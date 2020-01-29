Адвокаты Ассанжа предоставили суду документы о слежке испанцев

Группа испанских адвокатов, защищающих Джулиана Ассанжа, передала в Национальную судебную палату Испании (НСПИ) документы, свидетельствующие о том, что основатель WikiLeaks, укрывавшийся с 2012 по 2019 год в посольстве Эквадора в Лондоне, подвергался незаконной слежке со стороны испанской частной компании. Она осуществляла охрану здания эквадорского дипломатического представительства. Об этом сообщает в среду, 29 января, мадридское информационное агентство Europa Press со ссылкой на группу адвокатов Ассанжа, деятельность которой координирует известный испанский юрист Бальтасар Гарсон. DW подтвердили в НСПИ факт передачи документов, однако, отказались привести какие-либо подробности.

"Под колпаком" у Моралеса

Шпионили за Ассанжем, а также за всеми, кто его посещал в посольстве, сотрудники охранной фирмы UC Global со штаб-квартирой в южно-испанском городе Херес-де-ла-Фронтера. Делали они это, как отмечает Europa Press, по распоряжению руководителя фирмы Давида Моралеса, который был связан с ЦРУ через американскую компанию Las Vegas Sands. Добытые документы испанец лично доставлял в США.

В материалах адвокатов, полученных ими от одного из бывших сотрудников Моралеса, говорится, что слежка велась круглосуточно с помощью камер видеонаблюдения и микрофонов звукозаписи. Прослушивались телефонные разговоры Ассанджа, интернет-чаты, просматривалась его электронная почта и написанные от руки заметки.

Особое внимание обращали на россиян

Слежка касалась и лиц, посещавших Ассанжа. Посетители посольства, которых тайно фотографировали, вынуждены были оставлять свои документы и телефоны у охраны. Охранники делали фотокопии этих документов и снимала данные с сим-карт. При этом Моралес требовал от сотрудников обращать особое внимание на посетителей из России.

Таким образом, как отмечает информационное агентство, Моралес незаконно собрал досье на множество лиц, включая дипломатов и политиков разных стран, журналистов, юристов и даже врачей, посещавших Ассанжа. В одном из письменных распоряжений, отданных своим сотрудникам, Моралес требовал найти использованные памперсы некоего младенца - для анализа ДНК. Предполагалось, что Ассанж мог быть его отцом.

Адвокаты обвиняют

Адвокаты Ассанжа обвиняют Моралеса во вмешательстве в личную жизнь своего подзащитного и в подслушивании разговоров между ним и его защитниками. Наказания за эти деяния предусмотрены в УК Испании, как и подкуп, и отмывание незаконно полученных средств, в чем также обвиняется руководитель охранной фирмы. Между тем гражданин Австралии Ассанж, опубликовавший в свое время множество секретных документов, касающихся действий американских военных в Афганистане, Ираке и Гуантанамо, продолжает оставаться под стражей в Великобритании - в ожидании решения о своей экстрадиции в США.

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