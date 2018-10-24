Активистка "Другой России" вскрыла вены на выставке полицейской техники

Активистка оппозиционного движения "Другая Россия" Ольга Шалина вскрыла вены на выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех", сообщила в четверг, 25 октября, интернет-порталу meduza близкая подруга активистки - участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина.

Во время выставки, проходящей на ВДНХ в Москве, Шалина залезла на выставленный автозак, раскидала листовки со словами "ФСИН - это АД" и вскрыла себе вены. В Telegram-канале "Прямое действие", который ведет "Другая Россия", поясняется, что Шалина таким образом протестовала "против репрессивной системы ФСИН".

Активистку задержали. В настоящее время она находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщила Алехина.

В листовках, которые разбросала Шалина, говорится, что в России "легализована система, имеющая не менее уродливое лицо и сущность, чем ГУЛАГ и ГУИН". В них утверждается, что за два месяца после того, как в СМИ попало видео избиения заключенного Евгения Макарова в Ярославле, в России произошло 168 случаев незаконного применения силы в колониях.

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