Адвокат об арестах в Крыму: Удар по "Крымской солидарности"

Аресты крымских татар правозащитники называют самыми масштабными репрессиями с момента аннексии РФ Крыма. Адвокат одного из подозреваемых рассказала о причинах и обстоятельствах ареста.
В конце марта сотрудники ФСБ РФ провели серию обысков в Симферопольском, Красногвардейском и Белогорском районах Крыма, в ходе которых задержали 20 крымских татар, заподозрив их в терроризме. Еще троих подозреваемых задержали в Ростове-на-Дону, один мужчина объявлен в розыск. 28 марта Киевский районный суд в Симферополе арестовал всех задержанных.
Правозащитные организации называют эти аресты самыми масштабными репрессиями против крымских татар за пять лет с момента аннексии полуострова. Арестованных защищает группа адвокатов известная своим участием в других процессах против крымскотатарских и украинских активистов в Крыму, а также в деле украинских моряков, взятых в плен возле Керченского пролива в ноябре прошлого года. С одним из адвокатов, Лилей Гемеджи, DW поговорила об обстоятельствах и причинах новых арестов крымских татар.
DW: Что инкриминируют задержанным?
Лиля Гемеджи: В этом деле я защищаю Руслана Сулейманова. Он, как и другие, арестован Киевским районным судом Симферополя до 15 мая. Всем арестованным инкриминируют статью 205.5 Уголовного кодекса РФ. Пятерым - организацию деятельности террористической организации с наказанием вплоть до пожизненного заключения, остальным - участие в такой организации с наказанием до 20 лет лишения свободы.
- Под террористической организацией подразумевается партия "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ("Исламская партия освобождения")? Являются ли задержанные членами этой партии?
- Да, речь идет о "Хизб ут-Тахрир". Задержанные решили не давать показания против себя, поэтому я не могу сказать, является ли мой подзащитный или другие членами этой организации. Но хочу напомнить, что во времена украинской власти эта организация вполне легально действовала в Крыму. (В России "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" признана террористической организацией с 2003 года, тогда же организация была запрещена в Германии. - Ред.).
- У задержанных во время обыска нашли какие-то доказательства подготовки терактов?
- Нет, никакого оружия или взрывчатки у них не нашли. Моему подзащитному во время обыскаподбросили литературу, которую следователи называют экстремистской, но она ему не принадлежит. В общем, исходя из материалов дела, с которыми я успела ознакомиться, позиция обвинения мне не очень понятна.
Следствие утверждает, что задержанные обсуждали какие-то мусульманские темы. Но это уже превращается в стандартную практику в Крыму - если обсуждают ислам, значит террористы. То же мы видим и по другим делам относительно "Хизб ут-Тахрир". Например, другому моему подзащитному по так называемому делу "Бахчисарайской восьмерки", Серверу Мустафаеву, инкриминируют участие в конспиративных собраниях "Хизб ут-Тахрир". Но на самом деле речь идет об открытой встрече в мечети, на которой было около полусотни человек, а темой была "Любовь к ближнему, ради всевышнего".
- Учитывая опыт вашей адвокатской группы в предыдущих делах относительно этой организации, какие перспективы у задержанных на этот раз?
- В судах по делам о "Хизб ут-Тахрир" происходит произвол. Часто они проходят в закрытом режиме, наши аргументы о недопустимости или абсурдности собранных следствием доказательств не принимают во внимание. На этот раз в СИЗО закрыли тяжело больного Джемиля Гафарова, который имел полное право на домашний арест.
В целом мы уже не питаем иллюзий по поводуроссийского правосудия в Крыму и надеемся только на вмешательство международного сообщества, его давление на Россию. Напомню, согласно резолюции Генассамблеи ООН, в Крыму должно применяться украинское законодательство. Наши подзащитные на этот раз прямо заявили, что являются гражданами Украины и вынужденно получили российские паспорта после аннексии.
- Связаны ли, по вашему мнению, последние аресты с президентскими выборами в Украине и призывами меджлиса к крымским татарам принять в них активное участие?
- Не могу утверждать наверняка, но мне кажется - нет. Дело в другом: все задержанные в той или иной степени принадлежали к общественному движению "Крымская солидарность", которая собирает информацию и протестует против репрессий в отношении крымскотатарского народа.
Кто-то вел стримы с обысков, репортажи с судебных заседаний и акций протеста, кто-то помогал с передачами в СИЗО. В целом, при отсутствии независимой журналистики в Крыму это стало едва ли не единственной возможностью донести до мира информацию о репрессиях. Эти аресты - болезненный удар по всему движению. Но он вызвал обратную реакцию - 28 марта у здания суда собрались на митинг где-то 300 человек, чтобы выразить свой протест. К сожалению, одного из участников митинга задержали. Но сейчас все больше людей ассоциирует себя с "Крымской солидарностью", и все чаще звучат сравнения нынешних репрессий с депортацией 1944 года.
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