Адвокат Родченкова назвал фарсом и ложью обвинения СК во вмешательстве в базу данных московской лаборатории

Адвокат бывшего директора московского Антидопингового центра Григория Родченкова Джим Уолден в воскресенье, 22 декабря, назвал фарсом обвинения Следственного комитета России (СК) во вмешательстве в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. "Родченков не имел возможности подключиться к базе данных лаборатории. Мы даже не знаем, делал ли это вообще кто-нибудь. Это больше похоже на фарс", - заявил Уолден в интервью агентству AP.

"Это просто еще одна российская ложь, - уверен адвокат Родченкова, рассказавшего о государственной системе допинга в России. - Они знают, где я. Я не получал ни одного запроса об интервью". По его словам, если WADA или любое другое агентство потребует от Григория Родченкова дачи показаний, то он выполнит свое обещание о всестороннем сотрудничестве.

WADA не рассматривает версию СК

Всемирное антидопинговое агентство WADA заявило, что не рассматривает версию изменения Родченковым базы данных. Там отметили, что будут придерживаться решений, которые ранее принял исполком организации по данному вопросу.

21 декабря в СК заявили, что в 2015-2016 годах экс-глава Московской антидопинговой лаборатории удаленно изменял базу данных и манипулировал допинг-пробами российских спортсменов.

9 декабря WADA отстранила Россию от международных соревнований на четыре года и запретила проводить ей международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе. Это сделано из-за того, что были выявлены преднамеренные изменения данных в лаборатории.

Смотрите также:

Российские олимпийцы: потенциальные медалисты, не попавшие в Бразилию Не только Исинбаева Ряды олимпийской сборной России уже изрядно поредели. В Бразилию пока вылетели всего 70 спортсменов - при том, что изначально планировалось участие в Играх 387 атлетов из РФ. Окончательный состав сборной станет известен только 31 июля. Список потерь, в том числе потенциальных медалистов, может вырасти.

Российские олимпийцы: потенциальные медалисты, не попавшие в Бразилию Пловчиха Юлия Ефимова Плавание - один из самых медалеемких видов олимпийской программы. В нем у россиян всегда были хорошие шансы на успех. Однако один из их лидеров, Юлия Ефимова, бронзовый призер Лондона-2012 и многократная чемпионка мира и Европы, в Рио не поедет. Причина - дисквалификация в 2013 году за применение стероидного гормона. Что касается мельдониевого скандала, то тут к Ефимовой претензий нет.

Российские олимпийцы: потенциальные медалисты, не попавшие в Бразилию Пловец Владимир Морозов 24-летний Владимир Морозов, неоднократный чемпион мира и Европы и бронзовый медалист Лондона в эстафете, также отстранен от участия Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Однако открытой информации о его нарушениях пока нет - на допинге он ранее не попадался. И Морозов, который живет и тренируется в США, и Ефимова заявили о намерении оспорить недопуск к Играм в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Российские олимпийцы: потенциальные медалисты, не попавшие в Бразилию Велосипедистка Ольга Забелинская Велогонщица Ольга Забелинская, двукратный бронзовый призер прошлых Игр, не допущена к нынешним из-за употребления октопамина в 2014 году. В феврале 2016-го она заключила мировое досудебное соглашение с Международным союзом велосипедистов, позволявшее ей начать выступать и принять участие в Олимпиаде. Но доклад комиссии WADA и решение МОК лишили Забелинскую, претендента на медаль, этого шанса.

Российские олимпийцы: потенциальные медалисты, не попавшие в Бразилию Велосипедист Ильнур Закарин Ильнур Закарин, неоднократный победитель и призер велогонок в Европе и России, победитель этапов на престижных "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия", не выступит в Бразилии из-за употребления запрещенных препаратов в 2009 году.

Российские олимпийцы: потенциальные медалисты, не попавшие в Бразилию Гребец Иван Подшивалов Среди российских мастеров академической гребли на Олимпиаду не допущены трое - Иван Подшивалов (на фото), Анастасия Карабельщикова (оба за прежние допинговые дисквалификации) и Иван Баландин. Однако из-за невозможности заменить их сборная России фактически потеряла гораздо больше спортсменов, поскольку все отстраненные атлеты выступали в составе "восьмерок", рассчитывавших на успех в Бразилии.

Российские олимпийцы: потенциальные медалисты, не попавшие в Бразилию Тяжелоатлетка Татьяна Каширина Штангистка Татьяна Каширина в Рио была бы фаворитом в своей супертяжелой категории. 4-кратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в Лондоне-2012 взяла серебро, установив три мировых рекорда. Проблемы с допингом, аукнувшиеся сейчас, у Кашириной были 10 лет назад, когда в то время 15-летнюю спортсменку дисквалифицировали на 2 года. Поедут ли в Бразилию другие штангисты из РФ - пока неясно.

Российские олимпийцы: потенциальные медалисты, не попавшие в Бразилию Пятиборец Максим Кустов Отстранен от Игр и пятиборец Максим Кустов, призер чемпионатов мира в личном и командом зачетах, в 2014 году уличенный в использовании тренболона, метенолона и оксандролона. Московская антидопинговая лаборатория, по данным комиссии WADA, скрыла этот факт. Допинг-проба Кустова, как и другого пропускающего Олимпиаду российского пятиборца, Ильи Фролов, была подменена, полагает комиссия.

Российские олимпийцы: потенциальные медалисты, не попавшие в Бразилию Борец Виктор Лебедев Борец вольного стиля Виктор Лебедев, двукратный чемпион мира, не едет в Бразилию из-за дисквалификации от 2006 года, когда он, будучи 18-летним юниором, попался на употреблении препаратов для сгонки веса. В Рио Лебедев не без оснований рассчитывал на медаль.

Российские олимпийцы: потенциальные медалисты, не попавшие в Бразилию Мария Шарапова Самую успешную и известную российскую теннисистку дисквалифицировали еще в начале 2016 года за применения мельдония, и о своих олимпийских планах Мария Шарапова рассказать не успела. Однако в 2012 году она завоевала олимпийское серебро и вряд ли бы согласилась на меньшее на Играх в Бразилии. Автор: Григорий Аросев

