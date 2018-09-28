 Адвокат Михаил Беньяш арестован до 23 ноября | Новости из Германии о России | DW | 29.09.2018

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Россия

Адвокат Михаил Беньяш арестован до 23 ноября

Арестовав адвоката Михаила Беньяша,суд в Краснодаре удовлетворил ходатайство прокуратуры. Беньяш представлял интересы людей, задержанных во время протестных акций.

Михаил Беньяш

Михаил Беньяш

Ленинский районный суд города Краснодара арестовал до 23 ноября сочинского адвоката Михаила Беньяша, которого обвиняют в применении силы против полицейского и препятствовании правосудию. В пятницу, 28 сентября, судья Диана Беляк удовлетворила соответствующее ходатайство прокуратуры, сообщает издание "Голос Кубани".

Контекст

Защита просила назначить Беньяшу домашний арест или освободить под залог, указав, что у юриста есть двухмесячный сын, а его жена находится в больнице, кроме того у него нет недвижимости за рубежом. Интересы Михаила Беньяша, по данным СМИ, представляли более 10 адвокатов.

Два уголовных дела

Адвокат из Сочи был задержан 10 сентября в Краснодаре, куда приехал перед акцией протеста против пенсионной реформы 9 сентября. Он намеревался помогать людям, задержанным во время протестов. По дороге в отдел Беньяша жестоко избили, впоследствии у него был диагностирован травматический отит. Полицейские утверждают, что юрист сам нанес себе ранения, якобы когда бился головой о машину. Беньяша арестовали на 14 суток за невыполнение требований полицейского.

23 сентября за несколько часов до освобождения из усть-лабинского спецприемника он вновь был задержан. На следующий день стало известно о возбуждении против него еще одного дела. Беньяша подозревают в воспрепятствовании правосудию на заседании по делу участников акции "Он нам не царь" 6 мая. По версии следователей, адвокат "неоднократно перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи" и был удален с заседания. Сам адвокат в интервью "Новой газете" сообщил, что его вывели из зала после призыва пустить на заседание всех слушателей, а когда он попытался вернуться, полицейские оттолкнули его на металлоискатель.

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