Адвокат: "дело Голунова" подошло к завершающей стадии по исполнителям

Следствие по делу корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова назначило почерковедческую экспертизу, после того как один из фигурантов - бывший сотрудник полиции Акбар Сергалиев - заявил, что не подписывал рапорт об изъятии наркотиков у журналиста. Об этом в субботу, 6 июня, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

"Следователи собирают образцы почерка фигурантов", - сообщил он.

Между тем адвокат журналиста Сергей Бадамшин в разговоре с DW не смог подтвердить эти сведения, переадресовав данный вопрос защитникам Сергалиева. "У меня такой информации нет", - заявил он.

Год с момента задержания

С момента задержания Голунова неподалеку от метро "Цветной бульвар" 6 июня исполнился год. В следственном изоляторе находятся пять бывших оперативников, которые, по версии следователей, подбросили журналисту наркотики. Между тем организаторы и заказчики этого преступления до сих пор не установлены.

В интервью, опубликованном на сайте "Медуза" Голунов высказал мнение, что не связывает задержание со своим расследованием, посвященным ритуальному бизнесу в России. "Мне стали известны дополнительные подробности, я стал четче представлять картину. И понял, что вся эта история началась еще до того, как я занялся темой ритуального бизнеса", - отметил журналист.

В его расследовании, в частности, утверждалось, что столичный и подмосковный похоронный рынок якобы контролируют люди, близкие к генералу-полковнику Федеральной службы безопасности Алексею Дорофееву и подполковнику ФСБ Марату Медоеву. В интервью "Медузе" Голунов подчеркнул, что, по его мнению, они непричастны к его задержанию.

"Расследование подходит к завершающей стадии по исполнителям"

Акция в поддержку Голунова у здания суда в Москве

Бадамшин в беседе с DW констатировал, что "в данный момент расследование подходит к завершающей стадии по исполнителям". На данном этапе юрист удовлетворен его ходом.

"Дальше перед Следственным комитетом России стоит, в том числе работа по заказчикам", - добавил он. "Ту информацию, которой располагаю я и Иван (Голунов. - Ред.), мы не можем разгласить - просто в интересах того, чтобы заказчики были наказаны, оказались за решеткой и понесли наказание", - пояснил он.

В беседе со спецкором "Медузы" Бадамшин уточнил, что его "процессуальные оппоненты готовились" к возможному уголовному преследованию после освобождения репортера. По версии защитника, они "уничтожили доказательства по делу" и на запрос следствия заявили, что "не снимали процесс задержания и обследования квартиры, а имитировали". Тем не менее драматизировать "ситуацию с заказчиком" адвокат пока не склонен.

"Не совсем могу делать то, что хочу"

Сергей Бадамшин при этом не стал комментировать ситуацию с тем, что из-за определенных мер безопасности перемещения его подзащитного ограничены. О том, что "не совсем может делать то, что хочет", журналист признался в опубликованном 6 июня интервью.

"Разглашение сведений о мерах безопасности в отношении Голунова является уголовно наказуемым, поэтому здесь я не смогу ответить", - указал защитник.

Дело журналиста Ивана Голунова

В июне 2019 года Голунов был задержан в Москве по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Однако на фоне широкой общественной кампании в его поддержку уголовное преследование журналиста было прекращено. Сам Голунов заявил тогда, что наркотики ему были подброшены, и не исключил, что сделано это было в связи с расследованием в области ритуального бизнеса, над которым он работал непосредственно перед задержанием.

30 января 2020 года Басманный суд Москвы арестовал пятерых (на сегодня уже бывших) полицейских, проводивших задержание Голунова. По мнению следствия, сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели наркотики и подбросили их Ивану Голунову, после чего на журналиста было заведено уголовное дело.

На данный момент этим экс-сотрудникам полиции предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств с причинением тяжких последствий, а также фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере. 27 февраля 2020 года стало известно, что следствие приобщило к этому делу результаты экспертизы, выявившей на волосах Голунова следы наркотиков.

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