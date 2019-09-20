 Администрация Трампа мешает Конгрессу узнать суть жалобы на президента | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.09.2019

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Мир

Администрация Трампа мешает Конгрессу узнать суть жалобы на президента

Жалоба сотрудника американской разведки на хозяина Белого дома связана с характером его разговора с одним из иностранных лидеров. По версии юриста Трампа, речь может идти о президенте Украины Владимире Зеленском.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Администрация президента США Дональда Трампа блокирует доступ членам Конгресса к информации, касающейся жалобы сотрудника американской разведки на хозяина Белого дома из-за характера его разговора с одним из иностранных лидеров, сообщило в пятницу, 20 сентября, агентство AP. В офисе генерального инспектора разведсообщества США (ICIG) жалобу расценивают как серьезную и не терпящую отлагательств.

Генинспектор Майкл Аткинсон написал комитету по разведке Палаты представителей Конгресса США два письма, уточняется в официальном блоге Lawfare, который ведется при поддержке Брукингского института в Вашингтоне.

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В первом послании отмечается, что Аткинсон признал жалобу "заслуживающей доверия", после чего перенаправил связанные с ней материалы Джозефу Магуайру, главе Управления директора Национальной разведки США (ODNI), которое координирует работу всех американских разведслужб.

Во втором письме Майкл Аткинсон отмечает, что не согласился с мнением Магуайра, что суть инцидента не стоит доводить до сведения Конгресса США, а профильным комитетам Сената и Палаты представителей по разведке информация о произошедшем должна быть доложена лишь в общих чертах.

Глава Нацразведки может покрывать президента

В этой связи уже был высказан ряд опасений, что глава ODNI может неправомочно покрывать президента, отмечает агентство AFP.

Газеты The Washington Post и The New York Times 19 сентября сообщили со ссылкой на источники, что жалоба неназванного сотрудника американской разведки, в частности, касалась Украины и затрагивала национальные интересы США.

Инцидент может быть связан с Зеленским

Позднее в интервью телеканалу CNN Рудольф Джулиани высказал мнение, что инцидент мог быть связан с телефонным разговором президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

По версии СМИ, Трамп во время беседы с Зеленским намекнул, что блокирует выделение 250 млн долларов в качестве военной помощи Украине, если Киев откажется начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Согласно этой информации, украинские власти, предположительно, должны были содействовать кампании по переизбранию Трампа на посту президента США, открыв расследование в отношении одного из главных соперников Трампа на выборах в 2020 году, уточняет Reuters.

Ранее The New York Times сообщила, что адвокат Трампа Джулиани "настоятельно призывал" киевские власти выяснить, могли ли поездки Байдена в Украину в 2016 году быть связаны с деловыми интересами его сына.

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    Автор: Илья Коваль


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