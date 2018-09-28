Адвокат Михаил Беньяш арестован до 23 ноября

Ленинский районный суд города Краснодара арестовал до 23 ноября сочинского адвоката Михаила Беньяша, которого обвиняют в применении силы против полицейского и препятствовании правосудию. В пятницу, 28 сентября, судья Диана Беляк удовлетворила соответствующее ходатайство прокуратуры, сообщает издание "Голос Кубани".

Защита просила назначить Беньяшу домашний арест или освободить под залог, указав, что у юриста есть двухмесячный сын, а его жена находится в больнице, кроме того у него нет недвижимости за рубежом. Интересы Михаила Беньяша, по данным СМИ, представляли более 10 адвокатов.

Два уголовных дела

Адвокат из Сочи был задержан 10 сентября в Краснодаре, куда приехал перед акцией протеста против пенсионной реформы 9 сентября. Он намеревался помогать людям, задержанным во время протестов. По дороге в отдел Беньяша жестоко избили, впоследствии у него был диагностирован травматический отит. Полицейские утверждают, что юрист сам нанес себе ранения, якобы когда бился головой о машину. Беньяша арестовали на 14 суток за невыполнение требований полицейского.

23 сентября за несколько часов до освобождения из усть-лабинского спецприемника он вновь был задержан. На следующий день стало известно о возбуждении против него еще одного дела. Беньяша подозревают в воспрепятствовании правосудию на заседании по делу участников акции "Он нам не царь" 6 мая. По версии следователей, адвокат "неоднократно перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи" и был удален с заседания. Сам адвокат в интервью "Новой газете" сообщил, что его вывели из зала после призыва пустить на заседание всех слушателей, а когда он попытался вернуться, полицейские оттолкнули его на металлоискатель.

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