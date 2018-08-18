 Азербайджан запретил депутату партии Меркель въезд в страну | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.08.2018

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Мир

Азербайджан запретил депутату партии Меркель въезд в страну

Альберт Вайлер должен был сопровождать Ангелу Меркель в ее поездке в Грузию, Армению и Азербайджан. Но Баку считает депутата "нежелательной персоной", сообщает Bild.

Депутат бундестага от ХДС Альберт Вайлер

Депутат бундестага от ХДС Альберт Вайлер

Власти Азербайджана запретили депутату от партии Христианско-демократический союз канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) Альберту Вайлеру (Albert Weiler) въезд в страну. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщает газета Bild.

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Вайлер посещал в 2014 и в 2016 годах Нагорный Карабах, из-за которого продолжается конфликт между Азербайджаном и Арменией. Теперь Азербайджан называет Вайлера "нежелательной персоной". Решение о запрете на въезд для него было принято на высшем уровне, так что переговоры с азербайджанским послом об этом завершились безрезультатно, уточняет Bild.

Заместитель председателя парламентской группы по отношениям Германии со странами Южного Кавказа Альберт Вайлер должен был с 24 августа сопровождать Меркель в ее поездке в Грузию, Армению и Азербайджан.

Вайлер выразил обеспокоенность из-за ситуации в регионе. "Азербайджан с удовольствием представляет себя как демократию. Эти действия против демократически избранного депутата не имеет ничего общего с демократией", - сказал Вайлер. От поездки он собирается отказаться.

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    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока.

    Автор: Наталья Позднякова


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