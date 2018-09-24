Активиста "бессрочного протеста" приговорили к штрафу

Тверской районный суд города Москвы в понедельник, 24 сентября, приговорил активиста "бессрочного протеста" Михаила Шалашного, обвинявшегося в нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия, к выплате штрафа в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщил интернет-портал Каспаров.ru.

Слушания по делу еще одной фигурантки - Октябрины Звягиной - были отложены.

Активисты вину отрицают

Активистам вменялось в вину участие "в составе группы в количестве 10 человек" в несогласованном публичном мероприятии "в форме пикета без подачи уведомления". По данным прокуратуры, протестующие держали плакат с надписью "Холодно, но вольно!"

Обвиняемые эту вину отрицают, ссылаясь на имеющиеся видеозаписи.

Требования участников "бессрочного протеста"

Несанкционированный "бессрочный протест" был объявлен в Москве порядка двух недель назад. Его участники, собираясь в разных местах российской столицы и других городах, требуют отставки президента, правительства, отмены пенсионной реформы, статьи 282 УК РФ о возбуждении ненависти и роспуска Роскомнадзора.

В субботу, 22 сентября, на Старом Арбате в Москве полиция задержала нескольких участников акции, выступавших за освобождение политзаключенных в России и против пенсионной реформы.

В начале сентября под арест попали молодые люди, объявившие бессрочную забастовку у памятника Твардовскому на Страстном бульваре в Москве.

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