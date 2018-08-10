Адвокат Сенцова: Состояние Олега значительно ухудшилось

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, который отбывает 20-летний тюремный срок в российской колонии в полярном городе Лабытнанги, голодает с 14 мая, требуя освобождения всех украинских политзаключенных, содержащихся в РФ. За это время он потерял в весе около 30 кг, а его нынешнее состояние специалисты оценивают как критическое. В своем письме к сестре Сенцов написал, что "конец близок".

Более месяца назад мать Олега обратилась к российскому президенту с просьбой о помиловании сына. Официального ответа от Кремля до сих пор так и не прозвучало. Адвокат Дмитрий Динзе несколько дней назад посетил Олега Сенцова в колонии. Об этой встрече и возможном помиловании украинца Динзе рассказал DW.

- Когда вы в последний раз видели Олега Сенцова? Как изменилось его физическое и моральное состояние с момента вашей предыдущей встречи?

Дмитрий Динзе: В последний раз мы виделись 7 августа. Настроение у него нормальное, бодрое, но физическое состояние достаточно плохое. В Лабытнангах две недели стояла жара +40, он ее очень плохо переносит, что значительно ухудшило его состояние. На фоне этого обострилось не только его хроническое заболевания сердца, но и добавились проблемы с почками и печенью. У него анемия, пониженный гемоглобин, не вырабатываются кровяные тельца и немеют конечности. Он продолжает употреблять те же смеси для поддержания сознания, что и раньше.

- Вчера двоюродная сестра Олега Наталья Каплан опубликовала информацию из письма Сенцова, которое вы передали ей. Он написал в нем, что "конец уже близок, и это - не освобождение". Олег по-прежнему не намерен прекращать голодовку?

- Да, он не намерен прекращать голодовку. Сенцов намерен идти до конца. "Если придется умереть, значит, умру", говорит Олег.

- Олега уже привозили в гражданскую больницу для обследования и возможного лечения, но он категорически отвергает этот вариант. Вам известно, что там произошло?

- Как выразился Олег, к нему в этой больнице проявили скотское отношение. Пообещали приковать к кровати и кормить так, как посчитают нужным, а с его мнением не считаться. Когда Олег это услышал, то сказал, чтобы его немедленно оттуда увозили, потому что он не намерен давать возможности этим извергам проводить над собой какие-либо процедуры. В этой больнице поняли, кто к ним приехал, поэтому и проявили соответствующее отношение.

Поэтому Олег ни при каких условиях не хочет ехать в эту больницу, потому что понимает, что над ним там будут издеваться. В тюремной больнице к нему достаточно хорошо относятся, он нашел общий язык с главным врачом.

- Почти месяц назад мать Сенцова написала прошение о помиловании на имя Владимира Путина, но до сих пор никакой реакции не последовало. Как вы считаете, почему? Были ли уже случаи, когда подобные прошения оставались без рассмотрения?

- Таких прошений, которые так и остаются не рассмотренными, в России очень много. Скорее удивительно, если они удовлетворяются, (их доля) меньше одного процента. Комиссия по помилованию работает формально, то есть находит формальные причины для отказа. Она специально создана как фильтр, чтобы не перегружать администрацию президента такими письмами.

Поэтому Песков сегодня и "отчитался" о ходе этого процесса (имеется в виду процедура рассмотрения прошения о помиловании - Ред.). Для рассмотрения комиссией прошения о помиловании необходимо от двух недель до месяца, чтобы дать заключение и рекомендации президенту. Поэтому дело Сенцова фактически отправили к первоначальному фильтру, вместо того, чтобы самостоятельно принять решение, хотя они на это имеют право.

- Есть ли возможность подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) по причине болезни, ведь у Олега случился уже второй криз?

- Есть отдельная статья УПК РФ, согласно которой человек должен отбыть по вынесенному ему приговору не менее трех четвертых срока, чтобы иметь право подать свое первое прошение об УДО. У Сенцова, соответственно, это наступит еще нескóро. Что касается заболеваний, которые оговариваются в этой статье, они должны быть неизлечимым - четвертая степень рака, СПИД последней стадии, саркома и т.д.

У Олега же никакого неизлечимого заболевания нет, он сам говорит: "Я не болею, я голодаю!". А заболевания развиваются на фоне этой голодовки. И причиной его смерти может быть голодовка, а не заболевания. Если бы такой правовой механизм (возможность ходатайствовать об УДО - Ред.) был, с нашей стороны он давно уже бы был запущен.

- Вы также несколько дней назад опубликовали письмо, в котором шла речь о просьбе отправить Сенцова на лечение в Крым. Но Олег не считает, что это хорошая идея. Вы разделяете его позицию?

- По делу Сенцова работают два адвоката - Наталья Добрева по линии ЕСПЧ и я по внутренней линии. Было решение ЕСПЧ о том, чтобы создать больничные условия содержания Сенцова с учетом его положения - голодовки, обострения заболеваний и их последствий. ЕСПЧ постановил, что нужно улучшить его медицинскую поддержку, но не в условиях заключения, а в условиях гражданской больницы.

