Адвокат Юрия Дмитриева надеется на оправдательный приговор историку

У дела Юрия Дмитриева, если судить законно и справедливо, иной перспективы кроме оправдания нет, заявил DW вечером в среду, 12 июня, адвокат карельского историка Виктор Ануфриев. "Я думаю, что обвинение в суде рассыпется. Я полагаю, что у суда нет другого выхода, кроме как признать его в очередной раз невиновным", - сказал Ануфриев в тот же вечер на церемонии вручения премии Фонда Бориса Немцова "За смелость" в Бонне. Правозащитник и руководитель карельского отделения общества „Мемориал" Юрий Дмитриев уже во второй раз стал одним из финалистов премии.

Выступая на церемонии, адвокат напомнил, что в конце июня 2018 года против Дмитриева было возбуждено второе уголовное дело по статье, по которой ему грозит до 20 лет лишения свободы. Его обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Судебное разбирательство проходит с сентября прошлого года в закрытом режиме, комментариев по нему никто не дает, много об этом узнать общественности сейчас невозможно. По словам Ануфриева, сейчас разбирательство находится на стадии предъявления "так называемых доказательств стороны обвинения, потому что каких-либо доказательств, которые можно было бы положить в основу обвинительного приговора, собственно говоря, нет".

Виктор Ануфриев (слева), Любовь Соболь и Илья Новиков на церемонии присуждения премии Бориса Немцова

"Главное, чтобы на финише был положительный результат"

В общей сложности Дмитриев находится под арестом в петрозаводском следственном изоляторе уже более двух лет. "Позиция Дмитрия Алексеевича жесткая, твердая, потому что он знает, что ничего не совершал в отношении своей приемной дочери. В этом за все это время убедился и я в полном объеме", - сказал адвокат. Кроме того, по его словам, это подкреплено заключением нескольких экспертиз, которые прямо указывали на то, что у Дмитриева нет психических, сексуальных отклонений, как нет и педофильных наклонностей.

По словам адвоката, Дмитриев чувствует себя нормально несмотря на длительное пребывание в СИЗО. "Главное, чтобы на финише был положительный результат, чтобы он вышел чистым", - сказал Ануфриев и привел слова самого правозащитника: "Я буду сидеть столько, сколько надо, но чтобы я вышел с гордо поднятой головой".

Особенностью Карелии, по мнению адвоката, является то, что это приграничный регион, и в нем высока роль силовых структур. В связи с этим "проблемы" могут возникать у живущих там людей, в частности у Юрия Дмитриева. Однако это не создает никаких сложностей в работе Ануфриева как адвоката. "Мы встречаемся с Дмитриевым, когда пожелаю. Вскоре я поеду туда уже в 63-й раз", - сказал он.

Оправдательный приговор Дмитриеву отменен

В ходе первого судебного процесса Юрию Дмитриеву вменяли в вину развратные действия с приемной дочерью Натальей и изготовление детской порнографии. Петрозаводский городской суд 5 апреля прошлого года полностью оправдал Дмитриева по этим статьям, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. Одновременно суд объявил Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до трех месяцев ограничения свободы.

Однако 14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор Дмитриеву, вынесенный первой инстанцией, и отправил дело на новое рассмотрение. Историк находился под подпиской о невыезде.

Деятельность в "Мемориале"

В "Мемориале" Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Последние 27 лет своей жизни историк посвятил поиску захоронений времен сталинского террора. Им установлены имена, даты рождения и смерти почти 8000 расстрелянных. Самой крупной находкой Дмитриева стал Сандармох - место, где были расстреляны 9000 заключенных из Соловков и лагерей Беломорканала. За свою деятельность он награжден Польшей знаком отличия "Крест Заслуги".

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