

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Во время выставки, проходящей на ВДНХ в Москве, Шалина залезла на выставленный автозак, раскидала листовки со словами "ФСИН - это АД" и вскрыла себе вены. В Telegram-канале "Прямое действие", который ведет "Другая Россия", поясняется, что Шалина таким образом протестовала "против репрессивной системы ФСИН".

Активистку задержали. В настоящее время она находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщила Алехина.

В листовках, которые разбросала Шалина, говорится, что в России "легализована система, имеющая не менее уродливое лицо и сущность, чем ГУЛАГ и ГУИН". В них утверждается, что за два месяца после того, как в СМИ попало видео избиения заключенного Евгения Макарова в Ярославле, в России произошло 168 случаев незаконного применения силы в колониях.

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    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Автор: Елена Барышева


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