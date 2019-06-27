 Адвокат сообщил о завершении следствия по делу украинских моряков | Новости из Германии о России | DW | 09.07.2019

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Россия

Адвокат сообщил о завершении следствия по делу украинских моряков

По словам Николая Полозова, теперь начнется следующая стадия - "ознакомление с материалами уголовного дела". Возможно, 17 июля суд рассмотрит ходатайство о продлении содержания моряков под стражей.

Украинские моряки в московском суде (Фото из архива)

Украинские моряки в московском суде (Фото из архива)

Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. Об этом во вторник, 9 июля, написал на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов. "Предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств", - отметил юрист.

Контекст

Украина просит Международный трибунал по морскому праву обязать Россию вернуть захваченные у Керченского пролива корабли и освободить украинских моряков. Решение ожидается 25 мая. Репортаж DW из Гамбурга. (10.05.2019)

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Россия не выполнила предписание Международного трибунала ООН по морскому праву, требовавшего незамедлительно освободить украинских моряков и суда, захваченные во время конфликта в Керченском проливе. (27.06.2019)

По словам Полозова, теперь начнется следующая стадия - "ознакомление с материалами уголовного дела". Адвокат также сообщил, что, вероятнее всего, следствие на следующей неделе обратится в суд с ходатайством о продлении срока содержания моряков под стражей. Судебные заседания по продлению меры пресечения, возможно, пройдут 17 июля.

Конфликт в Керченском проливе

25 ноября 2018 года три украинских корабля были силой остановлены российской береговой охраной в международных водах неподалеку от аннексированного Россией Крыма при попытке пройти через Керченской пролив из Черного моря в Азовское. Украинское руководство считает захваченных Россией моряков военнопленными. Россия со своей стороны обвиняет их в нарушении ее государственной границы.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге потребовал от Москвы незамедлительно освободить и вернуть в Украину захваченные в Керченском проливе украинские суда и всех арестованных моряков. Не позднее 25 июня Украина и Россия должны были представить трибуналу отчет о выполнении этого решения. Москва изначально заявила, что выполнять его не намерена, поскольку предусмотренные конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров не применимы к инциденту в Керченском проливе, а трибунал по морскому праву не имеет юрисдикции в данном вопросе.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину на русском языке и попросил вернуть моряков в Украину. 29 июня на пресс-конференции после саммита G20  в Осаке Путин заявил, что "мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос (с моряками - Ред.) решим".

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    Автор: Евгений Тейзе


Смотреть видео 02:23

Киев хочет освободить украинских моряков с помощью Международного трибунала по морскому праву

Контекст

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

Инциденту 25 ноября с обстрелом российскими кораблями украинских катеров и буксира предшествовали месяцы напряженности в Азовском море. DW - о главных этапах противостояния в Керченском проливе. (28.11.2018)  

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Пост Николая Полозова

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