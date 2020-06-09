 Актер Михаил Ефремов задержан из-за ДТП со смертельным исходом | Новости из Германии о России | DW | 09.06.2020

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Россия

Актер Михаил Ефремов задержан из-за ДТП со смертельным исходом

Российский актер Ефремов задержан. По его вине 8 июня произошло ДТП в центре Москвы со смертельным исходом. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Российский актер Михаил Ефремов

Михаил Ефремов

Актер Михаил Ефремов задержан согласно 91-й статьи УПК в связи с тем, что накануне спровоцировал смертельное дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы. Об этом вечером во вторник, 9 июня, сообщил столичный главк МВД.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Позже статью переквалифицировали на более тяжелую (деяние, совершенное лицом, находящемся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть человека). Она предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. 

Вечером 8 июня Михаил Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади. На своем джипе Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с грузовым отсеком. Утром во вторник водитель "Лады" скончался в больнице от множественных травм и обильной потери крови. Погибший водитель работал курьером одного из интернет-магазинов доставки продуктов на дом.

Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя в крови. После этого он был отпущен под подписку о невыезде.

Дело против Ефремова взяли под контроль

Ранее во вторник сообщалось, что прокуратура Москвы поставила на контроль расследование дела против Ефремова. Прокуратура также проверит, как уполномоченные органы исполняли "требования законодательства о безопасности дорожного движения в отношении" Ефремова. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, с начала 2020 года актер 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

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    Автор: Максим Нелюбин


 

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