Администрация США заявила об угрозе климатических изменений для экономики

Потепление климата представляет собой все большую угрозу как американской, так и глобальной экономике. К такому выводу пришли авторы исследования, подготовленного правительственной Программой США по исследованию глобальных изменений. "К середине столетия ежегодные убытки Соединенных Штатов от изменения климата могут составлять сотни миллиардов долларов", - указывается в опубликованном в пятницу, 23 ноября, докладе.

Если мировое сообщество не предпримет решительных и неослабных мер противодействия, следует ожидать, что изменение климата будет наносить ущерб инфраструктуре и собственности Соединенных Штатов, а также снижать темпы экономического роста, указали авторы доклада, насчитывающего более тысячи страниц.

К концу века убытки могут превысить нынешний ВВП многих штатов

По их мнению, в глобальных масштабах потепление климата будет оказывать все большее влияние на торговлю США, включая импортные и экспортные цены, а также на американские компании, имеющие производство в других странах и зарубежных поставщиков.

По прогнозу авторов исследования, ежегодные потери в некоторых секторах экономики к концу века достигнут сотен миллиардов долларов - больше, чем нынешний ВВП многих штатов США. Особенно крупные убытки, как ожидается, понесут регионы на побережьях страны из-за повышения уровня моря и штормовых явлений. Из некоторых регионов, в частности, в Луизиане и Аляске, люди будут вынуждены переселиться, считают ученые.

Последствия изменений климата очевидны уже сейчас

Некоторые последствия климатических изменений, в частности, экстремальные метеорологические условия, можно наблюдать уже сейчас, отмечается далее в докладе. При этом все заметнее становится связь подобных явлений с вызванным человеком потеплением планеты. В частности, ученые указали на обширные пожары в Калифорнии и мощные ураганы на территории США. Подобные катастрофы все чаще случаются в стране из-за изменений климата, подчеркнули они.

С 2015 года - рекордный ущерб от природных катастроф

За последние годы Соединенные Штаты понесли рекордный ущерб в результате природных катастроф. С 2015 года эти убытки составили около 400 миллиардов долларов, отмечается в докладе.

Программа США по исследованию глобальных изменений уже в четвертый раз представила обширный доклад по проблеме изменений климата. Он базируется на более чем тысяче проведенных ранее исследований. В составлении доклада участвовали более чем 300 ученых.

Выводы противоречат политике Трампа

Выводы правительственной комиссии во многом противоречат неоднократным высказываниям президента США Дональда Трампа и его политике в области окружающей среды. В июне 2017 года он объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату. Цель договоренностей касается, в первую очередь, не климата, а финансовых выгод для ряда стран, заявил он.

Представленный в 2017 году доклад Программы США по исследованию глобальных изменений глава Белого дома назвал бессмыслицей, а изменения климата он считает "шуткой". Ранее, в 2012 году, Трамп написал в Twitter, что концепцию глобального потепления придумали китайцы, чтобы "сделать неконкурентоспособным американское производство".

Вместе с тем в октябре 2018 года американский президент признал, что больше не считает изменения климата "вымыслом". "Не думаю, что это все выдумка. Полагаю, разница все же существует. Однако не уверен, что она вызвана человеческими факторами. Скажу так: я не хочу платить триллионы долларов. Не хочу терять миллионы рабочих мест", - подчеркнул он.

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