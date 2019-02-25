Администрации Бонна предлагают завести служебного кота (фото)

Главное требование к возможному будущему сотруднику - умение ловить мышей.
Бонн • Необычная вакансия может появиться скоро в немецком городе федерального значения и бывшей столице ФРГ - Бонне. В здешнем 17-этажном здании городской администрации наблюдается настоящее нашествие мышей. Проблему пытаются решить с помощью мышеловок, но пока особых успехов не добились. Разъяснительная кампания среди сотрудников, которых призвали убирать остатки бутербродов и прочих продуктов питания так, чтобы они не служили кормом для грызунов, тоже результатов не принесла.
Одна из фракций городского совета решила прибегнуть к другому и хорошо проверенному тысячелетиями методу - завести служебного кота, последовав примеру из Лондона, где такой кот по кличке Ларри служит в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. Сейчас этот вопрос официально поставлен на обсуждение.
Правда, если он будет решен положительно, сначала в здании придется оснастить кошачьими лазейками все пожарные двери, а это может занять некоторое время, так что потенциальным котам-кандидатам можно пока не торопиться.
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