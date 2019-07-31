 ″Агора″ попросила ООН оценить работу московских судей | Новости из Германии о России | DW | 30.09.2019

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Россия

"Агора" попросила ООН оценить работу московских судей

По мнению правозащитников "Агоры", результаты рассмотрения дел участников мирных акций протеста в Москве в июле-августе 2019 года свидетельствует о предвзятости судей.

Акция за честные выборы в Мосгордуму в Москве 10 августа 2019 года

Акция против полицейского произвола и за честные выборы в Мосгордуму в Москве 10 августа 2019 года

Международная правозащитная группа "Агора" обратилась к спецдокладчику ООН по вопросу независимости судей и адвокатов с просьбой дать оценку судам, вовлеченным в рассмотрение дел участников акций за честные выборы в Мосгордуму, проходивших в июле и августе 2019 года. Об этом сообщает в понедельник, 30 сентября, газета "Ведомости" .

По данным правозащитников, с 27 июля по 31 августа 2019 года в московские суды поступили в общей сложности 2312 дел об административных правонарушениях, связанных с участием активистов в несанкционированных акциях в Москве, 2200 из них были рассмотрены судом. Проанализировав результаты этих процессов, представители "Агоры" пришли к выводу, что во всех без исключения случаях решения выносились в пользу исполнительной власти, "независимо от наличия или отсутствия у нее существенных аргументов".

На обвиняемых были наложены штрафы в размере от 15 до 20 тысяч рублей.  С 15 по 25 сентября Мосгорсуд рассмотрел 730 апелляций на эти решения суда, пишут "Ведомости", однако ни об одном случае их изменений правозащитникам не известно.

Контекст

Председатель правозащитной ассоциации "Агора" Павел Чиков рассказал в интервью DW, почему он и его коллеги скорее закроют организацию, чем зарегистрируются "иностранными агентами". (30.04.2013)

В России становится все больше разоблачителей. Но кто и как их будет защищать - правовой базы сейчас практически нет. Интервью с главой правозащитной группы "Агора" Павлом Чиковым. (10.11.2017)

Дело о возможном отмывании денег в ФБК

Относительно дела о возможном отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального юристы "Агоры" обращают внимание на то, что все 152 ордера на обыски в домах сотрудников ФБК и их родственников были написаны по единому образцу и отличались лишь именами подозреваемых. Далее в "Агоре" отмечают, что суды Москвы без веских причин постановили арестовать счета 150 сотрудников ФБК.

Наконец, авторы обращения к спецдокладчику ООН указывают на то, что аресты участников протеста 27 июля по обвинению в участии в "массовых беспорядках" были не обоснованы, поскольку  акция носила мирный характер. О предвзятости судей и адвокатов свидетельствует также и тот факт, что рассмотрение большинства дел прошло в ускоренном режиме, считают в "Агоре".

21 августа 2019 года "Агора" уже обращалась в ООН с просьбой дать оценку разгону демонстраций в Москве. Тогда глава правозащитной организации Павел Чиков указал на возможное нарушение московскими властями ряда положений Международного пакта о гражданских и политических правах и конвенцию ООН против пыток.

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 11:31

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Обращение правозащитной группы "Агора" в ООН с просьбой оценить действия полиции во время демонстраций в Москве летом 2019 года

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Статья в газете "Ведомости" об обращении юристов организации "Агора" в ООН в связи с решениями суда по делам об участии в протестах в Москве

Статья в газете "Ведомости" об обращении юристов организации "Агора" в ООН в связи с решениями суда по делам об участии в протестах в Москве

Аудио- и видеофайлы по теме

Московские протесты: кому из демонстрантов дали реальные сроки. DW Новости  

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