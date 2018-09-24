 Активиста ″бессрочного протеста″ приговорили к штрафу | Новости из Германии о России | DW | 24.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Активиста "бессрочного протеста" приговорили к штрафу

Участника бессрочной протестной акции Михаила Шалашного обвиняли в проведении в Москве пикета без согласования с органами исполнительной власти.

Акция в рамках бессрочного протеста в Москве

Акция в рамках "бессрочного протеста" в Москве (фото из архива, 22 сентября 2018 года)

Тверской районный суд города Москвы в понедельник, 24 сентября, приговорил активиста "бессрочного протеста" Михаила Шалашного, обвинявшегося в нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия, к выплате штрафа в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщил интернет-портал Каспаров.ru.

Слушания по делу еще одной фигурантки - Октябрины Звягиной - были отложены.

Активисты вину отрицают

Контекст

Митингующие вышли на Старый Арбат в центре Москвы, где развернули баннер "Свободу политзаключенным". (22.09.2018)

Около 15 молодых людей призывали принести "еду, воды и теплые вещи" на Страстной бульвар в Москве. Они требовали отставки президента, правительства и отмены пенсионной реформы. (10.09.2018)

Активистам вменялось в вину участие "в составе группы в количестве 10 человек" в несогласованном публичном мероприятии "в форме пикета без подачи уведомления". По данным прокуратуры, протестующие держали плакат с надписью "Холодно, но вольно!"

Обвиняемые эту вину отрицают, ссылаясь на имеющиеся видеозаписи.

Требования участников "бессрочного протеста"

Несанкционированный "бессрочный протест" был объявлен в Москве порядка двух недель назад. Его участники, собираясь в разных местах российской столицы и других городах, требуют отставки президента, правительства, отмены пенсионной реформы, статьи 282 УК РФ о возбуждении ненависти и роспуска Роскомнадзора. 

В субботу, 22 сентября, на Старом Арбате в Москве полиция задержала нескольких участников акции, выступавших за освобождение политзаключенных в России и против пенсионной реформы.

В начале сентября под арест попали молодые люди, объявившие бессрочную забастовку у памятника Твардовскому на Страстном бульваре в Москве.

Смотрите также:

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Несколько тысяч участников

    Во второй день празднования Дня города и в день выборов столичного мэра в 14:00 по московскому времени на Пушкинской площади начали собираться люди. Хотя митинг не был санкционирован, толпа быстро разрасталась и скоро уже заполнила всю площадь вплоть до кинотеатра "Россия". В мероприятии приняли участие от 2 до 4 тысяч человек.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    И стар и млад

    На митинге было очень много молодежи, что стало уже традицией для протестных акций Алексея Навального, но на этот раз пришло и немало пожилых людей.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Росгвардия - на митинг

    По периметру площади Пушкина выстроились полицейские автобусы и грузовики. Через громкоговорители людей призывали разойтись и грозили "привлечением к административной ответственности". Но собравшиеся игнорировали повторявшиеся каждые две минуты объявления. Ближе к 15.00 мск со стороны Петровки по Страстному бульвару к месту проведения митинга проследовала колонна Росгвардии.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Путин нарушает конституцию?

    Пенсионерка Галина призналась, что долго трудилась над самодельным плакатом. По ее мнению, президент России нарушает конституцию РФ, а российское государство давно перестало быть ориентированным на человека.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Президенту припомнили обещание

    Многие апеллировали к данному несколько лет назад обещанию Владимира Путина не повышать пенсионный возраст. Кто-то наносил его цитату на плакаты, а некоторые - даже на футболки.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    "Путина - на пенсию"

    Собравшиеся в основном скандировали лозунги против пенсионной реформы и за отставку правительства и Владимира Путина. Основные претензии предъявлялись президенту РФ. Многие требовали его ухода на пенсию на равных правах с остальными гражданами России.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Траур по пенсиям

    Траурный венок с надписью "Помним. Скорбим. Пенсия" стал одним из главных атрибутов митинга. Под конец мероприятия его водрузили на один из фонарей.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Молодежь на фонарях

    По традиции, сложившейся еще в марте 2017 года, когда Навальный провел в Москве антикоррупционный митинг, подростки залезали на фонари. Снизу им передавали плакаты. Любимцами фотографов стали молодые люди в коронах "Вован" и "Димон" (слева в кадре).

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    "Потрачено"

    Апофеозом митинга стало появление транспаранта "Дожить до пенсии. Потрачено". Его поднял парень с черной толстовке с капюшоном, символизируя смерть. Люди кричали "Правительство в отставку" и "Раз-два-три, Путин уходи".

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Несколько человек задержали

    После 16:00 часть людей покинула Пушкинскую площадь. Некоторые призвали двигаться в сторону Кремля. Начались задержания.

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 03:16
Now live
03:16 мин

Как в Москве проходили протесты против пенсионной реформы

Контекст

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

9 сентября в российской столице состоялся несанкционированный митинг против пенсионной реформы, организованный сторонниками Алексея Навального. (09.09.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в Москве проходили протесты против пенсионной реформы  

Повышение пенсионного возраста, или Как Путин обманул избирателей - DW Новости  

"Тихий борец за свободу": кто в этом году стал лауреатом премии Немцова за смелость  

Реклама

Самые читаемые

Как возникла база данных на силовиков, избивающих демонстрантов  

Тема сочинения: Почему я стал национал-социалистом  

Алексея Навального задержали сразу после освобождения  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно