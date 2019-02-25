 Администрации Бонна предлагают завести служебного кота (фото) | Кадр дня | DW | 21.03.2019

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Кадр за кадром

Администрации Бонна предлагают завести служебного кота (фото)

Главное требование к возможному будущему сотруднику - умение ловить мышей.

Кот после удачной охоты. Фото из архива

Бонн • Необычная вакансия может появиться скоро в немецком городе федерального значения и бывшей столице ФРГ  - Бонне. В здешнем 17-этажном здании городской администрации наблюдается настоящее нашествие мышей. Проблему пытаются решить с помощью мышеловок, но пока особых успехов не добились. Разъяснительная кампания среди сотрудников, которых призвали убирать остатки бутербродов и прочих продуктов питания так, чтобы они не служили кормом для грызунов, тоже результатов не принесла.

Одна из фракций городского совета решила прибегнуть к другому и хорошо проверенному тысячелетиями методу - завести служебного кота, последовав примеру из Лондона, где такой кот по кличке Ларри служит в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. Сейчас этот вопрос официально поставлен на обсуждение. 

Правда, если он будет решен положительно, сначала в здании придется оснастить кошачьими лазейками все пожарные двери, а это может занять некоторое время, так что потенциальным котам-кандидатам можно пока не торопиться.

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  • Европейская короткошерстная

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    Европейская короткошерстная

    Это самая популярная в Германии кошачья порода и самая популярная ее разновидность. Как известно, именно трехцветная кошка приносит счастье. Вывели эту породу в середине ХХ века. Такая кошка не любит сидеть в четырех стенах, ей важно бывать на улице. Она живая, умная и очень ласковая. Кроме того, вынослива и редко болеет.

  • Мейн-кун

    Любимые кошки немцев

    Мейн-кун

    На втором месте по популярности у немцев - кошка породы Мейн-кун (Maine Coon). У этих кошек американское происхождение и название, дословно - "мэнский енот". Кошки довольно крупные: самцы могут весить до 12 килограммов, самки - до 6-7 килограммов. У них огромный пушистый хвост и высокий интеллект. Это одна из немногих пород кошек, которые поддаются дрессировке.

  • Британская короткошерстная

    Любимые кошки немцев

    Британская короткошерстная

    Это сильные, добрые, умные, ласковые кошки. У "британцев" - спокойный и терпеливый характер. Британские короткошерстные бывают разных окрасов, но самые популярные у немцев - серо-голубой, лиловый и черный.

  • Персидская кошка

    Любимые кошки немцев

    Персидская кошка

    У персидских кошек - длинная шерсть, пушистый хвост, маленький, широкий нос и слегка приплюснутая мордочка. Персидские кошки не могут жить вне дома. Охотнее всего они лежат на диване или в мягком кресле. Вместе с тем очень любопытны.

  • Сиамская кошка

    Любимые кошки немцев

    Сиамская кошка

    Зато сиамские кошки очень активны. У них тонкое, длинное и гибкое тело, большие миндалевидные глаза ярко-голубого цвета, большие уши и длинный хвост с заостренным кончиком. Шерсть короткая, светлая, но хвост, уши, кончики лап и мордочка - почти черные.

  • Бенгальская кошка

    Любимые кошки немцев

    Бенгальская кошка

    Говорят, что бенгальская кошка - это результат скрещивания обыкновеной домашней кошки с леопардом, хотя вывели ее в Америке. Бенгалы - довольно крупные, у них хорошо развит охотничий инстинкт. Они очень грациозны и пластичны. И что самое необыкновенное: в отличие от подавляющего большинства кошек любят воду.

  • Норвежская лесная кошка

    Любимые кошки немцев

    Норвежская лесная кошка

    Полюбилась немцам и норвежская лесная кошка. "Норвежки" - пушистые, крупные, элегантные и свободолюбивые. Они тянутся к людям, любознательны и игривы. Как правило, у них нет агрессии и шкодливости.

  • Шотландская прямоухая кошка

    Любимые кошки немцев

    Шотландская прямоухая кошка

    Как уже говорит их название, исторической родиной скоттиш-страйтов является Шотландия. Расцветка их настолько разнообразна, что каждый может выбрать себе котенка по вкусу.

    Автор: Виктор Вайц


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