Весна - время встречать аистов (фотогалерея)

В начале весны в Германию после зимовки вернулись первые аисты. Больше всего их насчитывается в Бранденбурге, но самая крупная колония находится на Рейне в районе Грос-Герау.
Возращение аистов - прекрасный повод, чтобы порадоваться приближению весны. (14.02.2020)
Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу - задом? Нет, в этом домике живет не Баба-яга. Он предназначен для птиц и летучих мышей. (18.03.2020)
Еще только наступил август, но кое-где в Германии можно уже наблюдать такие вот живописные осенние туманы. (05.08.2019)
Почтовые голуби являются такими же символами Рурской области в Германии, как каменный уголь и доменные печи. Шахты и многие заводы закрылись, но голуби остались. (03.01.2020)
Все больше этих перелетных птиц остаются зимовать в Баварии - там, где летом выводили потомство. (26.12.2019)