 Академики призывают отменить приказ об ограничении контактов с иностранными учеными | Новости из Германии о России | DW | 15.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Академики призывают отменить приказ об ограничении контактов с иностранными учеными

"Клуб 1 июля" предлагает правительству РФ отменить "возмутительный приказ" Минобрнауки

Здание Российской академии наук в Москве

Здание Российской академии наук в Москве

Неформальный "Клуб 1 июля", в который входят академики РАН, потребовал отменить приказ министерства науки и высшего образования России, который предусматривает серьезные ограничения контактов российских ученых с иностранными коллегами. Об этомговорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба в четверг, 15 августа.

Контекст

Документ, копию которого опубликовал "Троицкий вариант", - рекомендация, а не инструмент контроля, заявили в Минобрнауки РФ. (15.08.2019)

Представители зарубежных организаций смогут использовать в РФ техустройства лишь в предусмотренных международными договорами случаях, пишет "Троицкий вариант". (14.08.2019)

"Клуб 1 июля" предлагает правительству РФ немедленно отменить возмутительный приказ министерства науки и высшего образования об утверждении рекомендаций по приему иностранных граждан в подведомственных организациях и строго наказать виновных в его появлении", - написано в заявлении.

По мнению членов РАН, приказ Минобрнауки "отсылает к худшим традициям советского прошлого", он противоречит духу научного творчества, а также сути современной фундаментальной науки, которая, по словам академиков, рождается во время совместной работы ученых из разных стран и является "общим достоянием человечества". 

Ученые РАН выразили надежду, что министр науки и высшего образования РФ понимает, что подписание этого приказа является "непростительной ошибкой".

 "Само возникновение такого текста  … является очередной иллюстрацией неадекватности министерства как органа управления отечественной наукой и говорит о необходимости срочного восстановления единой самоуправляемой системы научных институтов под эгидой Российской Академии Наук", - говорится в заявлении.

Приказ Минобрнауки

Накануне научно-популярная газета "Троицкий вариант" опубликовала на своем сайте копию некоторых страниц приказа Минобрнауки, который ужесточает правила приема иностранцев в подведомственных ему организациях. Документ предусматривает ограничение контактов российских ученых с коллегами из других стран в нерабочее время. Согласно приказу, российские научные организации должны будут уведомить Минобрнауки о планируемых встречах с зарубежными коллегами, предоставляя имена участников и копии их паспортов, а по окончании мероприятия отправлять отчет в министерство с круглой печатью. Еще одно положение документа касается использования записывающей и копирующей информацию устройств иностранцами в стенах научных организаций России.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

 

 

Контекст

Ученые Института прикладной физики РАН

Потреты физиков из Нижнего Новгорода - героев репортажа Анны Тендитной о том, как живется ученым в российских регионах. (23.01.2019)  

Ссылки в интернете

Заявление сообщества РАН "Клуб 1 июля"

Заявление сообщества РАН "Клуб 1 июля"

Копии нескольких старниц приказа Минобрнауки

Копии нескольких старниц приказа Минобрнауки

Аудио- и видеофайлы по теме

Учения НАТО в Черном море: готовы ли моряки из США защищать Грузию и Украину от России - интервью DW  

Опасные ситуации в Черном море: как флот России реагирует на учения НАТО и Украины. DW Новости (10.07.2019)  

Немецкие ученые разработали новый метод диагностики рака груди (22.02.2019)  

Также по теме

Zentrale der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau

Минобрнауки РФ ужесточило правила контактов с иностранными учеными 14.08.2019

Представители зарубежных организаций смогут использовать в РФ техустройства лишь в предусмотренных международными договорами случаях, пишет "Троицкий вариант".

Реклама

Самые читаемые

Самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в подмосковном поле  

Россия перебросила к границе США бомбардировщики Ту-160  

Навальный рассказал о планах оппозиции до и после выборов в Мосгордуму  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно