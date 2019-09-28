Адвоката Трампа Джулиани обвинили в клевете на экс-посла США в Украине

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани на протяжении нескольких месяцев проводил "кампанию, полную лживой и недостоверной информации" против бывшего посла Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович. Об этом говорится в стенограмме слушаний заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента, которая была обнародована в четверг, 7 ноября. Сами слушания по делу о возможном импичменте президента США и Ukrainegate состоялись за закрытыми дверями 15 октября.

Утверждения Джулиани касательно Йованович не имели под собой оснований, подчеркнул Кент. По словам чиновника, сам он также стал объектом нападок адвоката Трампа, однако вышестоящий сотрудник Госдепартамента порекомендовал Кенту "не высовываться".

Сама экс-посол США ранее в ходе дачи показаний в Палате представителей Конгресса США в рамках подготовки к процедуре импичмента Трампа заявила, что ее отставки добивался лично глава государства, а у ее увольнения были "сомнительные мотивы". По словам Йованович, еще в марте ей в Госдепартаменте предлагали возглавлять американскую миссию в Киеве до 2020 года, но в конце мая неожиданно уволили. Она считает, что на ее отставку в том числе повлияла критика из уст Джулиани. По словам Йованович, у людей из его окружения якобы были явные мотивы для ее увольнения, поскольку их финансовые интересы могли пострадать из-за антикоррупционной деятельности дипломата в Киеве.

Ранее стало известно, что прокуратура США начала расследование в отношении самого Джулиани и бизнесменов советского происхождения Льва Парнаса и Игоря Фурмана. Парнаса и Фурмана обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний - они перечисляли слишком крупные пожертвования в пользу организации, выступающей в поддержку переизбрания Трампа.

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"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Райнс Прибус Райнс Прибус пробыл главой аппарата сотрудников Белого дома полгода. Поводом для его увольнения стала публичная схватка с Энтони Скарамуччи. Считается, что Прибус был одним из тех, кто выступал против назначения Скарамуччи.

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"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Шон Спайсер Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, у которого были напряженные отношения и с прессой, и с президентом, уволился, сообщив Трампу, что совершенно не согласен с выбором Скарамуччи в качестве директора по коммуникациям.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Майкл Дабки Экс-директор администрации по коммуникациям Майкл Дабки был уволен в мае: Трамп был недоволен тем, как Дабки справлялся с освещением темы возможного вмешательства России в президентские выборы в США.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Джеймс Коми Самое громкое и значимое кадровое решение президента Трампа до сих пор - увольнение с поста директора ФБР Джеймса Коми. Официально - за то, что Коми не справился с расследованием обстоятельств утечки электронной переписки Хиллари Клинтон. Хотя даже сам Трамп признавал позже, что свое значение сыграл и скандал из-за возможного влияния РФ на его победу на выборах.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Майкл Флинн Отставной генерал Майкл Флинн одним из первых покинул администрацию Трампа. Являясь советником по национальной безопасности, Флинн был вынужден уйти в отставку еще в феврале - после того, как обнаружилось, что он обсуждал вопрос санкций США против РФ с российским послом Кисляком, но утаил этот факт от вице-президента Майка Пенса.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Сэлли Йейтс Сэлли Йейтс, назначенная на свой пост еще в период президентства Обамы, на момент увольнения в конце января была исполняющей обязанности министра юстиции и продемонстрировала независимость от новой администрации Белого дома. После заявления Йейтс о том, что сотрудники Минюста не будут отстаивать в судах миграционный указ президента, Трамп ее уволил.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Прит Бхарара Прит Бхарара - бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка. Трамп обещал оставить его на посту, но в начале марта все же уволил. На счету влиятельного прокурора - судебные процессы по делам крупных аферистов и мошенников. Одно из громких дел - расследование отмывания денег в РФ, вскрытого, как утверждали прокуроры, аудитором Сергеем Магнитским. После увольнения Бхарары дело было закрыто.

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