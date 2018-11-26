 Адвокат Сенцова сообщил об изменениях в организме режиссера после голодовки | Новости из Германии о России | DW | 26.11.2018

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Россия

Адвокат Сенцова сообщил об изменениях в организме режиссера после голодовки

Врачи обнаружили у украинского режиссера изменения в почках, сердце и печени, заявил Дмитрий Динзе. Олег Сенцов держал голодовку в российской колонии с 14 мая по 5 октября 2018 года.

Олег Сенцов в суде Ростова-на-Дону (фото из архива)

Олег Сенцов в суде Ростова-на-Дону (фото из архива)

Врачи обнаружили у украинского режиссера Олега Сенцова, который в течение 145 суток держал голодовку в российской колонии, "изменения в почках, сердце и печени". Об этом адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщил в соцсети Facebook в понедельник, 26 ноября. По словам защитника, Сенцова "вывозили в больницу". Как выявленные изменения повлияют на здоровье отбывающего наказание в колонии в городе Лабытнанги режиссера - неизвестно, добавил Динзе.

Дело Олега Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании на территории аннексированного Россией полуострова Крым террористического сообщества. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России. 5 октября Сенцов заявил, что вынужден прекратить голодовку в связи с "насильственным кормлением".

Контекст

Российские власти едва ли освободят украинского режиссера Сенцова, потому что больше всего боятся показать слабость, пишет Константин Эггерт. (29.09.2018)

20 лет колонии строгого режима - такой приговор украинскому режиссеру Олегу Сенцову вынес суд в Ростове, признав его виновным в терроризме. Это гол Москвы в свои ворота, считает Юрий Решето. (25.08.2015)

В Москве и других городах неоднократно проходили акции в поддержку Сенцова. Российские и зарубежные деятели культуры выступали с требованиями освободить режиссера и других политических заключенных.

25 октября председатель Европарламента Антонио Тальяни объявил, что Сенцову присуждена премия имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" 2018 года. "Проявив мужество и решительность, подвергнув угрозе собственную жизнь, режиссер Олег Сенцов стал символом борьбы за освобождение политических заключенных, удерживаемых в России и во всем мире", - отмечается в заявлении Европарламента. Депутаты выразили свою солидарность с украинским режиссером и вновь призвали к его немедленному освобождению.

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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Олегу Сенцову присудили премию имени Сахарова

Контекст

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

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Ссылки в интернете

Сообщение Дмитрия Динзе в Facebook

Аудио- и видеофайлы по теме

Олегу Сенцову присудили премию имени Сахарова  

Сестра Сенцова Путину: Станьте героем, отпустите украинских заключенных - "Немцова.Интервью"  

Приговор Сенцову: откат в сталинские времена?  

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