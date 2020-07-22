Диктует природа: аисты - на трубе, пивовар - без работы (фото)

Ильфельд • Баварскую сельскую общину Ильфельд в Средней Франконии, где проживает около трех тысяч человек, называют "Деревней аистов". В этом году здесь выводят потомство более тридцати пар аистов. По всей Баварии - более шестисот.

Одна из ильфельдских пар нынешней весной решила устроить свое новое гнездо прямо на кирпичной трубе здешней маленькой пивоварни, в которой все делает один-единственный человек - ее владелец.

Кристиан Цванцигер в своей пивоварне

Нет пива без огня

Сейчас Кристиан Цванцигер (Christian Zwanziger) заниматься своим делом не может: для того, чтобы сварить пиво, ему нужно растопить котел. Хорошо, что еще остались запасы для ресторанчика при пивоварне, но они постепенно заканчиваются. Мешать аистам нельзя, эти птицы находятся в Германии под охраной, поэтому приходится просто ждать и наблюдать за их семейной жизнью.

На крышах многих домов в Ильфельде для аистов установлены такие конструкции, чтобы они устраивали на них гнезда. Такую же соорудят на крыше пивоварни рядом с трубой

Специальное предложение для аистов

Как сообщает агентство dpa, птенцы уже совершают свои первые полеты. При первой возможности, когда они начнут регулярно покидать гнездо на более долгое время, на крыше установят специальную решетку, как на третьей фотографии, на которой аисты смогут продолжить воспитание потомства так, чтобы им не мешал дым из трубы.

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