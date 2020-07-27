 Адвокат Джулиана Ассанжа обвинил США в прослушке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.07.2020

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Мир

Адвокат Джулиана Ассанжа обвинил США в прослушке

Адвокат Джулиана Ассанжа Бальтасар Гарсон утверждает, что испанская фирма UC Global организовала прослушку во время его встречи с экс-президентом Эквадора и передала эти данные США.

Основатель платформы WikiLeaks Джулиан Ассанж

Основатель платформы WikiLeaks Джулиан Ассанж

Бальтасар Гарсон - бывший испанский судья, а ныне адвокат основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа - выдвинул против США обвинение в прослушке. После судебного слушания в Мадриде в понедельник, 27 июля, Гарсон заявил, что Соединенные Штаты занимались прослушкой разговоров не только его подзащитного, но и его самого - в частности, когда он встречался с тогдашним президентом Эквадора Рафаэлем Корреа у себя дома в Мадриде.

Именно Коррео предоставил Ассанжу политическое убежище в Эквадоре, что позволило ему с 2012 по 2019 год находиться на территории посольства этой страны в Великобритании.

Когда именно состоялась встреча Корреа с Гарсоном, информагентство Europa Press, первым сообщившее об обвинениях испанского адвоката в адрес США, не указывает, однако пишет, что организатором прослушки защитник Ассанжа считает испанскую фирму UC Global, специализирующуюся на услугах в сфере безопасности.

Роль испанской фирмы UC Global в прослушке Ассанжа

Осенью 2019 года немецкая общественно-правовая телерадиокомпания NDR заявила в полицию на эту испанскую фирму, утверждая, что она шпионила за сотрудниками редакции во время посещения ими Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. При этом NDR ссылалась на документы и видеозаписи, находящиеся, по данным медиакомпании, в ее распоряжении.

Бальтасар Гарсон - известный в Испании юрист, имеющий репутацию "охотника на тиранов". По его мнению, США преследуют Ассанжа "только потому, что он разоблачил тяжелейшие преступления против человечности".

Дело Джулиана Ассанжа

США требуют от Великобритании экстрадиции Ассанжа. По данным Вашингтона, основатель платформы WikiLeaks помог американскому военнослужащему Брэдли Мэннингу (впоследствии сменившему пол и ставшему Челси Мэннинг) получить доступ к секретным материалам, касающимся военных операций США в Ираке и Афганистане. В результате публикации этих материалов на платформе WikiLeaks общественности стало известно о ряде преступлений, совершенных американскими солдатами на Ближнем Востоке.

В Соединенных Штатах Ассанжа обвиняют в "самом крупном хищении секретной информации в истории страны". В случае признания его виновным ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что слушания в Великобритании по вопросу об экстрадиции Ассанжа в США перенесли из-за пандемии коронавируса как минимум на сентябрь.

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    Автор: Наталия Королева


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