Также в этом постановлении говорится, что это должно происходить не в трех тысячах километров от его дома, а в Крыму, чтобы в случае фатальных последствий для его здоровья, у него была возможность попрощаться с близкими.

При встрече я ему об этом сообщил. Олег сказал, что сейчас он находится в нормальных условиях в тюремной больнице, а что его ожидает, к примеру, в крымской гражданской больнице, он не знает. У него нет гарантий условий содержания в Крыму, нет гарантий в безопасности его транспортировки - ведь обычный этап в его состоянии он может просто не пережить. Соответственно, поэтому он и отказался от этого варианта. Когда у него появятся такие гарантии, он рассмотрит эту возможность. Нам, как адвокатам, важно обеспечить ему возможность выбора.

- Как вы считаете, являются ли эффективными международные акции поддержки Сенцова, открытые письма от политиков и выдающихся деятелей культуры? Что еще могла бы сделать международная общественность для его освобождения?

- Естественно, я считаю, что поступки отдельных людей и массовые акции по всему миру очень важны. Эти действия нужно однозначно продолжать. Но также и дипломатическими путями необходимо добиваться освобождения всех украинских политзаключенных - для кого-то добиться помилования, для кого-то - обмена на российских политзаключенных.

Я бы предложил и Украине в рамках жеста доброй воли помиловать одного из российских граждан, чтобы дать возможность России в ответ освободить кого-то из украинских заключенных. Так сказать, запустить этот процесс и первой сделать реальный шаг.

Смотрите также:

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Павел Гриб 20-летний Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, куда он отправился на встречу с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях. Позднее стало известно, что молодой человек пребывает в следственном изоляторе в городе Краснодаре по обвинению в терроризме. Его адвокат заявила, что Павла похитили сотрудники ФСБ.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Олег Сенцов Украинского режиссера задержали в Симферополе весной 2014 года, обвинив в создании террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский военный суд в Ростове приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая 2018 года, находясь в колонии "Белый медведь" в Заполярье, Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключённых в РФ.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Александр Кольченко 27-летний Александр, житель аннексированного Крыма, также проходит по "делу Сенцова". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе, обвинив в участии в террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский суд в Ростове приговорил его к 10 годам заключения. Свою вину, как и Олег Сенцов, он не признал. Заключение Александр Кольченко отбывает в колонии на Урале.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Алексей Чирний Преподаватель истории, крымчанин Алексей Чирний - еще один фигурант дела "крымских террористов". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе и подвергли пыткам, выбивая показания против Олега Сенцова. Чирний - единственный, кто пошел на сделку со следствием. Северо-Кавказский военный суд приговорил его к семи годам заключения. Чирний отбывает заключение в колонии в Шахтах Ростовской области РФ.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Сергей Литвинов 34-летнего жителя Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года и обвинили в участии в "карательных операциях" батальона "Днепр", в частности, в массовых убийствах и изнасилованиях. Позднее обвинения были сняты и заменены обвинением в разбое. Суд в Ростовской области приговорил Литвинова к 8 с половиной годам заключения. Литвинов содержится в колонии строгого режима в Магадане.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Николай Карпюк 53-летний Николай Карпюк - житель Ровенской области, задержан в марте 2014 года. Обвинен в убийстве российских военных в Чечне в 1994-1995 годов. Дал признательные показания на себя и других участников дела, позднее отказался от них, заявив, что они были даны под пытками. Приговорен к 22,5 годам лишения свободы. Десять лет он будет сидеть в тюрьме, а затем его отправят в колонию строгого режима.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Станислав Клых Клыха задержали в августе 2014 года в РФ по тем же обвинениям, что и Николая Карпюка. По данным защиты, доказательств пребывания Клыха в Чечне нет. За время следствия подвергался пыткам и воздействию психотропных веществ. Приговорен к 20 годам заключения, сначала в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. В настоящее время находится в психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Владимир Балух Проживающего в аннексированном Крыму Владимира Балуха, вывесившего на своем доме флаг Украины и табличку "Улица героев Небесной сотни", приговорили к трем годам и трем месяцам колонии-поселения по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. По новому делу о нападении на начальника ИВС он приговорен к пяти годам колонии. 19 марта 2018 года Балух в знак протеста объявил голодовку.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Роман Сущенко Корреспондента украинского информагентства "Укринформ" Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года во время поездки к брату. 4 июня 2018 года его приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже и сборе секретной информации о работе российских военных и Росгвардии. Процесс проходил в закрытом режиме.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Александр Костенко После аннексии Крыма бывшего украинского милиционера из Симферополя Александра Костенко обвинили в причинении вреда бойцу "Беркута" во время массовых протестов в Киеве в феврале 2014 года. Киевский районный суд Симферополя приговорил его к 4 годам и двум месяцам лишения свободы, после апелляции срок снизили до 3 лет 11 месяцев. Костенко отбывает наказание в исправительной колонии Кирово-Чепецка. Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская

