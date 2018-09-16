 Администрация Приморья объявила о победе единороса Тарасенко на выборах губернатора | Новости из Германии о России | DW | 18.09.2018

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Россия

Администрация Приморья объявила о победе единороса Тарасенко на выборах губернатора

В крайизбирком поступило более 80 жалоб, большинство на подкуп избирателей со стороны кандидата от КПРФ, утверждается на сайте администрации. КПРФ оспорит победу Тарасенко в суде.

Кандидат в губернаторы Приморья единорос Андрей Тарасенко

Кандидат в губернаторы Приморья единорос Андрей Тарасенко

По предварительным итогам обработки 100 процентов протоколов участковых избирательных комиссий в Приморском крае временно исполняющий обязанности губернатора кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов и стал победителем, сообщается во вторник, 18 сентября, на сайте краевой администрации.

Контекст

Выборы губернатора Приморского края - главный скандал в России на сегодня. Победа ушла из рук кандидата от КПРФ в последний момент. Эксперты говорят, что Кремль ждут политические издержки. (17.09.2018)

Скандал вокруг выборов губернатора Приморья может подтолкнуть российскую власть полностью отказаться от имитации демократии и перейти к неприкрытой диктатуре, считает Федор Крашенинников. (17.09.2018)

После подсчета 95% бюллетеней кандидат от КПРФ опережал кандидата от "Единой России". Однако в самом конце подсчета результатов единоросс стал лидером голосования. (17.09.2018)

Правозащитная организация выпустила соответствующее заявление в связи с сообщениями о массовых фальсификациях на губернаторских выборах в регионе. "Голос" призвал власти объективно расследовать все жалобы. (17.09.2018)

Как уточняется в официальном сообщении, "второй кандидат (от КПРФ. - Ред.) Андрей Ищенко отстал от соперника на 1,5%, набрав 48,06%". В краевую избирательную комиссию поступило более 80 жалоб на нарушение избирательного законодательства в ходе второго тура выборов губернатора, "большинство жалоб - на подкуп избирателей со стороны кандидата Андрея Ищенко", утверждается на сайте администрации Приморского края.

В тот же день стало известно, что территориальная избирательная комиссия Советского района Владивостока отменила результаты выборов по 13 участкам. В результате срабатывания пожарной сигнализации была проведена эвакуация, и "какие-то документы могут быть утрачены", заявил член избиркома Сергей Иванович.

КПРФ оспорит победу Тарасенко в суде

Ранее, 17 сентября, на брифинге руководства КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов назвал выборы в Приморском крае "политическим Чернобылем" и "криминальным беспределом". После подсчета 95% голосов Ищенко имел отрыв в 5-7%, который уже невозможно было ликвидировать. "Но после этого подсчет остановили на четыре часа и стали набивать урны сугубо бандитскими методами, чтобы протащить и.о. губернатора Тарасенко", заявил  Зюганов, пообещав доказать победу кандидата от КПРФ в суде.

В свою очередь, Андрей Ищенко заявил "Интерфаксу", что его сторонники продолжают подавать жалобы на фальсификации в крайизбирком и готовят жалобы в Центризбирком. Официальные итоги второго тура выборов в Приморье не будут подведены до рассмотрения всех жалоб, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

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    Автор: Сергей Елкин


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Что означает скандал на выборах в Приморье для Кремля

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Как видит кампанию по выборам президента России и участие в ней кандидатов на главную должность страны карикатурист Сергей Елкин. (12.02.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение о победе единороса Тарасенко на выборах на сайте администрации Приморья

Заявление о выборах в Приморье на сайте КПРФ

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