 Адвокаты сообщили о начале обмена заключенными между РФ и Украиной | Новости из Германии об Украине | DW | 07.09.2019

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Украина

Адвокаты сообщили о начале обмена заключенными между РФ и Украиной

Родственники украинских заключенных направляются в киевский аэропорт "Борисполь" на трех автобусах. Адвокаты сообщают, что процесс обмена пленными между Россией и Украиной начался.

Родственники украинских заключенных возле автобуса

Родственники украинских заключенных возле автобуса в Киеве

Родственники украинцев, удерживаемых в России, направляются в киевский аэропорт "Борисполь", где ожидается прибытие самолета из Москвы, на борту которого предположительно находятся украинские заключенные, сообщает корреспондент DW в субботу, 7 сентября.

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Начало процедуры обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной подтвердил и адвокат осужденного в РФ по обвинению в шпионаже украинца Романа Сущенко Марк Фейгин. "Обмен начался. Родственники украинских заключенных едут в аэропорт", - сказал Фейгин "Интерфаксу". О том, что процесс обмена начался, сообщил у себя в Facebook также адвокат украинских моряков и руководитель группы адвокатов Николай Полозов. "Теперь можно сказать, что процесс пошел", - написал он.

По его словам, обмен между Россией и Украиной проводится по формуле 35 на 35. Он также подтвердил, что Украине будут выданы все 24 моряка, задержанных российской береговой охраной в Керченском проливе, включая сотрудников СБУ. Он добавил, что по его данным, моряки уже доставлены из СИЗО "Лефортово" в аэропорт Внуково и ожидают вылета в Киев.

В то же время адвокат задержанных в Украине россиян Валентин Рыбин у себя в Facebook написал, что самолет с российскими заключенными вылетает из Украины в Россию. 

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