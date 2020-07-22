 Диктует природа: аисты - на трубе, пивовар - без работы (фото) | Кадр дня | DW | 23.07.2020

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Кадр за кадром

Диктует природа: аисты - на трубе, пивовар - без работы (фото)

Эти фотографии сделаны в баварской общине Ильфельд, где местный пивовар временно не может варить пиво из-за аистов, выводящих потомство на трубе его пивоварни.

Гнездо аистов на трубе пивоварни в Ильфельде

Ильфельд • Баварскую сельскую общину Ильфельд в Средней Франконии, где проживает около трех тысяч человек, называют "Деревней аистов". В этом году здесь выводят потомство более тридцати пар аистов. По всей Баварии - более шестисот.

Одна из ильфельдских пар нынешней весной решила устроить свое новое гнездо прямо на кирпичной трубе здешней маленькой пивоварни, в которой все делает один-единственный человек - ее владелец.

Кристиан Цванцигер в своей пивоварне

Кристиан Цванцигер в своей пивоварне

Нет пива без огня

Сейчас Кристиан Цванцигер (Christian Zwanziger) заниматься своим делом не может: для того, чтобы сварить пиво, ему нужно растопить котел. Хорошо, что еще остались запасы для ресторанчика при пивоварне, но они постепенно заканчиваются. Мешать аистам нельзя, эти птицы находятся в Германии под охраной, поэтому приходится просто ждать и наблюдать за их семейной жизнью.

На крышах многих домов в Ильфельде для аистов установлены такие конструкции, чтобы они устраивали на них гнезда. Такую же соорудят на крыше пивоварни рядом с трубой

На крышах многих домов в Ильфельде для аистов установлены такие конструкции, чтобы они устраивали на них гнезда. Такую же соорудят на крыше пивоварни рядом с трубой

Специальное предложение для аистов

Как сообщает агентство dpa, птенцы уже совершают свои первые полеты. При первой возможности, когда они начнут регулярно покидать гнездо на более долгое время, на крыше установят специальную решетку, как на третьей фотографии, на которой аисты смогут продолжить воспитание потомства так, чтобы им не мешал дым из трубы. 

Смотрите также:
Фотогалерея: Аисты в Германии

  • Рюген

    Немецкие аисты

    Ежегодно во время сезонной миграции над Германией пролетает около 200 тысяч аистов. Некоторые из них остаются здесь и устраивают гнезда. Этот кадр сделан во время заката на острове Рюген (Rügen) в Мекленбурге-Передней Померании.

  • Треплин

    Немецкие аисты

    Среди федеральных земель Германии по количеству белых аистов, выводящих потомство, первое место занимает Бранденбург. Здесь насчитывается около 1300 их пар. Этот кадр сделан в Треплине (Treplin).

  • Грос-Герау

    Немецкие аисты

    Район Грос-Герау (Groß-Gerau) в федеральной земле Гессен. Здесь находится самая большая колония белых аистов в Германии - около 180 пар.

  • Экхольт

    Немецкие аисты

    Черных аистов в Германии намного меньше - около 700 пар. Они стараются избегать людей, селятся в глухих и старых лесах возле водоемов. Эта фотография сделана в парке дикой природы Экхольт (Wildpark Eekholt), Шлезвиг-Гольштейн.

  • Лебус (Lebus)

    Немецкие аисты

    В начале 1970-х годов в Германии они были на грани исчезновения. Тогда их насчитывалось здесь меньше полусотни пар. В последние четверть века число черных аистов здесь хотя медленно, но все же растет. На фото - черный аист в Бранденбурге.

  • Фото: Hans-Jürgen Kelm / Niedersächsische Landesforsten

    Немецкие аисты

    В Европе больше всего черных аистов выводит потомство в Польше и Беларуси - примерно по одной тысяче пар. Эта фотография была сделана в 2010 году в Баварии, где тогда насчитывалось уже 105 пар. В начале прошлого века они были здесь почти полностью истреблены. Черные аисты в народных поверьях и легендах - антиподы аистов белых, символизируют горе и предвещают несчастье.

  • Лебус

    Немецкие аисты

    Белый аист на поле с овцами около бранденбургского города Лебус (Lebus) недалеко от границы с Польшей.

  • Лайферде

    Немецкие аисты

    Белые аисты Фридолин и Фридерике в нижнесаксонской коммуне Лайферде (Leiferde) в 2016 году.

  • Шлепциг

    Немецкие аисты

    Шлепциг (Schlepzig) в Шпревальде, Бранденбург.

  • Фройденталь

    Немецкие аисты

    Такой специальный знак и соответствующая надпись под ним призывают водителей сбавить скорость на шоссе в баден-вюртембергском Фройдентале (Freudental) в месяцы, когда аисты занимаются поисками пищи для своих птенцов.

  • Бибесхайм

    Немецкие аисты

    Бибесхайм-на-Рейне (Biebesheim am Rhein) в федеральной земле Гессен. Входит в состав района Грос-Герау.

  • Бибесхайм

    Немецкие аисты

    Еще один снимок из рейнского Бибесхайма.

  • Исни-им-Алльгой

    Немецкие аисты

    Дымоход на ратуше в городе Исни-им-Алльгой (Isny), Баден-Вюртемберг.

  • Дрезден

    Немецкие аисты

    Дрезден (Dresden), Саксония.

  • Экхольт

    Немецкие аисты

    Птенец аиста в парке диких животных Экхольт (Wildpark Eekholt), Шлезвиг-Гольштейн.

  • Овшлаг

    Немецкие аисты

    Этого аиста вскормили вручную в 2004 году в Швеции и назвали Карлсоном. Позже он обосновался в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн на подворье в районе Овшлаг (Owschlag).

  • Кирххайм

    Немецкие аисты

    Списанный старый кран понравился аистам в баварском Кирххайме (Kirchheim). Судя по фотографии, не только им одним.

  • Бальге

    Немецкие аисты

    За этих аистов можно не беспокоиться, хотя их гнездо находится на улице с названием "Около стрельбища". Бальге (Balge), Нижняя Саксония.

  • default

    Немецкие аисты

    Аист на крыше в окрестностях города Кандерн (Kandern) в Шварцвальде, Баден-Вюртемберг.

  • Шёнебек

    Немецкие аисты

    Гнездо аистов около города Шёнебек (Schönebeck) на Эльбе, Саксония-Анхальт.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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