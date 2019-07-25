Адвокат украинских моряков: Надеюсь, задержание танкера не помешает их освобождению

В четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали в порту Измаила российский танкер "Nika Spirit". По данным Киева, именно это судно блокировало украинские военные корабли в Керченском проливе осенью 2018 года. Прокуратура называет танкер вещественным доказательством в деле о захвате украинских военных кораблей 25 ноября 2018 года и готовит ходатайство об аресте.

Параллельно идут переговоры об освобождении украинских моряков в России. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всех 24 членов экипажа катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу". Однако уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова просит российское следствие изменить меру пресечения - отпустить моряков под ее личное обязательство. Их адвокат Николай Полозов объяснил DW, почему для Москвы это был бы оптимальный способ исполнения решения международного трибунала, даже после задержания танкера в Одесской области.

DW: Повлияет ли задержание российского танкера на переговоры об освобождении украинских моряков?

Николай Полозов: Надеюсь, что нет. Ведь освобождение украинцев - требование Международного трибунала по морским делам, и выполнение этого решения остается важным для России. Я видел заявления МИД РФ о том, что он озабочен возможным арестом членов экипажа танкера, но, насколько я понимаю из сообщений, никого не арестовали.

- То есть взаимных арестов и торгов по освобождению заложников не будет?

- Думаю, что нет. Прямо скажем, в деле украинских моряков Россия нарушает международное законодательство. Надеюсь, Украина подобную практику применять не будет.

- Как скоро может быть рассмотрена просьба Людмилы Денисовой об освобождении украинцев под ее поручительство?

- Омбудсмен Людмила Денисова подала ходатайство на прошлой неделе. Украинское посольство передало это ходатайство через МИД. В настоящее время оно поступило в следственное управление, но еще не доведено непосредственно до следователя, который ведет это дело.

Я думаю, это прежде всего вопрос документооборота, но всегда есть обстоятельства, которые могут влиять на замедление или ускорение этого процесса. По закону следователь должен принять решение в течение трех дней после того, как к нему поступило ходатайство, но этот срок еще не отсчитывается.

- А были ли прецеденты выдачи подозреваемых на поруки иностранным гражданам в российском уголовном процессе?

- Не то чтобы это распространенная практика, но подобные ситуации были, когда и иностранных граждан выдавали под поручительство. В нашем случае это вопрос не столько юридической, сколько политической целесообразности для российских властей. Но это никак не противоречит закону и укладывается в парадигму, озвученную в российской ноте от 25 июня. Там было указано, что Россия готова выполнить приказ Международного трибунала по морским делам, но поскольку трибунал не обязал и не запретил России продолжать уголовное дело, то освобождение моряков следует оформить в рамках российского процессуального законодательства. Одна из форм - изменение меры пресечения.



Вторая часть приказа трибунала - возвращение моряков домой

- То есть вместо содержания под стражей им могут назначить залог или домашний арест?

- Или подписку о невыезде. Но вторая часть приказа трибунала в отношении моряков - это их возвращение домой. В таком случае мера пресечения должна предусматривать возможность пересечения границы без нарушения закона. Подписка о невыезде ограничивает это право, залог и домашний арест - тоже, а вот личное поручительство - нет. Поэтому, на мой взгляд, процессуально это одна из оптимальных форм выполнения приказа трибунала в нынешних обстоятельствах.

- Но за этими процессуальными действиями все равно стоят договоренности дипломатов?

- Безусловно, вопрос лежит в плоскости межгосударственных переговоров. Но если бы в России не приняли принципиального решения выполнять приказ трибунала, то наверное не обращались бы с такой нотой по схеме, фактически предложенной трибуналом. Трибунал четко написал: в 119-м пункте - что не запрещает России расследовать это дело или открывать новые дела по этим обстоятельствам, а в 124-м пункте - освободить моряков и вернуть корабли. То есть, здесь иного пути нет. Может быть, конечно, волюнтаристский подход: ничего не оформлять, волевым решением посадить всех в самолет и отправить домой, но российские власти решили по нему не идти.

- Как дальше будет развиваться российское расследование?

- Досудебное расследование уже завершено, обвинительный акт будет составлен после того, как мы ознакомимся с материалами уголовного дела. Фактически с 23 июля моряки начали знакомиться с материалами, на следующей неделе следствие, скорее всего, предоставит график ознакомления адвокатов. Объем там порядка 20 томов. Учитывая, что эти материалы существуют только в одном экземпляре, процесс займет два-три месяца.

- Открыло ли следствие какие-то новые обстоятельства?

- Официальная канва дела соответствует уже обнародованным обвинениям: моряков обвиняют в незаконном пересечении границ РФ организованной группой, нарушении порядка мирного прохода через Керченский пролив, предусмотренного в том числе и российскими нормативно-правовыми актами, и так далее. В общем, все то, что транслировалось российскими властями последние месяцы.

Наша позиция диаметрально отличается: мы и сами моряки требуем считать их военнопленными. Военные моряки и военные суда обладают иммунитетом, согласно нормам международного права. Соответственно, даже если допустить, что было что-то нарушено, привлечь экипаж к уголовной ответственности нельзя. Ответственность должно нести государство флага. Сам же процесс по существу уже рассматривается в Международном трибунале по морскому праву, который и установит, был ли сам факт нарушения, а также меру ответственности сторон.

Но судьба моряков должна быть решена конкретно в рамках приказа трибунала - незамедлительно. Дальнейшее задержание моряков, на мой взгляд, работает против российских властей и может стать поводом для обсуждения на Западе дальнейших санкций.

- Виделись ли вы с кем-либо из подзащитных после продления им меры пресечения?

- Вчера я встречался с Денисом Гриценко (35-летним капитаном катера "Бердянск". - Ред.). Могу сказать, что Денис в хорошей физической форме и прекрасном моральном состоянии. После суда, который состоялся на прошлой неделе, моряки пообщались со своими близкими. Обычно после этого чувствуют воодушевление. Здесь у них уже есть ощущение, что вопрос будет разрешен позитивно, и поэтому настрой очень хороший. Гриценко верит, что ему совсем недолго осталось находиться в российской тюрьме, и он скоро вернется домой к близким.

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