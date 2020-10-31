 Актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 31.10.2020

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Культура и стиль жизни

Актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет

Члены семьи Шона Коннери подтвердили информацию о смерти актера, обладателя "Оскара" и трехкратного лауреата премии "Золотой глобус".

Шон Коннери и Клаудиа Кардинале

Шон Коннери и Клаудиа Кардинале (кадр из фильма "Красная палатка)

Легендарный британский актер Шон Коннери скончался на 91-м году жизни. Об этом в субботу, 31 октября, сообщил британский телеканал Sky News. Информацию подтвердили члены его семьи.

Коннери умер ночью, во сне. В последние годы он вместе с супругой проживал на Багамских островах. У актера были проблемы со здоровьем.

Исполнитель известен, в частности, по роли Джеймса Бонда в экранизации Яна Флемминга. За создание образа Джима Мэлоуна в гангстерской драме "Неприкасаемые" Коннери удостоился премии "Оскар". Был трехкратным лауреатом премии "Золотой глобус".

Шотландия оплакивает "одного из своих самых любимых сыновей"

На смерть уроженца Эдинбурга уже отреагировала первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен: "Сегодня утром я с болью в сердце узнала о кончине сэра Шона Коннери. Наш народ сегодня оплакивает одного из своих самых любимых сыновей". Стерджен добавила, что Коннери родился в семье, принадлежавшей к рабочему классу, и благодаря таланту и упорному труду смог стать "иконой международного кино и одним из самых талантливых актеров в мире".

Хью Джекман: "Вырос, поклоняясь Коннери"

Американский исполнитель Хью Джекман также написал слова благодарности своему коллеге: "Я вырос, поклоняясь Шону Коннери. Это - легенда на экране и вне его".

Шон Коннери родился 25 августа 1930 года. Он начал актерскую карьеру в 1950-х годах, после службы в Королевском военно-морском флоте Великобритании. Он исполнил роли более чем в 70 фильмах, в том числе - в семи частях бондианы. Коннери стал первым исполнителем, сыгравшим роль роль агента MI6 на большом экране. К работе над первым фильмом из этой серии - "Доктор Ноу" - он приступил в 1962 году, и, согласно зрительским опросам, проводившимся в разных странах, неоднократно признавался лучшим исполнителем роли Бонда в истории.

В 1988 году Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA)  отметила шотландца за главную роль в картине "Имя розы". Вторую награду BAFTA он получил два года спустя за лучшую роль второго плана в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", а третью - в 1998-м за вклад в киноискусство.

В июле 2000 года королева Великобритании Елизавета II посвятила Шона Коннери в рыцари.

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    Автор: Хайке Мунд, Ксения Сафронова


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